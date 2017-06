Alberto Mayol: “Atribuir el feminismo a un liderazgo conducido exclusivamente por una mujer es lo menos feminista que hay”

Coherente con el punto número uno de su programa de gobierno que reza “La rebelión de las regiones comienza hoy”, el comando del sociólogo Alberto Mayol Miranda, definió cerrar su campaña en suelo magallánico, destacando, que -de triunfar en las elecciones primarias del Frente Amplio a realizarse el domingo 2 de julio- y avanzar en el camino por la Presidencia de Chile, impulsará un plan regionalizado de desarrollo que establecerá que aquellas zonas más alejadas de la zona central, tendrán asignada una tributación especial, “donde el 30% de lo recaudado, se quedará en la misma región”, según aseveró ayer en visita a La Prensa Austral.

“Nosotros además vamos a determinar que los gobiernos locales van a recibir directamente una cantidad de dinero, que será muy superior a lo que se recibe actualmente. Si uno suma, todos los ingresos municipales de Chile, éstos reciben un 10% del presupuesto y eso está totalmente por debajo de los estándares internacionales que alcanzan el 25% y en algunos lugares, incluso eso queda establecido en las cartas fundamentales o Constituciones”, afirmó Mayol.

Con tono sereno, y un ritmo pausado -pero seguro al hablar- el precandidato presidencial confiesa que se enfrenta “tranquilo” a las primarias del día domingo, afirmando que con escasos recursos, su comando ha logrado generar credibilidad en la población chilena. Sumado a ello, Mayol desde ya ‘saca cuentas alegres’, de lo que podrían significar los resultados en término de convocatoria de votantes a las elecciones del Frente Amplio.

“Yo fui uno de los que descartó que nos sometiéramos a una consulta por internet, respecto de lo que iba a ser la competencia eleccionaria con Beatriz Sánchez. Para mí, las primarias son un muy buen ejercicio para medir el nivel de la organización y la convocatoria. La consulta vía internet en cambio, no generaba nada, ni iba a provocar ningún aprendizaje. En cambio, una primaria legal, da la posibilidad de desafiar, a que la gente se mueva de su casa, para salir a cumplir con un acto ciudadano. Eso nos va a reportar un aprendizaje a todos, porque va a permitir palpar la realidad que vivimos en el país, tal cual es”, sostiene Mayol, agregando que al votante al que pretenden llegar, no le hará problema organizarse y planificar su llegada a las urnas, a pesar de la disputa de la final de la Copa Confederaciones 2017, a jugarse el mismo día de las primarias.

Expectativas

En la misma línea, Alberto Mayol planteó que el Frente Amplio se ha impuesto alcanzar a nivel país alrededor de 500 mil votantes, esperando que quienes adhieren a su candidatura superen el 50% de dicha cifra. Otras ventajas expresadas por el precandidato de las llamadas ‘fuerzas de izquierda’ son cuatro hitos mediáticos acontecidos en las últimas semanas.

“Por una parte, señalar que el penoso debate del Pacto Chile Vamos nos juega absolutamente a favor. Si a ello, añadimos una masiva audiencia alcanzada en el último programa de Tolerancia Cero (donde fui invitado), más las diferencias marcadas con Beatriz Sánchez, y el spot de mi campaña presidencial, podríamos decir que estamos tranquilos, antes de enfrentar estas elecciones”.

“Arrogancia” de su contendora

Una situación que ‘sacó ronchas’ en el comando de campaña de Alberto Mayol es que su compañera de coalición, la periodista Beatriz Sánchez, anunciara en el último debate televisivo que “ella le aventajaba por cuatro puntos”, declarándose a priori, la triunfadora en las elecciones del domingo.

En este punto, el sociólogo y precandidato presidencial no escondió su molestia, planteando que Sánchez ha errado en varias expresiones, haciendo uso además de ideas y propuestas que fueron planteadas originalmente por los integrantes del comando que encabeza él mismo.

“Nosotros nunca vamos a negar que hemos generado propuestas propias, pero también hemos recogido iniciativas, incluso de parlamentarios que no son de nuestro sector. Y nunca nos hemos arrogado la propiedad de ideas ajenas. Es el caso del planteamiento de institucionalizar las 40 horas laborales, para todos los trabajadores del país y eso fue un proyecto sustentado por la diputada del PC (Partido Comunista), Camila Vallejo. Y cuando señalamos esa idea, incluso la citamos a ella. Pero lamentablemente aquí se ha caído en actitudes de arrogancia que desconozco de Beatriz”, afirmó Mayol.

En la misma perspectiva, el sociólogo hizo alusión al comentario de la presidenciable, al anunciar que “ella era la primera candidata feminista del país”, expresión que Mayol cuestionó.

“Atribuir el feminismo a un liderazgo conducido exclusivamente por una mujer es lo menos feminista que hay. Si uno cree que el feminismo tiene que ser guiado sólo por mujeres, entonces ahí caemos en otro problema”.

En este aspecto, Alberto Mayol, afirmó que el día domingo será una jornada sorpresiva, donde lo que han marcado las encuestas oficiales como la Cadem, pueden terminar siendo refutadas por la propia realidad.

Cabe indicar que el precandidato del Frente Amplio se reunió anoche pasadas las 20 horas con sus adherentes en un acto de cierre de campaña, efectuado en Resto Bar El Muelle, en Croacia Nº1356.

