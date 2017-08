Bomberos de la Segunda Compañía de Natales se rebelan y no reconocen autoridad del superintendente

Interpondrán recurso ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas.

La Segunda Compañía de Bomberos de Puerto Natales “Bomba Chile” denunció una serie de irregularidades al interior del Cuerpo de Bomberos de Ultima Esperanza, por lo que anunciaron la presentación de un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas.

En un comunicado de prensa al cual le dieron lectura -sin recibir preguntas- indicaron que a raíz de hechos recientes sucedidos al interior del Cuerpo de Bomberos de Ultima Esperanza la institución se encuentra en una crisis, de la cual culparon como responsables a los oficiales generales de dicha provincia.

Entre las irregularidades denunciadas mencionaron manifiestas faltas por parte de sus dirigentes a las normas legales y estatutarias que deben regir a esta institución; notable abandono de deberes; irregular manejo en la adquisición y enajenación de bienes donados; parcialidad manifiesta y falta al debido proceso por los miembros del Consejo Superior de Disciplina; inobservancia de normas técnicas de la emergencia y de protección personal y seguridad individual.

Frente a la crisis institucional que esto ha provocado, indicaron que la Segunda Compañía de Bomberos en asamblea extraordinaria celebrada el miércoles para este efecto, decidió de forma unánime informar a la comunidad la “actual y lamentable situación” de la repartición bomberil.

En la asamblea adoptaron el acuerdo de apoyar la renuncia de los miembros de esta compañía a sus cargos en el directorio general y en el Consejo Superior de Disciplina.

Se restarán de actividades

Además decidieron restarse de todas las actividades oficiales o no programadas por el Cuerpo de Bomberos de Ultima Esperanza. Añadieron que “esta compañía no reconoce la autoridad ni el mando de la Superintendencia ni de la comandancia del Cuerpo de Bomberos de Ultima Esperanza, ya que no han sido electos de acuerdo a los estatutos y reglamentos vigentes”.

En el comunicado de prensa anunciaron que interpondrán “una acción constitucional de protección ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, fundada en los hechos anteriormente descritos”.

Finalmente renovaron el compromiso de esa compañía hacia la comunidad natalina de seguir cumpliendo con “nuestras labores bomberiles en forma irrestricta, profesional y segura”.

En Natales, funciona también la Primera Compañía de Bomberos, cuyos directivos no han formulado reparos a la conducción de la institución en la capital de Ultima Esperanza.