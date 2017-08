Buscan reducir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres

Las mujeres ocupan un lugar crucial en la sociedad y muchas de sus demandas y reivindicaciones forman parte de la agenda pública, sin embargo, es un hecho que no se ha logrado alcanzar la plenitud de la igualdad entre mujeres y hombres.

Las principales brechas de desigualdad o barreras que deben enfrentar las mujeres guardan relación con las diferencias salariales; con la distribución de las tareas domésticas y del cuidado; con la segmentación laboral; violencia por razones de género; y la baja representación en la política.

Estas desigualdades y las medidas para superarlas deben estar incluidas en el cuarto Plan Nacional de Igualdad entre hombres y mujeres 2018-2030 que impulsa el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.

Ayer en el Hotel Diego de Almagro mujeres organizadas y no organizadas participaron en un encuentro donde abordaron los cuatro ejes temáticos propuestos para la elaboración del Plan Nacional de Igualdad que incluyen: trabajo, cuidados y generación de ingresos; calidad de vida, salud integral y vida libre de violencias; participación social y política; cultura de la igualdad y no discriminación. El plan de igualdad plasmará el compromiso del Estado para reducir las brechas de de-sigualdad entre hombres y mujeres, es decir, los obstáculos y barreras, para alcanzar la equidad de género.

“El objetivo es que incluya un conjunto de medidas destinadas a avanzar hacia esa meta”, indicaron desde la seremi de la Mujer.

Dentro de las desigualdades que hay que superar están las diferencias salariales, donde las mujeres ganan en promedio 30% menos que los varones.

En el caso de las labores domésticas y de cuidado, están a cargo principalmente de las mujeres, lo que limita o impide su acceso al trabajo remunerado dependiente o al emprendimiento económico.

Respecto a la segmentación laboral, cerca de un 35% de las mujeres ocupadas, trabajan en sectores ligados a roles tradicionales al género, los que presentan las más bajas remuneraciones del mercado.

Además, en materia de violencia por razones de género, un 31,9% de las mujeres sufre de alguna forma violencia en su vida por parte de familiares, pareja o ex pareja.

Y finalmente, en el caso de la baja representación política, sólo un 15,8% de los escaños parlamentarios son ocupados por mujeres, de la cual sólo una es indígena.

“No existen cupos para mujeres pertenecientes a pueblos indígenas, inmigrantes, rurales o de la diversidad sexual”, sostuvieron.

