Boleta de garantía por $103 millones emitió la Cormupa esperando recibir a cambio $470 millones

“Para nadie es un misterio que la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa) no tiene plata, así de simple(…) y en esta decisión, no estamos bluffeando, ni nada. Y nuestro apuro es que hay planteado un tema de vulneración con los trabajadores, a quienes se les adeudan pagos de cotizaciones previsionales. Por otro lado, es sumamente importante contar con las platas que estamos pidiendo para llamar a concurso de directores, algo que nos convoca tremendamente, porque si queremos una educación pública de calidad, tenemos que tener directores instalados a través de concurso público y no nombrados a dedo”, fueron parte de las argumentaciones entregadas ayer por el secretario de la Cormupa, Segundo Alvarez Sánchez, en minutos posteriores a hacer efectiva la emisión de una boleta de garantía por 103 millones de pesos, destinada a la secretaría regional ministerial de Educación de Magallanes, situación que le permitirá a la instancia a su cargo, recibir los recursos provenientes del Faep (Fondo de Apoyo a la Educación Pública), y que partirían con la recepción de 470 millones de pesos.

Consultado respecto al origen de los fondos que le posibilitaron reunir la suma que fue presentada a la seremi de Educación a través del referido documento bancario, Alvarez precisó que tuvieron que optar por priorizar los destinos de algunos fondos que en principio, estaban destinados a proveedores. “Lo que hicimos fue revisar situaciones que teníamos que pagar y que no las estamos pagando. Es decir, dejamos de pagar a proveedores que tenemos de educación (…) Vamos a tener 20 meses retenida la plata que estamos presentando en el Ministerio de Educación, y la idea es saber si podemos recobrar esos dineros, algo de lo cual ya está informado el intendente Flies, con quien hemos sostenido una excelente relación”, acotó Alvarez.

Además, refirió a los pagos en convenio que se adeudan con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopeuch, situación que podría saldarse a partir del destrabe de los fondos Faep.

Reacciones

Cabe precisar que la información vertida por Segundo Alvarez, fue informada a este medio, apenas culminó el Consejo Comunal de Seguridad Pública, instancia que lidera el alcalde Claudio Radonich, autoridad que destacó la responsabilidad que le cupo en esta materia a uno de sus directivos más cercanos. “Después de un gran trabajo administrativo de priorización, se pudieron generar estos recursos (103 millones de pesos) que son necesarios para poder obtener los dineros del Faep, los que alcanzan los mil 700 millones de pesos, pero que se nos van a entregar de manera parcelada. Y hay que decir que no era fácil contar con estos dineros, por lo cual, quiero entregar mis felicitaciones a Segundo Alvarez, dado que una vez que recibamos los fondos que esperamos, esto le permitirá dar oxígeno a la Corporación Municipal. Y aquí hubo que hacer un ejercicio muy importante, y tanto el municipio como la Cormupa, hemos hecho un gesto concreto, por lo cual esperamos lo mismo de parte del Ministerio de Educación, porque requerimos dineros frescos e inmediatos”, subrayó el edil.

Por su parte, el concejal Germán Flores destacó que “esta es la mejor noticia que hemos recibido en este último tiempo, y donde queda claro que hubo una buena gestión por parte de la Corporación Municipal, de buscar las vías para desembolsar fondos”, agregando que dicha temática ha sido una y otra vez, planteada en las sesiones de Concejo Municipal.

“Las y los concejales hemos estado permanentemente preocupados por este tema. Pero lo que no deja de llamar la atención es que, existan funcionarios (en alusión a la asesora jurídica Ericka Farías), que despierten diversas incertidumbres en esta y otras materias, provocando verdaderas alarmas y sin embargo, quienes verdaderamente están a cargo de las decisiones, como son el secretario de la Cormupa y el alcalde Radonich, finalmente hayan buscado los mejores caminos para permitir que los fondos Faep, puedan ser prontamente liberados”, afirmó el edil.

Cabe recordar que fue en la 20ª sesión del Concejo Municipal, efectuada el pasado 14 de junio, y cuando se había planteado por parte de los concejales la posibilidad de traspasar 103 millones a la Cormupa para que dicha entidad presentara la boleta de garantía, cuando la intervención de la asesora jurídica municipal dejó claridad respecto a que el municipio no podía concurrir con dichos fondos. En la misma instancia, el jefe de gabinete de la Corporación Municipal, Luis Almonacid, precisó que dicha entidad se encontraba con varios cheques protestados, situación que imposibilitaba la presentación de una boleta de garantía, situación que definitivamente quedó resuelta ayer, a través de la priorización de recursos que continuamente son allegados hacia la entidad de derecho privado por otras vías, platas que igualmente deberán ser recuperadas.

