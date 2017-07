Artista magallánica con fama internacional

María Alejandra Vidal Bracho

En diversas disciplinas de la cultura, los magallánicos se han distinguido obteniendo fama nacional e internacional, proyectando sus creaciones hacia otras latitudes donde son reconocidos por sus pares e instituciones ligadas con el arte.

Así ha sucedido con María Alejandra Vidal Bracho, trovadora y pintora magallánica que llegó al mundo en la Perla del Estrecho, en el mes de agosto de 1962, cuando terminaba el invierno austral.

Hija de Humberto Vidal, artesano de la madera, osornino enamorado de Punta Arenas y Norma Bracho -ambos arribaron ese año estableciéndose en casa de un amigo del barrio 18 de Septiembre- donde nace María Alejandra y sus hermanos José Luis y Eugenia. Humberto construye luego su casa en terreno propio en la misma población, para posteriormente cambiarse al sector de calle Bellavista y finalmente a calle Fagnano.

“Mi padre era un hombre muy especial y en extremo cuidadoso en cuanto a la seguridad de sus hijos, de tal forma que prácticamente nuestro hogar era como una jaula dorada donde podíamos disfrutar de la vida pero no volar. El living siempre estuvo repleto de libros, revistas e historietas, Billiken, Mampatos y otras publicaciones que llenaban nuestra mente de sueños. El patio de nuestra casa también era un dominio al cual podíamos acceder para entretenernos. Salíamos de la vivienda sólo para asistir a clases, en mi caso a la Escuela Nº 16 que estaba instalada en el edificio del antiguo Hotel Kosmos, en calle Errázuriz. El triunfo más grande fue el poder conseguir la autorización del padre para bajar en trineo por la pendiente de calle Fagnano, cuando vivíamos ahí, pero con su estricta vigilancia ‘donde mis ojos te vean’”.

“Esta situación de alguna manera causó un problema en la interacción con nuestros compañeros de escuela en los recreos, porque al no conocer ni practicar distintos juegos, era muy dificultoso participar en el tejo o el elástico y con un miedo aterrador a ser golpeado por la pelota en las naciones o ser pegado en la mancha”.

Escritura y dibujo

Pero, tanto la escritura como el dibujo se hicieron presentes desde muy temprana edad en María Alejandra.

“Mis composiciones eran premiadas con notas excelentes y aún me sobraba capacidad para colaborarle con este tipo de trabajos a mi hermana menor, con lo cual ella también obtenía buenas calificaciones, sin confesar que yo era la autora. Una de esas veces ‘su’ trabajo fue premiado y ella muy cohibida y avergonzada, porque la composición era de su hermana, debió sacar fuerzas de flaqueza y leer el poema galardonado”.

“Yo fui bastante aplicada y de primeros lugares y para poder suplir el verdadero encierro del hogar me inscribía a fin de participar en todas las actividades, coros, talleres de pintura, Cruz Roja, etc”.

En Santiago

“Cuando yo tenía 11 años nos trasladamos de Punta Arenas a la capital y ya en el liceo comienzo con los trabajos del pincel. Las tareas en grupo para disertaciones, necesitaban dibujos y yo comencé a hacerlos y al comprobar que tenía dotes para ello, tomé un profesor particular de pintura”.

“Lejos de hacerse menos estricta la vigilancia paterna en la capital, allá fue peor y con justa razón porque Santiago es mil veces más peligroso que Punta Arenas de tal forma que mi padre se encargaba de irme a dejar y buscar al liceo”.

“Al terminar estos estudios no quise dar la prueba de aptitud académica porque yo tenía absolutamente decidido que sólo quería escribir y pintar. A los 21 años publico con Ediciones Nueva Aurora, un librito de poemas titulado “Al final del arcoirís”, que en parte de su presentación decía: ‘En un ambiente de controversia acerca de la cultura, de la literatura y del pensamiento actual, alguien, una niña casi adolescente, ignorando su medio ambiente, se ha lanzado con este pequeño libro a comunicar, a quién lo desee conocer sus emociones y sus vibraciones’”. El lanzamiento de esta publicación fue apadrinado por el Círculo de Periodistas de Santiago.

