Areas Verdes presentó la mejor oferta en la carrera para quedarse con el contrato de la recolección de basura

La empresa regional Sociedad de Responsabilidad Ltda. Areas Verdes ofertó la suma de $163.428.930 mensuales para quedarse con el contrato del servicio de recolección de los residuos domiciliarios en la ciudad de Punta Arenas, siendo dicha propuesta la más conveniente para los intereses municipales.

La apertura económica se realizó el viernes 28 de julio, a las 11 horas, oportunidad en que la comisión a cargo abrió los sobres con las ofertas de las tres empresas en carrera.

La actual concesionaria, Servitrans, cerró su propuesta en la suma de 171 millones de pesos, mientras que Starco lo hizo con un presupuesto de 180 millones de pesos mensuales.

En consecuencia, la comisión evaluadora dio por sentado que las firmas Areas Verdes, Servitrans y Starco se presentaron a la etapa de apertura económica, siendo aceptadas sus ofertas.

Ya en la fase de apertura electrónica, la cuarta empresa participante, OHL Servicios Ingesan S.A. Agencia Chile, había quedado en el camino luego de que no presentara la ficha técnica de minicargadora frontal, infringiendo con ello lo exigido en el artículo 15 de las bases de licitación.

Observaciones

Las mayores observaciones fueron formuladas por Servitrans, que respecto de Areas Verdes, estima que dicho oferente debe declararse fuera de bases por aplicación del artículo 15.2 al incurrir en falta de requisitos mínimos y claridad suficiente para ser evaluado, al infringir el número 7 de las bases técnicas sobre el número de conductores. Otro de los reparos provino del oferente Starco, que respecto de la misma empresa Areas Verdes advierte que ésta no identifica la dotación para los años 1 y 2 y para los años 2 al 6 considerando que al tercer año se aumenta un camión. La misma observación hace Starco respecto de Servitrans.

La misma Servitrans plantea que los sueldos ofertados por Areas Verdes afectan a los trabajadores que hoy prestan el servicio y a los derechos que aquellos han conseguido durante años, de respetar un piso mínimo cual es, lo que hoy reciben.

Las restantes impugnaciones giran en torno a las especificaciones técnica de la maquinaria ofertada por las empresas en competencia.

Exigencias

Uno de los requisitos estipulados en las bases administrativas de este contrato, indica que los camiones recolectores de carga trasera ofertados, deberán ser nuevos, y se entenderá como tal cuando se trate de un camión cuyo año de fabricación sea 2017 ó 2018, sin uso, debiendo contar con su respectiva caja compactadora.

Cada oferente deberá contar con una dotación mínima de vehículos y maquinaria, que suman los 23 en total, considerando camiones y un mini cargador frontal.

En materia de remuneraciones, las bases establecen que el contratista deberá pagar a los choferes un sueldo base mínimo mensual de $559.000; encargado de tolva, $500.000, y auxiliares de recolección, $476.250.

En cuanto a las multas graves, el tope máximo mensual asciende a las 250 UTM (11,6 millones de pesos), sanción que se aplica cuando la empresa no ejecuta la totalidad de los servicios durante el día, y también cuando hay un vehículo sin trabajar por desperfecto mecánico y/o por falta de partes o piezas, por más de 48 horas, sin avisar a la unidad técnica. Y, también utilizar camiones y/o vehículos exclusivos del contrato, para prestar otros servicios a terceros.

Por último, la Municipalidad de Punta Arenas está facultada para poner término administrativamente y en forma anticipada al contrato, por una serie de causales graves, entre ellas incumplimiento; por quiebra del contratista; por mutuo acuerdo entre las partes, y por otras trece razones que se especifican en las bases.

Adjudicación

De acuerdo al cronograma establecido por el ente municipal, la fecha de adjudicación del contrato fue programado para el 9 de agosto, a las 17 horas,

La comisión evaluadora de la presente licitación está integrada por Luis Antonio González Muñoz, Rodrigo Santana Torres y Sergio Oyarzo Alvarez.

La duración del tiempo de contrato, será por seis años (72 meses), no renovables, figurando en las bases como fecha de inicio referencial de la operación de la nueva empresa, el 1 de noviembre de 2017.

Este contrato de recolección de residuos sólidos domiciliarios de la comuna de Punta Arenas, le costará al municipio una suma total que bordeará los 12 mil millones de pesos por los próximos seis años.

