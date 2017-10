Autoridades llaman a la tranquilidad de la población ante el funcionamiento de la mitad de las cámaras de televigilancia

Es una realidad que de las 16 cámaras de televigilancia que existen en el perímetro céntrico de Punta Arenas, actualmente se encuentran operativas la mitad de ellas, es decir, ocho. Sin embargo, es un hecho que esta situación, que complementa la labor policial, no ha sido un factor que resulte determinante en los procedimientos y patrullajes que ha llevado a cabo Carabineros para combatir la acción delictual, lo que ha quedado reflejado en los continuos operativos diurnos y nocturnos que se han efectuado en las últimas semanas, y que han permitido sacar de circulación a sujetos con deudas pendientes con la justicia.

Ese fue el mensaje y la consigna que sostuvieron la jornada de ayer las máximas autoridades locales de Magallanes, tales como el intendente Jorge Flies, la gobernadora provincial Paola Fernández y el alcalde Claudio Radonich, quienes fueron consultados respecto al estado en el que se encuentra este sistema de televigilancia, llamando a la comunidad a la tranquilidad y asegurando que las fuerzas de seguridad pueden llevar a cabo íntegramente su labor, a pesar de este “inconveniente”.

El jefe del gobierno regional respaldó el trabajo policial que se ha efectuado últimamente, explicando por su parte que esta situación se dio también cuando se manifestaron los primeros problemas en estos dispositivos durante 2015, lo cual a la fecha no ha sido una barrera que dificulte la batalla contra el crimen. Sin embargo, emplazó al municipio a hacerse cargo de la mantención de estos artefactos.

“Las cámaras actuales tienen que claramente ser arregladas por quien presentó en su momento este proyecto, y hoy día están a cargo de éstas, que es el municipio de Punta Arenas. Uno tiene continuidad en la gestión pública de la anterior administración, no se puede decir que esto es mío o no es mío, sino que como máximas autoridades nos tenemos que hacer cargo de lo que nos corresponde como entidades”, indicó.

Por otra parte, la jefa provincial, Paola Fernández, recalcó que “entendemos que las cámaras son elementos y herramientas que se complementa con la labor preventiva que efectúan las policías en materia de seguridad, pero también es cierto y no hay que alarmar a la comunidad como diciendo que la labor de patrullaje también se ha visto disminuida. En esto sin duda los Carabineros tendrán que fortalecer la presencia en los operativos en el centro de la ciudad. Nosotros también tenemos identificado cuáles son los días donde se concentra la mayor cantidad de delitos y hay antecedentes para que uno pueda generar acciones de prevención”, recalcó la jefa provincial.

En este aspecto, explicó que el nuevo proyecto que contempla la incorporación de 20 nuevas cámaras fue ingresado a la intendencia el pasado 15 de junio, para que la máxima autoridad regional lo derive a la división que corresponda para su evaluación. Sin embargo, en el transcurso de las semanas, la iniciativa debió ser modificada producto de la nueva normativa de Carabineros que rige el funcionamiento y la operación de los sistemas de televigilancia a nivel nacional, asunto que actualmente ya estaría zanjado.

Es por esto, que lo que resta es que el municipio de Punta Arenas, que en el último mes se ha incorporado a este proyecto, dé a conocer las especificaciones técnicas y el financiamiento que se destinará para la contratación del recurso humano, debido a que esta labor no le correspondería ejercer al personal uniformado.

Bajo este tenor, el alcalde Claudio Radonich se sumó a las palabras de la gobernadora, valorando el trabajo policial respecto al constante patrullaje que se realiza en la ciudad, considerando la situación de las cámaras, sin embargo refrendó que “aquellas que no están operativas sin lugar a dudas son una preocupación, pero nosotros estamos colaborando con la gobernación para que este nuevo proyecto tenga respaldo, y no sea una idea en la que se invierte y después no haya continuidad”.

Considerando dicho contexto, complementó que esta iniciativa se suma a las alarmas comunitarias que se están implementando en los barrios, como también al eventual proyecto de seguridad ciudadana, a través de un patrullaje constante, lo cual espera que sea aprobado en octubre por el Concejo Municipal. Asimismo, y respecto al tema inicial, anunció que este miércoles 11 de octubre, junto con la gobernación, se anunciarán los detalles finales en cuanto a la contratación de personal para operar las nuevas cámaras, lo que daría paso finalmente a que esta iniciativa avance hasta lograr el financiamiento del Consejo Regional.