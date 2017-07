Bianchi sindica a Boric y a Morano como los principales responsables de que no se haya votado el proyecto para crear feriado regional

Crítico y fiel a su estilo, el senador por Magallanes, Carlos Bianchi, se refirió durante la tarde del viernes a distintas temáticas que afectan a la región, luego de llevar a cabo una reunión con el presidente del Consejo Regional, Miguel Sierpe.

En el cónclave, que tuvo lugar en las dependencias de la intendencia, ambos abordaron tres asuntos específicos, los cuales tienen que ver con la discusión del proyecto de ley sobre el Estatuto Chileno Antártico en la Comisión de Zonas Extremas de la Cámara de Diputados, el problema de suministro de combustible del aeródromo de Puerto Natales y la iniciativa legal que crea el feriado regional para el próximo 21 de septiembre.

En este último punto, el representante de la Cámara Alta explicó que en 2016 presentó esta iniciativa cuya intención era que comenzara a regir particularmente desde este año, siendo un día feriado tanto para Magallanes como para Chiloé, el cual conmemora la llegada de la goleta Ancud, reclamando este territorio y anexándolo al resto de Chile, hecho que acaeció horas antes que arribaran los franceses que venían a apropiarse de estas tierras.

Bajo ese contexto, Bianchi indicó que fue votado en el Senado en general y en particular, restando únicamente el trámite en la Cámara de Diputados para que se convierta en ley de la República y pudiera ulteriormente promulgarse por el Ejecutivo. Sin embargo, acusó a los diputados magallánicos Gabriel Boric y Juan Enrique Morano de no querer votar dicha moción, la cual duerme en el Parlamento.

“Lo más penoso, y esto hay que decirlo con indignación y con pena, es que este proyecto lleva un año en la Cámara Baja. Da la impresión que los diputados de esta región, en esta materia, han brillado por la ausencia de colocarle el interés para que esto sea votado. Tanto es así que he tenido que ir yo a hablar con el presidente de la Cámara, porque como no he podido lograr que los representantes de Magallanes voten este proyecto para que sea ley, lo he tenido que hacer a través de sus pares. Si la región no tiene feriado este 21 de septiembre, esto tiene nombre y apellido de quienes no han querido votar por aquello, y toda la comunidad de Chiloé tiene legítimo derecho a enrostrarle a quienes no se la jugaron para que esto sea aplicable este año”, reprendió evidentemente molesto.

En este aspecto, Bianchi detalló que tanto Boric como Morano han presentado proyectos para que el feriado sea el 21 de octubre, que se conmemora el descubrimiento del estrecho de Magallanes. A raíz de esto, afirmó que “yo les dije que cuando cumplamos los 500 años de la circunnavegación del planeta y la llegada de Hernando de Magallanes a este territorio, ese día tiene que ser feriado para la región y para el país, porque Chile se descubrió por el sur. Pero que se quiera desconocer la trascendencia geopolítica de lo que significó el llegar a este territorio horas antes que los franceses y dejar de lado el significado profundo de lo que hicieron los chilotes para el país, a mí me parece que es faltarle el respeto al mundo chilote y esa situación es inaceptable”.

Falta de combustible del aeropuerto de Puerto Natales

Asimismo, el representante de la Cámara Alta se refirió a la problemática del aeródromo Teniente Julio Gallardo de Puerto Natales, inaugurado recientemente por la Presidenta Michelle Bachelet, el cual carece de suministro de combustible para poder abastecer a los aviones, lo que ha supeditado a que las dos líneas aéreas que operan ahí decidan restringir algunos vuelos al no contar con esa garantía.

“Se conversó para buscar un mecanismo a través del gobierno regional y el Ministerio de Obras Públicas para que junto con el alcalde y todos contribuyamos a que se subsane una situación que cuesta entenderla. El compromiso es que el gobierno regional junto a todo el grupo colegiado de consejeros pueda entender que lo que se requiere es la compra de un camión que abastezca de combustible. En paralelo, la Enap ha manifestado el interés de dar cumplimiento con esta función”, determinó.

Estatuto Chileno Antártico

Finalmente, respecto a la discusión del Estatuto Chileno Antártico en la comisión de Zonas Extremas, el parlamentario fue enfático en respaldar la postura de Sierpe, quien hace algunos días recalcó que el gobierno regional debe tener facultades para poder administrar el territorio nacional que se emplaza en el continente blanco, como también poder incidir en las decisiones que se tomen en cuanto a este territorio.

“Una vez más el centralismo brutal quiere dejar completamente al margen de las decisiones a este gobierno regional, que históricamente ha sido el que ha aportado para todo aquello que tenga que ver con la situación antártica. Esa situación para mí es absolutamente inaceptable, por eso es necesario tener la opinión vinculante de ellos y vamos a invitarlos a las sesiones del Senado que es la cámara revisora, para que esta materia la podamos discutir desde la perspectiva geopolítica y de pertenencia”, sentenció.

