Armados con pistola y en menos de 30 segundos dos delincuentes asaltan minimarket

Ultimamente, la seguridad de la ciudad de Punta Arenas, que hace algunos años se destacaba por su tranquilidad, se ha visto alterada con múltiples episodios de robos específicamente en locales comerciales, como por ejemplo los cinco atracos que han afectado a estaciones de servicios y gasolineras, donde la violencia, la intimidación y las horas de oscuridad son los principales factores de los que se aprovechan algunos delincuentes para perpetrar este delito.

Y al igual que el intento de asalto que sufrió una locataria de un cibercafé, el fin de semana pasado, el cual fue registrado por una cámara de vigilancia, captando la golpiza que recibió un cliente y el salvajismo del actuar de los avezados malhechores, durante la noche del martes de esta semana un hecho similar ocurrió en un conocido minimarket de la población Manuel Chaparro.

Fue exactamente a las 21,10 horas que dos individuos, de apariencia joven y con el rostro cubierto, ingresaron al “Supermercado Calisto”, ubicado en calle General Estanislao del Canto Nº0941, a pocos metros de la Avenida Eduardo Frei. En ese instante, la cajera del negocio, identificada por las iniciales T.B.C., de 51 años, observó la situación creyendo que se trataba de una broma al percibir a simple vista que eran menores de edad que estaban haciendo una broma. No obstante, la sonrisa de su semblante desapareció cuando uno de los sujetos la amenazó con lo que presuntamente aparentaba ser un arma de fuego.

Pensó que era una broma

“Ellos ingresaron, yo los vi que eran como tan niños, y no les di mayor importancia porque pensé que venían a comprar algo. Entonces yo los quedé mirando y me dicen que era un asalto, pero después uno de ellos me apuntó con una pistola y ahí yo pensé que esto no era una broma. Entonces, me empujaron y me comencé a correr hacia atrás, porque acá nosotros tenemos un timbre que avisa a la gente que está en la cocina, pero en ese momento había un caballero de edad y él no estaba en conocimiento de que ese timbre era en caso de cualquier cosa que pasara acá en el negocio. Cuando vi que no aparecía nadie, corrí hacia la cocina a pedir ayuda”, relató la atribulada mujer.

En ese entonces, mientras la cajera huía, el sujeto “armado” se percató que otra vendedora se aprestaba a tomar un trozo de madera para encararlos, por lo que -según agregó- éste se aproximó raudamente hacia la mujer de iniciales S.M.C., sujetándola violentamente de su cabellera, en un acto de repeler la defensa.

Mientras tanto, el otro antisocial en un abrir y cerrar de ojos se encaramó al mesón de atención, y sustrajo una suma de dinero que supera los 600 mil pesos, el cual se encontraba en un cajón que estaba situado a un costado de la caja registradora.

Tras sucedido todo ese operativo, que habría sido cometido en menos de 30 segundos, ambos delincuentes se dieron a la fuga, sin robar ninguna otra especie del local, lo cual fue registrado íntegramente en una cámara de vigilancia instalada en el interior del inmueble.

No es el primer asalto

Como corolario, la vendedora dio a conocer que esta no es la primera vez que los asaltan, siendo la ocasión anterior a fines del mes de junio del presente año, donde desconocidos ingresaron al local y amenazaron a los comerciantes con un arma blanca.

“Es la segunda vez que nos asaltan y no ha habido ninguna justicia. Debido a esto es que la juventud no se preocupa de nada, hacen lo que quieren, porque total van a estar un rato en la cárcel, se saben la ley de memoria y luego van a seguir asaltando a la gente trabajadora”, señaló.

Luego de ocurrido el violento suceso, la mujer afectada dio aviso al yerno del propietario del local, quien se contactó en primera instancia con la Policía de Investigaciones (PDI) y posteriormente con Carabineros.

“Ellos (PDI) nos avisaron que estaban en un procedimiento y que se iban a demorar un poco. Como no llegaban, llamamos a Carabineros y ellos llegaron un poco antes, pero se demoraron como una hora en venir”, enfatizó.

Finalmente, la víctima hizo una fuerte crítica a las autoridades, reprochando que “no han tomado ningún tipo de resguardo. En esta ocasión nos amenazaron con una pistola y uno nunca sabe si es de verdad o de mentira, porque con el susto y pensar en defenderse, uno no puede estar arriesgando su vida. En este momento el jefe del local no se encuentra en Punta Arenas, pero él dijo que tomaría medidas, porque llega un momento en que no queda otra y si la justicia no hace nada, alguien tiene que tomar las medidas”.

Relacionado