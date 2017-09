Bianchi repudia ‘asesorías truchas’ y critica que asocien su gestión con los parlamentarios investigados por pagos irregulares

– En el caso del Independiente, datos de la página de Transparencia de la Cámara Alta entre 2012 y 2017, arrojan que figura con 74 asesorías por $194 millones. De éstas, 70 gestiones por $190 millones corresponden al abogado Manuel Benítez, quien asesora al legislador.

“Quiero dejar muy en claro que repudio toda asesoría que tenga que ver con acciones truchas que no vayan en el real sentido del apoyo legislativo. En esa línea, lo que deseo manifestar es que en mi caso fui auditado completamente hasta 2014 y no se encontró ninguna anomalía. Lo que ha aparecido en la prensa nacional tiene que ver con asesorías vergonzosas en que se encargaron páginas por un monto importante y no es el caso mío”.

Así lo precisó ayer el senador Carlos Bianchi luego que un reportaje de La Tercera lo ubicara en el sexto lugar de los senadores que más gastaron por asesorías entre 2012 y 2017 y que puntualizara que su abogado Manuel José Benítez Gibbons es la persona natural que más dinero percibió por dicho concepto en tal período.

Estos antecedentes surgieron como coletazo del presunto caso de “copy-paste” revelado por Radio Bío Bío respecto de diversas asesorías parlamentarias pagadas con las asignaciones del senador y candidato presidencial oficialista, Alejandro Guillier, a la oficina Beltrán Asociados Spa, del abogado Omar Beltrán Valle.

El Ministerio Público pidió al Senado el detalle de las asesorías solicitadas por los parlamentarios y el 5 de septiembre la Fiscalía Oriente decidió ampliar al Senado la investigación sobre presuntas irregularidades en asesorías parlamentarias que lleva hace un año respecto de la Cámara de Diputados y, de hecho, ya se encuentra examinando los datos que están en la página de Transparencia de la Cámara Alta sobre los informes realizados por asesores entre 2012 y 2017.

Bianchi indignado

La revisión en este caso considera a aquellos parlamentarios con más asesorías, como también los que gastaron mayor cantidad de recursos en ellas.

Un total de 51 senadores requirieron 324 asesorías por las cuales se destinaron desde el Senado $ 6.200 millones para la realización de 4.505 trabajos.

En el desglose, el listado incluye a Carlos Bianchi Chelech como uno de los diez parlamentarios con más asesorías y por las cuales el Senado ha pagado $194.038.174 en 74 trabajos. Esto en un ranking donde el mayor gasto recayó en las 95 asesorías adoptadas por el PPD Guido Girardi Lavín, las que llegaron a $200.002.718 para el lapso señalado.

Pero si bien el espíritu de las indagaciones apunta a determinar si hubo o no irregularidades en estos requerimientos, Bianchi manifestó en conversación con El Magallanes su total indignación ante el hecho de que a nivel nacional se le identifique en términos de sólo ‘números’, por cuanto en ellos no hay –sostiene- ninguna mala práctica y que por ende ‘montos más, montos menos’, estar o no en el ranking informado por La Tercera sólo desvirtúa el tema de fondo.

Asesores en la mira

En tal contexto, el independiente por Magallanes criticó que en el análisis -que identificó a 280 personas naturales y 44 personas jurídicas registradas como colaboradores externos a la Cámara Alta- se sitúe a su abogado y asesor Manuel Benítez Gibbons en la primera posición del ranking, con 70 asesorías al senador por $190.038.173 y que, a juicio de Bianchi, sólo contribuye a confundir a la opinión pública.

“El lleva más de 10 años trabajando conmigo y, si se divide ese dinero por la cantidad de requerimientos, corresponde a montos propios al nivel de un profesional que no está dando asesorías ‘de papel’ como a otros, sino que es alguien que está a cargo de la redacción de la mayoría de mis proyectos de ley, además de los acuerdos y oficios, como de las intervenciones de sala. Además, como consta en el Senado, él asiste a las comisiones especializadas y, con su tarjeta de ingreso, está físicamente dentro del Senado en todas las sesiones cada semana. Por lo tanto, sus asesorías no tienen nada que ver con las que hoy están siendo investigadas”.

Critica a la investigación

El legislador planteó también su incomodidad ante el hecho de ser incluido en un ranking de este tipo, por cuanto la naturaleza de su gestión dista de contener mecanismos que hoy aplican otras colectividades. “Todo el país y Magallanes sabe que, como no tengo partido, no puedo contratar a los institutos de los conglomerados políticos, que es lo que hacen otros parlamentarios. Tengo que contratar a una persona que me preste los servicios profesionales y políticos para mi trabajo. Tanto es así que la misma comunidad ha visto a Manuel Benítez participando en los programas de la Cuenta Pública en televisión y en mi oficina parlamentaria, entre otros aspectos. Por lo mismo, no tengo nada que ocultar y voy más allá: cuando apareció este tema de las asesorías irregulares, yo mismo le pedí al Senado que investiguen las mías y me den cuenta de si existe alguna anomalía, pero hasta ahora ninguna asoma. Entonces, ¿qué se quiere hacer con todo esto, incorporándonos en estas asesorías a los institutos, que tienen todos los partidos políticos, siendo que se trata de un senaduría independiente? Nuestras asesorías, a diferencia de las que son truchas, hablarán por sí solas”.

Al cierre de esta edición no fue posible ubicar al abogado Manuel Benítez Gibbons.