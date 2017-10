Arlette García, la folclorista magallánica con alma de gitana que ancló en México

Pese al entrañable amor que siente por su tierra natal, un día equis sintió que su vida debía tomar otros rumbos en busca del sol. Alistó sus maletas y emprendió una marcha hacia otras latitudes. Con varias estaciones y paradas de por medio, su peregrinar se detuvo en suelo azteca, donde ha forjado una existencia muy conectada con las energías curativas ancestrales

Por Mario Isidro Moreno

Recientemente, estando en Morelia, ciudad del estado de Michoacán, en México, tuve la sorpresa de mi vida al encontrarme con Arlette García Lobos, una reconocida folclorista magallánica de la cual un gran número de personas de su tierra natal guarda muy buenos recuerdos. Un día, sin anuncio de por medio, se ausentó de su comarca para recorrer el mundo y está es su historia.

El 19 de mayo de 1962, llega al mundo Arlette Amina García Lobos, hija única del matrimonio compuesto por Víctor García Ulloa y Elvira Lobos Barrientos; un puntarenense de tomo y lomo el primero y una riobuenina que contrajo el sagrado vínculo con este próspero comerciante propietario de la recordada envasadora de vinos “El Parrón”, ubicada en el pasaje Darwin, a cuadra y media de la Avenida Bulnes en de la Perla del Estrecho.

Arlette califica su niñez como de mucha tranquilidad. Realizó toda su educación básica en la Escuela 3 Arturo Prat, ubicada en calle Angamos esquina Zenteno, donde quedó grabado para siempre en su corazón el nombre de la profesora Elsa Mansilla, una gran maestra que marcó la existencia de toda una promoción que un día la visitó en Santiago, antes que la apreciada educadora partiera en su camino sin regreso.

“No me atrevo a dar nombres de mis mejores amigas del colegio por temor a dejar fuera a más de alguna, ya que todas fueron de alguna manera excelentes compañeras”.

“Mi existencia de niña en el pasaje Darwin no fue de muchos juegos, ya que curiosamente eran puros varoncitos en el sector, por lo cual mi madre me restringía las salidas al percatarse que mis entretenimientos eran jugar al trompo, a las bolitas y otros propios de hombres. Al fondo del pasaje había otra niña, pero era más grande y no salía a compartir”.

“Entonces, mi tiempo lo ocupé asistiendo a distintas academias. Desde los cinco años concurrí a distintas escuelas de baile. Estuve con Mariné Yubero, entre otras maestras”.

“En lo relativo a la práctica de las tradiciones chilenas, todo comenzó en la escuela con la estimulación de la profesora Elsa Mansilla y la participación en el grupo folclórico del establecimiento educacional. Recuerdo que uno de mis maestros de guitarra fue el gran músico Pedro Sánchez”.

“Mi padre, Víctor García, tenía un alma huasa y me legó el interés por el folclore. Escuchaba el rasgueo de una guitarra y su corazón tamboreaba al ritmo de la cueca”.

Los ojos de Arlette García se humedecen y su voz se entrecorta con los recuerdos de su progenitor que la encaminó en la senda de las tradiciones patrias. Ya recuperada, me agrega:

“El no tocaba guitarra, pero le encantaba tañarla volcando en el ritmo que percutía con sus dedos su pasión por la danza nacional. No importándole quién ejecutaba el instrumento, se acercaba y tamborileaba la caja de la vihuela, luego de lo cual sacaba su pañuelo e invitaba a una dama a acompañarlo en una cueca de patenquincha”.

“Yo comencé a bailar los ritmos tradicionales chilenos en el colegio, pero también participé del conjunto Clara Solovera, cuna de grandes folcloristas como los hermanos Mora, Maribel Aguila, Lucho Torres, Miriam Seguel, Juan Vargas, etc.”.

El destino le tenía preparado a Arlette García una senda de enseñar, entregando sus conocimientos a muchas generaciones de niños y jóvenes que hoy la recuerdan con mucho cariño.

“Luego de haber sido integrante del conjunto Los Ruiseñores, que dirigía Juan Vargas, comencé a trabajar con el grupo El Despertar de los Ruiseñores, un gran semillero de futuros folcloristas que hoy son grandes. Yo comencé muy jovencita con ellos, y cuando ahora nos encontramos y me dicen -hola tía- me doy cuenta cómo han pasado los años”.

Su éxodo

“Tuve la oportunidad de realizar muchas actividades culturales en Punta Arenas. Trabajé en la Casa Azul del Arte, haciendo danzas terapéuticas a niños con capacidades distintas; estuve en el Departamento de Cultura de la Corporación Municipal, con Pérez, Esparza y la Any Guerra. Fue una hermosa experiencia también dirigir el grupo Hosken, igual con el ballet Municipal que hoy dirige Oscar Carrión, al cual a los cuatro años lo recibí en mi academia, porque quería aprender a bailar. Lo mismo Jorge Carvajal”.

