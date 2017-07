Carabineros maneja un listado de nombres de sujetos que podrían estar involucrados en robos

A la espera de las instrucciones que emanen de la Fiscalía para proseguir con la investigación, se encuentra Carabineros en relación al asalto ocurrido en la madrugada del jueves en el minimarket de una céntrica estación de servicios de la Diagonal Don Bosco. Por el momento no se manejan antecedentes sobre quienes estarían detrás del atraco, delito que viene a sumarse a la seguidilla de asaltos que en las últimas semanas ha afectado a locales comerciales de Punta Arenas.

El robo con intimidación fue perpetrado por dos encapuchados, que en tan sólo 23 segundos, escaparon con 200 mil pesos.

“Para nosotros es preocupante. A principio de año estábamos concentrados en lo que eran los robos a domicilios, lo cual afortunadamente disminuyó con la detención de tres individuos que se presume habrían participados en varios de estos hechos. No obstante, la constante dinámica de los delitos, al no tener la posibilidad los delincuentes de seguir robando en casas, dada la alerta de los vecinos coordinados con nosotros, hizo que fuera mutando la realidad delictual, considerando que los antisociales siempre estarán buscando la oportunidad para recaudar dinero o especies. Era algo que se esperaba venir, pero no en esta forma”, remarcó ayer el mayor Cristián Fuentes, jefe de la Primera Comisaría de Carabineros, al ser consultado por el tema.

El comisario admitió que esperaban un aumento de hurtos o el robo de especies desde vehículos, pero no que la situación alcanzara estos ribetes, en los cuales los malhechores se valen de elementos de intimidación para cometer delitos con víctimas presentes, provocando además de los perjuicios económicos, momentos de evidente temor entre los afectados.

Manifestó que su institución está realizando un trabajo en conjunto con locatarios de los barrios 18 de Septiembre y Arturo Prat, a fin de recoger sus inquietudes ante eventuales hechos de esta naturaleza. Además, subrayó la necesidad de establecer un trabajo en conjunto con las Cámaras de Comercio, a fin de asesorar a los dueños de locales en la instalación de equipos de vigilancia, dado que se han encontrado cámaras de video apuntando en ángulos que no logran captar de buena manera imágenes que permitan colaborar en la búsqueda de los autores de delitos.

En cuanto a los últimos robos con intimidación perpetrados en la comuna, el mayor Fuentes aseguró que la Sección de Investigaciones Policiales (Sip) maneja un listado de nombres de sujetos que podrían estar involucrados en uno o más de estos episodios, y que se está a la espera de las órdenes que la Fiscalía gestione ante el Juzgado de Garantía para proceder a ejecutar las detenciones.