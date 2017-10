Bianchi criticó que primen los intereses políticos tras la rebaja de tarifas de buses de locomoción

El anuncio que hizo el gobierno respecto a la rebaja en un 50 por ciento en el valor del pasaje en los buses de locomoción colectiva para personas mayores de 60 años, fue celebrado por las autoridades locales con dirigentes sociales de los adultos mayores el sábado último, quienes destacaron el éxito de las gestiones realizadas y que se traducen en un beneficio importante para los magallánicos.

Sin embargo, el senador Carlos Bianchi recordó que el 10 de agosto el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Gabriel Muñoz, aseguraba que “a corto plazo no habrá más beneficios para la tercera edad en materia de transporte público” y añadió que “han recibido propuestas formales de las principales autoridades de la zona para extender el subsidio del pasaje a más días de la semana”, sin embargo, manifestó que “esto no se podrá llevar a cabo en poco tiempo”.

Bianchi expresó su satisfacción del haber contribuido y cumplido para el éxito que significará que los adultos mayores de Magallanes accedan a la rebaja de las tarifas. Además dijo haber sido el principal impulsor y artífice para lograr dicho beneficio.

“La comunidad y los adultos mayores de Magallanes, que no se mueven por pequeños intereses políticos mezquinos, conocen con su sabiduría que aquí desde la administración del ex ministro de Transportes, Andrés Gómez Lobo y posteriormente con la actual ministra, Pamela Tapia, se realizó un pormenorizado trabajo para llegar a lo que hoy es una realidad, y lo más importante, el beneficio que recibirá la gente grande de Magallanes”, destacó.

Así explicitó algunas fechas importantes para lograr el beneficio como que en septiembre del año pasado formalmente le solicitó al Ministerio de Transportes proyectar la rebaja de tarifas en la ciudad de Punta Arenas a toda la semana. Asimismo en el mes de mayo de este año, en la comisión de Zonas Extremas, le reiteró la solicitud a la nueva ministra de Transportes, petición que formalizó en una nueva reunión de trabajo el día 6 de junio y posteriormente en el mes de agosto requirió el apoyo de sus pares en el Senado para en primer lugar presentar un proyecto de acuerdo el cual fue aprobado el 22 del mismo mes por una amplia mayoría de senadores, que solicitaron el beneficio.

El legislador señaló que con fecha 22 de septiembre de 2017 se le anunció formalmente que existía una respuesta positiva a la solicitud y mientras en Magallanes se alzaban voces de autoridades regionales y sectoriales prácticamente desahuciando que este beneficio no podría concretarse, en Santiago y Valparaíso se intensificaban las gestiones para que los adultos mayores tuvieran esta justa rebaja de tarifas.

La semana pasada y en la discusión del presupuesto del Ministerio de Transportes, en la quinta subcomisión que el senador Bianchi integra, la secretaria de Estado de la cartera, Pamela Tapia, anunció que esta semana se daría a conocer los alcances del beneficio, sin embargo dijo Bianchi, “hemos sido testigos como unos pocos han tenido una actuación pequeña y mezquina, anunciando el éxito de una gestión, de la que no sólo no fueron capaces de respaldarla sino que poco y nada facilitaron para que ello ocurriera y sólo en los últimos meses y ante el inminente éxito se vieron obligados a aparecer respaldando esta propuesta. Esta acción no sorprende, ya que pudimos ser testigos de similar actitud y conducta cuando se logró que Magallanes y Chiloé tengan feriado el 21 de septiembre de 2017, donde la falta de generosidad en reconocer al autor de la moción fue simplemente otra bajeza reprochable”.

Bianchi reiteró sus agradecimientos a los adultos mayores que le han llamado para representarle su agradecimiento por el éxito de esta gestión, valorando la franqueza y grandeza de los adultos mayores que desde siempre han reconocido su trabajo legislativo y parlamentario en favor de los más necesitados y sin pequeños y mezquinos intereses políticos partidistas.

