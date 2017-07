Atleta argentino ganó el primer triatlón Iceman

El desafío deportivo, que se integró a las actividades que forman parte de las Invernadas, fue calificado por los organizadores

como un éxito, donde los quince participantes demostraron su resistencia y habilidad en un circuito no apto para cualquiera.

A las 10,39 horas de ayer, los quince participantes del primer triatlón Iceman que se organiza en Punta Arenas, se lanzaron al estrecho de Magallanes, en el sector de la ex chipera (por la Costanera), para cumplir con la primera disciplina de natación, recorriendo 500 metros en las gélidas aguas.

Tras unos minutos en que los competidores debieron soportar las bajas temperaturas y el intermitente viento, llegaron a la costa, donde en una hilera estaban dispuestas las bicicletas de cada uno, con el número de inscripción, para pasar a la segunda fase y recorrer la Costanera hasta llegar a Avenida Independencia, para iniciar el tramo más complejo del circuito.

Fueron 8,3 kilómetros de pendiente sobre el vehículo de dos ruedas, en los que los atletas probaron su esfuerzo y resistencia, para arribar hasta el Club Andino, que ante la menor cantidad de nieve de la que se contemplaba, debieron llevar a cabo el último segmento de la prueba sin raquetas, teniendo en varios casos complicaciones principalmente con la escarcha presente en el lugar.

Tras haber completado los últimos seis kilómetros, y luego de 1 hora y 50 minutos, el competidor argentino Israel Escudero, de 39 años, cruzó la meta, coronándose como el vencedor de la primera edición del inédito certamen en la capital regional de Magallanes.

“En este tipo de carreras no hay tiempos establecidos porque los terrenos son siempre diferentes y además que con la dificultad del clima y del agua, principalmente hacían atípica la competencia. Desde el primer metro hasta el último fue todo muy complicado, pero fue increíble, muy bonito y muy disfrutable, por lo que se nivelaba esa dureza con el disfrute del circuito”, sostuvo, luego de recuperar el aliento.

El competidor proviene de la ciudad de Mar del Plata, República Argentina, pero actualmente vive en Santiago. Lleva alrededor de 25 años en el deporte, 17 años realizando triatlón y 5 años haciendo trail running, por lo que esta carrera le vino como “anillo al dedo” para su próximo desafío en agosto

“El mes que viene me voy al ultra trail de Mont Blanc, que es como el mundial de esta disciplina. Son 170 kilómetros en la montaña de los Alpes suizos y ahora mismo estoy muy concentrado en esa carrera”, afirmó.

Tras Escudero, llegó el deportista santiaguino Emilio Ramírez, de 42 años, quien tiene una empresa que organiza este tipo de competencias, pero que la experiencia la adquirió hace 20 años, participando en múltiples triatlones.

“Cuando me plantearon poder venir a correr acá no la pensé. Son experiencias distintas y hay que hacerlo no más. Uno siempre anda buscando cosas diferentes dentro del mismo deporte. La complicación depende de cada uno, en mi caso yo no había corrido en cerro hace tiempo y por ahí fue lo que costó más y hubo que tener más precauciones”, acotó, agregando que ha llevado un exigente plan de entrenamiento para alcanzar su próxima meta en el mundial de triatlón en Estados Unidos, que será en un mes más.

Oficial de la Fach

El podio lo completó el oficial magallánico de la Fuerza Aérea de Chile, Roberto Silva, de 35 años, quien consiguió el tercer puesto, tras prepararse por bastante tiempo en la piscina del estadio Fiscal.

“Como experiencia lo tomé como algo personal, hace mucho tiempo que no tenía una competencia de este estilo de tan alta exigencia, pero fue maravilloso. Con el agua se vino la adrenalina a full, luego con la bicicleta, salir a pillar a un par de competidores y en la subida a todo dar y tratar de mantener el ritmo. Sin duda el agua fue lo más complicado, porque no es mi fuerte”, enunció.

Posteriormente fueron cruzando la meta los competidores, entre ellos lo hizo la destacada deportista regional Silvana Camelio, quien fue la única mujer en participar en la primera edición de la exigente prueba.

“La verdad es que es una triatlón súper diferente, normalmente uno busca hacer marcas, en cambio aquí fue sobrevivir al frío. En la subida había viento en contra así que había que moderarse, pero fue una linda carrera, arriba en el Andino estaba lleno de nieve, todos los arbolitos blancos y el paisaje se veía precioso a pesar del cansancio y el frío”, señaló.

A modo de consejo, la triatleta deslindó que “a las mujeres les da un poco de susto el frío del agua, pero yo me abrigué bien debajo del traje y es algo que se puede soportar. Tenemos a muchas mujeres buenas deportistas así que las llamo a participar el otro año acá en Punta Arenas porque esto realmente vale la pena”.

De parte del municipio y de la organización del evento se manifestaron conformes y felices por la participación que se logró impulsar este año inaugural para este tipo de instancias, que vinculó la actividad física con el potenciar el turismo y a Punta Arenas como capital del deporte austral en invierno.

“Nosotros lo que queremos hacer es potenciar el deporte y también llamar la atención de la gente sobre este punto y su atractivo turístico. Era lo que nosotros buscábamos, que se viera lo que ya conocemos. Esperábamos más nieve para esta prueba, porque teníamos previsto que los corredores hicieran este último tramo con raquetas de nieve, lo que hace que sea todo más estable y seguro, pero a falta de ésta se las arreglaron perfectamente bien”, puntualizó Enrique Garín, director del Club Andino.