Bianchi se opone a que Magallanes sea la región piloto del proceso de desmunicipalización

Acorde a su estilo frontal y directo, el senador por Magallanes, Carlos Bianchi Chelech se sumó a los cuestionamientos vertidos por profesores y paradocentes, contra el intendente Flies y la seremi de Educación, Margarita Makuc, quienes informaron a este medio, que Magallanes sería una de las regiones, que probablemente lideraría el proceso de desmunicipalización en el país. Cabe recordar que dicho proyecto busca reubicar a los establecimientos municipales bajo la tuición del Mineduc (Ministerio de Educación), reorganizando el actual sistema de educación municipal, para traspasarlo a los llamados Servicios Locales.

A este respecto, el senador Bianchi señaló no compartir que la desmunicipalización parta en la Duodécima Región, argumentando que “lo que procedía era evitar que Magallanes fuera usado como un laboratorio, de un proceso que no sabemos qué consecuencias acarreará. Y lo que yo pedí es que experimenten primero en otras regiones, permitiéndonos de aquí al 2022, incorporarnos a este proceso”, expresó el senador magallánico.

Además de ello, Bianchi apuntó sus críticas contra el alcalde Claudio Radonich, a quien responsabilizó de estar dedicado exclusivamente a gestionar anticipos económicos por parte del Mineduc, sin aportar a dar una discusión más profunda con los gremios (profesores y asistentes de la educación) que estarán implicados en el proceso de la llamada ‘desmunicipalización’.

“Lo que ha ocurrido, es que aquí -para tapar un hoyo financiero de más de 10 mil millones de pesos- el alcalde (Radonich) no ha hecho otra gestión, más que solicitar anticipos, con la finalidad que posteriormente, ‘se lave las manos’ y devuelva todo el problema en que está embarcada la Corporación Municipal, a partir de aceptar el traspaso de la educación, al sistema público. Incluso, sin considerar a todos los funcionarios que están incorporados en la enseñanza municipal, a quienes no se les asegura ninguna garantía sobre un reconocimiento, por todos los años de desempeño laboral”, apuntó Bianchi, agregando que no necesariamente el cambio de empleador (desde la Cormupa a los Servicios Locales), aseguraría que se eviten contraer nuevas deudas con los gremios.

En la misma perspectiva, Bianchi afirmó que un traspaso de la educación municipal, implicaría incluso la ‘devolución de colegios’, algo que igual debiera ser sopesado y debatido, antes de anunciar una decisión de esta envergadura.

“Lo que no se ha dicho aquí, es que -a cambio que el gobierno le entrega el dinero a la Cormupa para saldar sus deudas- la Corporación va a tener que entregar establecimientos educacionales, porque no le va a quedar otra alternativa”, afirmó, expresando que el debate sobre el proceso de desmunicipalización no ha sido zanjado aún en el Congreso.

