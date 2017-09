Arriendo ilegal de casas con subsidios: “La ley contempla como sanción que estas personas deben restituir el subsidio”

– En la edición de ayer de La Prensa Austral, se dio a conocer que el Serviu emprenderá acciones judiciales frente a 7 personas que están arrendando ilegalmente propiedades que obtuvieron mediante subsidios habitacionales. El jefe del departamento jurídico de esta institución y director subrogante, Rolando Lizana Hartgen, detalló cómo serán los procedimientos para que se devuelvan los bienes al Estado.

Desde julio del presente año hasta estos últimos días de septiembre, la seremi de Vivienda y Urbanismo realizó una fiscalización a las 2 mil viviendas que fueron entregadas en la región, a través de subsidios habitacionales, durante este periodo de gobierno. El análisis determinó que siete propietarios en Punta Arenas están arrendando estos bienes inmuebles, lo que está expresamente prohibido en la legislación 17.635, la cual establece que ellos deben vivir en la propiedad durante los 5 años posteriores a la entrega de las llaves de la casa propia.

El Serviu ya está en conocimiento de esta situación, por lo que procederá a realizar los trámites correspondientes para iniciar una demanda contra quienes resulten responsables. El objetivo de esta acción legal es que las viviendas sean restituidas al Serviu, esto se realizará exigiendo la devolución del subsidio y, además, de imposibilitar a aquellas personas que quieran postular nuevamente a un nuevo beneficio estatal de estas características.

El abogado y jefe del departamento jurídico de Serviu, Rolando Lizana, explicó que, por distintas razones, las personas no ocupan las casas de inmediato, porque pueden tener algún problema e imprevisto. Sin embargo, tienen claro que la postulación fue hecha con el fin de tener su casa propia y habitarla en cuanto se les entrega el uso total de la vivienda.

“La Ley contempla como sanción que estas personas deben restituir el subsidio, no la vivienda, el subsidio. Pero, en la práctica ese subsidio es la mayor parte del precio. Entonces las personas no están en las condiciones de devolver esa cantidad y la ley contempla una modalidad para que el Serviu se adjudique la vivienda como forma de pago de lo que tendría que haberle restituido”, explicó el abogado. Aunque también abordó que ese ahorro que tenía la persona antes de obtener la casa se les devuelve.

– Sobre la base de estos casos ya mencionados, ¿cuáles son los mecanismos legales que se emprenderán desde Serviu para las personas que recibieron el subsidio?

– “Hay que distinguir dos situaciones distintas, porque la ley actualmente vigente, que es del año 2014, dice que para nosotros poder demandar el cobro del subsidio de forma directa, sin juicio de por medio, hay que acreditarlo a través de tres visitas que tiene que realizar el ministro de fe del servicio. Nosotros tenemos dos funcionarios en Punta Arenas y dos en Puerto Natales que están designados como tal. Ellos tienen que ir tres veces a la vivienda en un lapso mínimo de dos meses y entre cada visita no haya menos de cinco días. Entonces ese es como el margen que tenemos. Por ejemplo, nos denuncian que una vivienda está desocupada, el ministro de fe va el lunes 25 de septiembre, luego tendría que ir el 27 de octubre y finalmente el 29 de noviembre. Pero en los casos de la persona que está arrendando, como fue el caso en Puerto Natales, eso no nos sirve, porque la misma arrendataria denunció el caso y la arrendadora inmediatamente la echó de la casa, recuperó la posesión y se metió a vivir, entonces con ese procedimiento nosotros no podemos acreditar que no ocupa la vivienda. Por lo tanto, hacemos una demanda por incumplimiento de contrato, ya que en el documento esta persona se comprometió a ocupar la vivienda y, mediante el contrato de arriendo, estamos demostrando que incumplió y con eso demandamos la restitución del subsidio”.

– En el momento en que se inician los juicios, ¿qué sucede con la situación de las viviendas?

– “Cada trámite tiene una duración muy relativa, porque depende de la actitud del demandado: si la persona se opone, si contrata abogados para defenderse o si apela una vez salga la sentencia. En ese sentido, es bastante relativo. Por esa razón, la primera alternativa de operar a través de las tres visitas del ministro de fe es mucho más rápido porque es un juicio determinante, es un juicio de cobro; no es un juicio para pedirle al juez que ordene la restitución del subsidio, sino que esto se da por hecho, es como cobrar un cheque o un pagaré protestado. Hemos tenido algunos casos, pero puede ser dentro de un año, el proceso no necesariamente es demasiado largo.

“El tema de la prueba es totalmente relativo y los tribunales tienen un estándar alto, o sea, si hay muchos testigos y todos dicen que esa casa se arrienda, eso no sirve para sostenerlo ante un tribunal. En los juicios penales, la Fiscalía tiene harta experiencia en que tiene todo acreditado y después el tribunal les echa todo abajo. Entonces, si no está por escrito, una prueba importante sería el testimonio del propio arrendatario o que pudiera demostrar que ocupó la vivienda y que les llegó cuentas de consumo y él las tiene en su poder; en ese caso sería difícil para el propietario justificar por qué una persona ajena a su familia tiene una cuenta de luz o agua pagada”.

– La seremi de Vivienda y Urbanismo emitió un oficio de advertencia dirigido a todos los corredores de propiedades de Punta Arenas, donde dice que “existen algunos corredores de esta ciudad que han gestionado acciones de compraventa de viviendas que tienen la prohibición de celebrar actos por el hecho de haber sido adquiridas con subsidio habitacional”. ¿Ellos tienen alguna responsabilidad?

– “Al tener la escritura tienen que saberlo. Ahora no se contempla una sanción especial para ellos, pero lo que sí está claro es con respecto a los notarios, pero ellos no pueden proceder a autorizar una venta de una casa de estas condiciones porque la prohibición está vigente, ya que bienes raíces no podrá inscribir esa transferencia.

“En el caso del arriendo no se les va a exigir la escritura, porque es un contrato entre privados. Pueden llegar las personas y entonces el notario no tiene la obligación de verificar estos aspectos. Las corredoras vienen siendo como cómplices pasivos, porque lo del oficio es para decirles a ellos que el objetivo es que esos inmuebles no pueden celebrar transacciones dentro de un periodo de tiempo, que en este caso son 5 años”.