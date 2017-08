Asociación de Médicos Venezolanos en Chile aseguró que desinformación facilita la manipulación de profesionales

Reconociendo que la deficiencia de información general que existe para el profesional que va llegando a trabajar en el país se presta para la manipulación, el doctor Juan Carlos Riera, vocero de la Asociación de Médicos Venezolanos en Chile, se refirió a los dichos de la doctora venezolana sorprendida atendiendo sin permiso, quien acusó que fue traída a Magallanes con argumentos falsos, ya que se les dijo que era una actividad que contaba con todas las autorizaciones correspondientes.

Ante la consulta, explicó que han notado en los últimos meses que organizaciones que no son venezolanas han invitado a los médicos extranjeros a participar de operativos sanitarios con el argumento que están protegidos bajo la organización. Se trataría de, al menos, cuatros casos.

“El llamado que se ha hecho y la postura de casi todos los médicos venezolanos es que no se puede participar si no se cuenta con todos los recaudos necesarios de validación en el país”, comentó el vocero.

Aclarando que los profesionales de dicho país residentes en Chile tienen claro que para ejercer se debe cumplir con todas las normativas vigentes, tanto para el sector público como para el privado, aseguró que las vías para hacerlo no siempre están claras y eso se presta para la confusión.

Para validarse, al llegar a Chile puede rendir el Eunacom, en la Universidad de Chile o solicitar una autorización de la seremi de Salud que puede dar un permiso para ejercer como especialista. “Ahí hay una deficiencia de información general para el profesional que va llegando y que no ha logrado entender el quehacer la salud en Chile. Esto hace que se presten para la manipulación”, comentó.

En este contexto, el representante comentó que están trabajando con otras organizaciones de médicos para desarrollar un evento para informar y difundir el proceso de validación del título en Chile. La idea es contar con una suerte de resumen gráfico de las opciones que tienen y los riesgos que se asumen si se salen de dichos márgenes.

Finalmente, insistió en que en los médicos venezolanos existe una gran conciencia de contar con los requisitos y las validaciones permitentes porque entienden que Venezuela no tiene un convenio con Chile. “Pero, lo asumimos como tal, incluso hay muchos médicos que están dispuestos a realizar cualquier cantidad de trabajos que no tienen nada que ver con la medicina, mientras se validan, como conserjes en edificios, cocineras, vendedores de seguros”, apuntó.

