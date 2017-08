Cambiarán ordenanza de estacionamientos para dejar exento de pago a discapacitados

Los guardiaayudas decidían si cobraban o no por el uso de los estacionamientos para discapacitados En Punta Arenas hay 137 estacionamientos de uso exclusivo para personas con discapacidades. Por lo menos 80 de ellos se encuentran en la zona de cobro

Se trata de una facultad que los concesionarios tienen, pero que de palabra se había llegado a acuerdo para que sea decisión del guardiaayuda exigirle o no el pago a las personas con alguna discapacidad que se estacionan en uno de los 80 espacios que hay en el centro de la ciudad para su exclusivo uso.

La situación se discutió en el Concejo Municipal del miércoles 9 de agosto, llegando a acuerdo de cambiar la ordenanza de estacionamiento para que quede especificado que los estacionamientos que corresponden a discapacitados queden exentos de pago, a fin de no tener que dejarlo al libre albedrío de la empresa concesionaria que tenga a cargo dicha función.

“Aquí lo que queremos es que nuestra ciudad sea amigable con la discapacidad. Yo solicite hace varios días a Jurídico y a Tránsito buscar las vías jurídicas para poder mejorar el sistema. Ya está claro cual es la fórmula: vamos a cambiar la ordenanza de cobro donde está radicado en qué lugares se cobra o no, para entregarle a las personas que tienen discapacidad la facilidad para que ocupen los cerca de 80 estacionamientos que tenemos en el centro y que son los que están sujetos al área de cobro para que se mantenga la excepción”, explicó el alcalde, Claudio Radonich.

Estacionamientos de entidades públicas y privadas

Por otra parte y aprovechando la presencia en la sesión del director de Tránsito municipal, Sergio Oyarzo Alvarez, el concejal Germán Flores intervino para consultar por qué – y puso como ejemplo al edificio de la Tercera Zona Naval ubicado en Lautaro Navarro entre calles Roca y Errázuriz- algunas instituciones ocupan la calle completa para estacionarse.

“La ley establece que son 15 metros hacia la derecha y 15 a la izquierda de la puerta de la institución, vale decir 30 metros. Pero si tu haces un recorrido hoy por la ciudad te das cuenta que muchos exceden la capacidad que dicta la ley”, señaló el concejal.

Al respecto, se dio a conocer que en el caso de las instituciones armadas, contarían con facultades jurídicas que les permiten, por temas de seguridad, solicitar que ningún auto desconocido se estacione en inmediaciones de sus edificios o, por ejemplo, que se graben o fotografíen sus recintos.

En este sentido, se comprometieron a realizar las debidas consultas a dichas instituciones y revisar caso a caso para ver si corresponde o no aplicar la norma a la que aludió el concejal Flores.

No obstante, el edil insistió en que “ley pareja no es dura y todos tenemos que regirnos por ella. Nosotros en diciembre teníamos un privilegio de estacionarnos en cualquier parte y eso ya no corre, porque no podemos tener ciudadanos de primera o segunda categoría”, sentenció.

En tanto, el alcalde comentó que solicitarán a Tránsito que indique qué instituciones tanto públicas como privadas tienen estas garantías, que están dentro de la ley, especificó. “Hay razones de seguridad y por eso tenemos que verlo con calma sin ninguna pasión, por eso acordamos primero, determinar cuáles son las instituciones públicas o privadas que nos han requerido estos estacionamientos y cuáles han sido los espacios que se han entregado y si corresponde que se justifique”, concluyó.