“Contraje matrimonio y tuve dos hijos, Nicolás y Macarena. Ellos crecen y siguen su camino; mi padre había fallecido, mi madre se fue a vivir a Santiago de Chile y necesité el sol, vital para mí, el que salimos a buscar con mis hijos desde que ellos pudieron portar una mochila. Fuimos gitanos y con un peso o dos, recorrimos primero Chile, luego Argentina, Perú y otros países, visitando museos, participando en actividades culturales y lo principal buscando el calor. Eso empujó la idea de irme. Primero viajé a una pasantía a Israel, luego viaje a Cuba soltando todo, trabajo, familia y prácticamente huí a ese país radicándome allí seis meses para hacer una tesis sobre Ciencias de la Educación. Luego fui de nuevo y seguí viajando. Me encontré con mis hijos en Costa Rica y de ahí viajamos a México y comenzamos a recorrerlo. Yo en realidad no sabía lo que haría. Tenía una visa de estudiante para regresar a Cuba, igual podría volver a Chile o Argentina. Había estudiado Danza Terapia, con la maestra María Fux, pionera en América. A finales del año 2005, llegamos con Nicolás y Macarena a un pueblo mágico llamado Tulum, en el sureste de México, en la costa del mar Caribe. Pasamos por unos días y nos alojamos en una cabaña en la playa. Un amanecer frente al azul transparente del océano hizo que disidiera terminar allí mis andanzas. Se lo hice saber a mis hijos y me quedé. Estuve un tiempo sin hacer nada, viviendo en un cuarto con mi equipaje consistente en una mochila, una hamaca y una bicicleta. Comencé a trabajar en un lugar, único en el pueblo, donde se hace música en vivo, se vende bebidas y comida y por el cual han pasado grandes músicos. La dueña, una holandesa que me veía llegar a menudo al lugar me ofreció trabajo y de clienta pasé a servir. Todo el pueblo me conoció como ‘La chilena’ o ‘La mapuche’. Fueron mis amigos los obreros y los grandes empresarios. Yo había vivido en una burbuja con un ego que llegaba a lastimarme porque me alejaba de las personas. Paralelamente comencé a trabajar con niños mayas en danzaterapia. Aprendí con un maestro danzas mexicanas, africanas y luego me formé como masajista en una escuela y de ahí en adelante entré en otro mundo. Entré en el Fuego Sagrado, con la maestra María Galindo; me formé en herbolaria, reiki, flores de Bach, energía universal, biomagnetismo y ello me abrió de par en par las puertas para tener una consulta particular con muchos pacientes e ingresar a otra actividad el Yaan Spa, un centro de bienestar y sanación, exclusivo de México, ubicado en Tulum, en donde los clientes, una verdadera élite del planeta, encuentran su belleza interior y exterior en la integración de mente, cuerpo y alma”.

Su larga permanencia en el país azteca ha ocasionado un cambio en el tono de hablar de Arlette García la cual, de alguna manera, ha perdido un poco el acento magallánico, para ganar un tonillo local que se escucha en su voz y en sus modismos propios de esa nación.

“El hecho de atender a esta clientela tan selecta, es otra ‘chamba’ para mí y no debo tener prejuicios respecto a su posición social, ya que esas personas que las vemos en una pantalla de cine o frente a un micrófono, también necesitan un “apapache” (regaloneo); gobernantes que lo hagan bien o mal, políticos que manejan masas de personas también precisan de un abrazo con el alma (significado en maya de apapacho). Ellos llegan protegidos por muchos guardaespaldas, temerosos, cautelosos, y abandonan el spa totalmente relajados”.

“Yo asisto cada año, como maestra, a un Encuentro de Mujeres en Medicina, que se realiza en San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, que organiza Tanya Duarte, una dama mexicana de origen africano, donde las asistentes se conectan con la medicina ancestral buscando en ella las herramientas para tener una mejor vida en este mundo tan convulsionado”.

“En estas ocasiones, con gran orgullo de tener esa gran responsabilidad aplico todos los conocimientos aprendidos desde niña hasta la fecha”.

Raíces de frío y nieve

Tocarle el punto de su recordado Magallanes, es pulsar una cuerda muy íntima del espíritu de Arlette García. Sus ojos vuelven a enturbiarse con el líquido de una lágrima y luego de un suspiro que libera su nostalgia, me dice:

“Me tocó nacer ahí, porque yo necesitaba fortalecer mi alma y ese lugar es exactamente lo que necesitaba, porque cada nacido o enraizado allí, fortalece su cuerpo físico y todo su ser, porque de otra manera no podría vivir. La maestra Margot Loyola reconocía en el cuerpo de un magallánico los rigores del austro: en sus músculos está la nieve, el frío, el viento. Y sabemos que, después de vivir muchos inviernos en el sur del mundo, todo se hace fácil”.

“Yo pienso cómo pude soportar vientos de hasta 140 kilómetros por hora, pero veo a mis hijos que nacieron allí y ambos ‘cabrones’ son ‘chingones’ y funcionan donde tú los pongas. (cabrones y chingones significa en mexicano buenos y hábiles, respectivamente)”.

“Para mí, Magallanes y cada alumno, cada maestro, cada amigo, son quienes me enseñaron a vivir. Ellos son gente sagrada… y soy quien soy gracias a ellos…”

Nuevamente su voz se quiebra ante las remembranzas, pero es preciso que nos hable de sus herederos.

“Yo era muy joven cuando nacieron mis hijos y crecimos los tres juntos. Sus caminos se derivaron a la antropología, al medio ambiente, etc. Macarena es maestra de danzaterapia, hace biomagnetismo médico. Ella es muy exitosa en lo que hace. Nicolás es actor profesional, es maestro de teatro, hace poco realizó una pasantía en Estados Unidos y ha hecho obras espectaculares. Ambos son muy creativos”.

“Estoy en estos momentos en Morelia, a 1.830 kilómetros de Tulum, para ver a Carolina Toro Pérez, una de mis alumnas de la Casa Azul del Arte, que presentaba síndrome de down y que hoy la veo mujer participando en un gran elenco folclórico que ha venido desde Magallanes trayendo los aires nacionales. Estar con ella, abrazarla y comprobar todo lo que hace, es un gran ejemplo para todas las madres que traen hijos a este planeta, para que se den cuenta que deben hacerse cargo integralmente de ellos al margen de cómo están sus cromosomas. Ana María, su madre es un ejemplo para muchas mujeres del mundo”.