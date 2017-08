Buscan potenciar la empleabilidad y mejorar los estándares de los trabajadores de Zona Franca

Potenciar la empleabilidad y mejorar los estándares de los trabajadores de Zona Franca son parte de los objetivos de la mesa laboral que lidera la gobernación de Magallanes y que integran las secretarías regionales ministeriales de Economía, Trabajo, Sence, la concesionaria ZonAustral y la Cámara Franca.

En esa línea, el biseremi de Economía y Hacienda, Christian García, manifestó que “cuando hay colaboración público privada, y los privados se ponen de acuerdo entre sí, que es lo que ha ocurrido entre la concesionaria y los usuarios, y además nos ponemos de acuerdo con el sector público, en este caso la intendencia, se puede trabajar en todo”.

En tanto, el gerente general de ZonAustral, Eugenio Prieto, señaló que “fuimos convocados por la gobernadora y el seremi de Economía para llevar a cabo procesos preliminares, como el apoyo en la contratación de gente producto de nuevas necesidades que van surgiendo en Zona Franca, y la próxima participación en la Feria Laboral que organiza el Sence”.

Prieto aseguró que a futuro, quieren apuntar en el mejoramiento del estándar de las personas que se desempeñan laboralmente en Zona Franca, al ser uno de los grandes empleadores de la región.

Ultima feria laboral Part time

Luego de la última feria laboral Part Time, organizada para satisfacer la oferta de puestos de trabajo que se originaron a partir de la ampliación horaria de ZonAustral, la mesa de trabajo calificó de exitosa la actividad, que permitió captar el interés de 188 personas que dejaron sus antecedentes para eventuales trabajos.

Asimismo, se detectó que la principal problemática asociada, es la dificultad que presenta el cuidado de los hijos a mujeres con interés y necesidad de trabajar.

Por esta razón, a la última sesión de la mesa asistió la Fundación Integra, a modo de asesorar y evaluar una posible solución.

En ese sentido, el biseremi García mencionó que se están evaluando alternativas.

“Lo que estamos viendo es un potencial problema que tienen los trabajadores, y por lo tanto el rendimiento de las empresas y su potencial expansión. Estamos atendiendo un problema laboral que tienen las mujeres con hijos en edad párvula, y que producto de ello no pueden trabajar o trabajan desconcentradamente, afectando su rendimiento. Si atendemos este tema, con la implementación de una sala cuna o jardín infantil que resuelva esta problemática, situamos al recinto franco como un empleador con buen estándar laboral. No sacamos nada con tener un buen crecimiento económico, sino atacamos la desigualdad, en este caso que las mujeres no pueden trabajar si están a cargo de los hijos”, enfatizó García.

La directora regional de Sence, Carolina Saldivia, puntualizó que “nuestra participación en la feria laboral Part Time es una nueva experiencia que aumenta nuestros conocimientos en relación a la realidad regional en materia de intermediación laboral, que es un tema que nuestro servicio tiene como meta y objetivo generar que las personas ingresen al mundo laboral teniendo las competencias para ello”.

Todos los años Sence organiza la Feria de Empleo de Punta Arenas que durante este 2017 se desarrollará el 5 de septiembre en los salones del Hotel Casino Dreams, donde habrán más de 20 empresas esperando recibir curriculums para completar más de 400 cupos disponibles de trabajo.

Relacionado