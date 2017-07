Bomberos identifica tres focos en incendio que arrasó local de barrio croata

“No es posible aún determinar las causas, sin embargo el perito identificó tres focos principales de inicio del fuego, particularmente en puntos donde existía acumulación de desechos”, señaló ayer el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos, Eduardo Bahamonde, tras ser consultado por nuevos antecedentes en torno al incendio que afectó a las dependencias donde funcionaba el local MGO Market, en calle Jorge Montt Nº 594 -esquina Mejicana. Tras las primeras indagaciones, el personal de la institución constató que además de los puntos que originaron el fuego, la antigua infraestructura sólo contaba con servicio de luz.

En paralelo, se intentó dar con los propietarios del inmueble, pero según se nos informó, éste se encuentra en propiedad de una entidad bancaria y a la venta. Esto último fue confirmado por uno de los ex dueños del recinto, quien precisó haberse desligado del local hace más de un año y medio, por lo que en rigor ya no tiene relación alguna con este tema. “La propiedad no pertenece a nosotros, hace más de un año que la vendimos, no hay seguros comprometidos, y la administración de la propiedad es la corredora de Pablo Inhen quien administra los bienes del Banco Santander”, dijo.