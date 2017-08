Caballos y vacunos que circulan en la vía pública podrían ser rematados por la municipalidad

“Estos animales para que el dueño lo sepa, los tendremos 30 días y luego se rematan, así nos autoriza la Ley de Rentas y por cierto, no es responsabilidad de la municipalidad cuidar vacas ni caballos”, informó el alcalde Claudio Radonich Jiménez, quien este miércoles, durante el Concejo Municipal, llegó a acuerdo para dar solución a la problemática, que muchos vecinos han denunciado, generada por caballos y vacunos deambulando libremente en las zonas urbanas de la ciudad, cuya presencia en los últimos días, ha sido detectada en pleno centro de Punta Arenas.

Es una situación que tiene larga data, de hecho no es raro ver vacas pastando a un costado del Parque María Behety, en plena Avenida Pedro Aguirre Cerda a las 7,40 de la mañana, hora punta para el tráfico en esa calle, o bajando por Avenida Colón, paralizando el tráfico y carabineros tratando de corretearlas hacia una zona “más segura”.

También han sido noticia por los graves accidentes que han causado con consecuencias fatales para los equinos o las vacas y daños totales para los vehículos. El problema es que al no estar identificados, con la obligatoria marca de fuego, se hace difícil para la autoridad ubicar a los dueños, quienes son los responsables de mantener a sus animales a resguardo.

“Estos animales tienen dueños. Hay varios vecinos que me han indicado que ven a una persona a cierta hora lanzándolos para que vayan a pastar a Avenida España o por distintos sectores urbanos con alto tráfico. Lo que estamos buscando aquí es poner orden”, señaló la autoridad comunal al respecto y detalló que aunque aún faltan algunos pormenores, ya encontraron un lugar donde llevarlos para que estén a resguardo por 30 días, tiempo que de no ser reclamados por sus dueños, serán subastados.

“Lo importante es que ya ubicamos un lugar, estamos buscando la fórmula para el tema del agua y para el alimento, pero también es complicado para nosotros el traslado porque hay que ir a lacearlos en plena ciudad con todos los problemas que eso acarrea, esto requiere buscar un camión especial y gente entendida en el tema, pero son detalles que iremos solucionando”, concluyó Radonich.

Relacionado