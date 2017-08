Buscan establecer stock de bacalao para administrar cuotas de pesca

Los días 4 y 5 de agosto en Punta Arenas científicos nacionales e internacionales, así como organismos dedicados a la pesca, se reunieron en torno al segundo seminario de bacalao, organizado por la Asociación Gremial de Operadores de Bacalao de Profundidad de Magallanes, Aobac A.G.

El objetivo de dicha instancia fue analizar y discutir sobre los estudios asociados a la pesquería de esta especie, denominada Dissostichus eleginoides. Así lo señaló el jefe del Instituto de Fomento Pesquero (Ifop) de Magallanes, Eric Daza Valdebenito, una de las entidades organizadoras.

“En la primera versión del seminario el objetivo fue identificar brechas del conocimiento que pudiesen ayudar al manejo y la explotación sustentable de esta pesquería. En esa instancia, una de las brechas que se identificó fue el tema de la depredación de los mamíferos marinos”, sostuvo Daza y añadió que el objetivo del último seminario fue analizar cuánto se ha avanzado en la investigación del bacalao desde el primer seminario y “ver cómo, en ciertas áreas del conocimiento, podemos integrarnos en trabajos colaborativos con algunas instituciones de investigación a nivel regional y nacional”.

Sin embargo, los estudios en torno a este pez hoy en día siguen siendo incipientes, por el momento se busca tener conocimiento de “stock”, para administrar cuotas de pesca, como también conocer su genética, propiedades, los principales lugares donde vive dentro del océano, entre otros aspectos que pueden contribuir al conocimiento del pez asociado a la pesca.

Dónde habitan

En el caso de Chile, la pesca del bacalao se realiza en prácticamente todo el país, la diferencia es que del paralelo 47 al norte lo hace la flota internacional y del 47 al sur la flota industrial, según explica el director del Ifop.

Por otro lado, Patricia Alejandra Martínez, bióloga marina, investigadora del Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero de Argentina, explica que no es un pez fácil de estudiar y pescar, ya que puede llegar a vivir a más de 2 mil metros de profundidad.

Una de las particularidades de la especie que les ha permitido poder identificar los lugares por los que se mueven y otros aspectos es que “no tienen vejiga natatoria, lo que significa que puede ser extraído del agua y sigue vivo a diferencia de otros peces que sí la tienen y que está llena de gases que al sacarlo del agua, esta explota o le sale por la boca y mueren”, puntualizó la investigadora argentina.

Esta particularidad les permite extraerlo del mar aplicarle una marca codificada devolverlo al agua, marcar su posición de captura y después tener la recaptura por alguna otra flota.

Martínez explica que este estudio es muy importante, porque “permite ver qué es lo que hace después de que uno lo pesca y hemos visto que hay, un no muy grande porcentaje, de peces que fueron marcados en Argentina y que fueron recapturados a la altura de Valparaíso”, y advierte que sólo es un pequeño porcentaje los que salen a recorrer las aguas.

Otro de los estudios importantes en torno a la pesca del bacalao es la posibilidad de tener una estadística o stock de la cantidad que existen. En esto también han avanzado mucho en Argentina, según explica Martínez. “Nosotros en Argentina hacemos una evaluación de stocks a través de modelos matemáticos uno reconstruye la población con la información que viene de la pesca y de campañas de investigación. En base a eso, se estiman las capturas biológicamente aceptables que son las que se recomiendan a los gobiernos”.

Otras características

Dada la tecnología y la integración de distintas entidades como universidades en el estudio de estas especies, se ha podido determinar que la carne del bacalao es rica en omega 3.

Cada ejemplar puede llegar a vivir entre 30 y 40 años y alcanzan una madurez sexual reproductiva aproximadamente a los 8 años, cuando ya tienen una talla de 82 centímetros.

Esta información es crucial para la industria pesquera, ya que uno de los objetivos de las investigaciones es poder resguardar la reproducción del pez y generar una pesca sustentable. Por eso se permite pescarlo sólo después que ya se ha reproducido por primera vez.

Estos peces se ubican en forma referencial, respecto a la profundidad, dependiendo del tamaño. Los más grandes viven hasta los 2 mil metros, en tanto los más juveniles se ubican más arriba.

El bacalao en la cadena trófica está ubicado en el tope, no desarrolla mucha biomasa y no tiene muchos predadores. En los últimos años y se cree que a partir de la pesca industrial, son los cachalotes, las orcas y los lobos marinos quienes se alimentan de ella, principalmente por la facilidad que representa para estos mamíferos marinos, conseguir el alimento de un barco pesquero donde está en cantidad, a tener que ir a cazarlo.

Otros estudios más recientes han dado cuenta de que el bacalao se alimenta principalmente de peces que viven en profundidad, pejerratas, merluzas y eso hace que sea un pez piscívoro.