Inquietudes artísticas

Pero, las inquietudes artísticas de María Alejandra no se quedaron ahí y tuvo una importante incursión en la parte folclórica del Festival de la Canción de Viña del Mar en el verano de 1985.

“Ultimamente, algunos de mis poemas han sido musicalizados por el búlgaro Vredek Shadow- Complex, residente en España, los cuales se encuentran en YouTube”.

“En el año 1994 regresamos con mi familia a Punta Arenas. Yo me había dedicado a pintar, a escribir y a analizar la vida hasta los 27 años, aplastando calles, concurriendo a la Sociedad de Escritores, visitando la plaza Mulato Gil y asistiendo a espectáculos, presentaciones de libros y talleres; pero de repente me di cuenta que no sabía trabajar e ingresé en un Instituto de Educación Superior y estudié durante cinco semestres una carrera técnica “secretariado ejecutivo bilingüe”, lo que permitió desempeñarse posteriormente hasta como relatora de Inglés, idioma que aprendí desde siempre”.

Nuevamente en Punta Arenas

“A los tres años de estar de vuelta en Punta Arenas, a mi padre le vinieron tres infartos cerebrales y los sobrevivió, pero nos cambió la vida porque ya no podía estar él a cargo de todo y ello hizo que mi existencia aterrizara. Permaneció enfermo trece años. Fue una época muy difícil. Falleció en el año 2011”.

Ya dedicada totalmente al arte y la literatura, María Alejandra comienza a recibir los reconocimientos y merecidos premios por su labor.

Su trabajo literario se desarrolla a través de poemas, cuentos y reflexiones, sobre distintos temas; todos relacionados con los sentimientos e ilusiones propios del ser humano, pero vistos desde un idealismo mágico y, en algunos casos, se podría decir en forma lúdica. Por otro lado su obra pictórica se califica como naif y onírica, debido al alto contenido de fantasía que la caracteriza, lo cual quedó expresado en la primera exposición individual que realiza, y que denomina “En-sueños”.

En el año 2012 obtiene mención honrosa en el Canto a la Reina de las Invernadas; en 2013 se hace acreedora del tercer lugar regional del concurso “Historias de Nuestra Tierra” organizado por Fucoa; en 2014 tercer lugar nacional del concurso “Conozco mis Derechos para cumplir con mis Deberes”; segundo lugar nacional el año 2016 en el concurso “Descubre, Captura y Relata tu Patrimonio Cultural”; también en 2016, el primer lugar del concurso “Nuestra tierra, Nuestra Casa”.

Obras seleccionadas

Además, sus trabajos han sido seleccionados para antologías extranjeras, como en España en los años 2015, 2016 y 2017 y algunas antologías internacionales: “Niños Por Palestina”, con su poema “Masacre Infantil” y poema “Depresión de Mujer”, antología internacional de mujeres poetas “Ecos del Grito”.

Fue incluida en la película “Mujeres Notables de la Patagonia”, filme compuesto por micro documentales, realizado por Patricio Riquelme y Caroline Pavez, en el presente año.

“Durante los años en que estuvo mi padre enfermo, me dediqué a pintar y recibí en ese tiempo la importante ayuda de Javier Canales, el profesor de pintura que me dio la oportunidad incluso de no cancelar sus clases dada la situación económica por el mal que afectaba a mi progenitor”.

“Como resumen, creo que siempre hay que tener presente una frase que es tan popular: ‘Uno no es monedita de oro’. Lo que la gente escribe puede que no les guste a todos, pero hay que seguir insistiendo, mostrar sus trabajos, proyectarlos, porque de la pluma de un escritor pueden nacer obras brillantes que muchas veces quedan inéditas por timidez de los autores”.

“Me gusta la idea de estar presente, trabajar y permanecer vigente y seguir con el entusiasmo de crear hasta con las historias que le pasan a mis propios amigos. Cuando yo escribo, es como si entrara en otro mundo, en otra dimensión. Me siento casi en un estado de trance”.

Además de su primer libro “Al Final del Arcoiris”, María Alejandra Vidal Bracho, ha publicado el texto “Cuentos, Reflexiones y Poemas Anti es 3”, con la editorial El taller del Poeta, de Pontevedra, España y actualmente tiene un tercer libro en preparación.