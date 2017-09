Cardenal Samoré y el vicealmirante López Silva

Apuntes de un reportero

Por Francisco Eterovic

Cuando en marzo de 1977, el almirante Raúl López Silva llegó a Punta Arenas al mando de la Tercera Zona Naval la situación era tranquila, dicen, Patricia Arancibia Clavel y Francisco Bulnes Serrano en una obra relacionada con la Escuadra, obsequio de un marino, hoy retirado y que reside en Santiago. Sabía, sin embardo, que su trabajo sería arduo ya que la jurisdicción que tenía a su cargo era amplia y comprendía entre otros a Puerto Williams (isla Navarino) donde se ubica el asiento del Distrito Naval Beagle. Para la Armada se trata de una localidad de especial relevancia puesto que desde ella se realizan todas las actividades de vigilancia de las islas y canales al sur del Estrecho de Magallanes.

El tiempo seguía su curso con la proximidad de las Fiestas Patrias.

-Francisco estás ahí?, preguntó alguien desde el otro lado del fono. Si, fue la respuesta. “Tengo un encargo de la Dirección del diario (El Mercurio) de que viajes a Río Gallegos y el día 18 concurras al acto que organiza el Consulado de Chile programado a mediodía.

-Pero… le respondí.

-Es un pedido del director, don Arturo (Fontaine Aldunate, que años más tarde sería embajador en Argentina).

Lo pensé y resolví hablar con un amigo, que entendía bastante de estas cosas. Fue imposible de ubicarlo. Pasaban los días y hubo entonces otro llamado.

El segundo de Crónica consultaba…”¿Listo el viaje?”

-Quiero hablar antes con un amigo que no lo he podido ubicar…

-Y entonces?

-Espérate un par de horas. Muy pensativo por el pedido, partí al muelle Arturo Prat para hacer una información de un buque científico que había arribado a Magallanes desde la Antártica. A la distancia me dio la impresión que este amigo bajaba de la nave.

Y así fue.

Le cuento la breve historia. Dice que “las cosas no son de las mejores. Creo que me entiendes…”

Un llamado a Santiago al diario y el mismo periodista dice que… “espérate un momento…”.

Regresa e insiste que hay que partir.

Y así fue.

Al llegar el bus al Paso de Integración Austral, Monte Aymond, un funcionario de Gendarmería consulta a voz en cuello: ¿Quién es Francisco Eterovic?

-Soy yo, respondo.

-Por favor acompáñeme.

Ya en el interior, me informan que el bus en cuestión se va a demorar poco más de dos horas en los trámites y que en cinco minutos un pequeño camión va a Río Gallegos el que podría llevarme. No hubo conversación de nada en el trayecto aunque debo destacar que el funcionario fue gentil.

Me llevaron a la presencia del cónsul de Chile y el diplomático, German Gaymer, se mostró muy atento dejando traslucir una leve preocupación en su rostro. Después de un rato le consulté si iba a la cena que preparaba el Centro Chileno en la noche, respondiéndome que no podía hacerlo ya que debía afinar detalles del día siguiente (18 de septiembre).

Le dije que sería muy mal agradecido si yo no iba, dada la amistad que me unía al señor Oyarzo, el presidente de la entidad. Este, al verme, se levantó y me dio un gran abrazo de bienvenida. Observé en su rostro la preocupación. Lo mismo en los asistentes.

Nítida.

Al día siguiente, al consulado llegaron chilenos, además de una delegación de oficiales del Ejército argentino. Las empanadas y los vinos chilenos fueron exquisitos.

Pasaría el tiempo apareciendo en la escena de los comentarios un cardenal de la Iglesia Católica, Antonio Samoré, de la biblioteca vaticana, quien en definitiva sería a nombre del Papa Juan Pablo II el que acercara las posiciones de los dos países amigos.

-Si se produce el arreglo, te juro Espinoza (fotógrafo que había llevado a Río Gallegos) que haré todo lo que sea posible para que se le haga un monumento al cardenal. Hablé con la directiva de los ex alumnos del Instituto Don Bosco, con Lucho Ojeda a la cabeza, los que aceptaron la proposición.

El ex intendente Ricardo Salles, lo mismo que el ex senador José Ruiz de Giorgio, colaboraron para que el proyecto fuera una realidad (al César lo que es del César).

Y ahí está, en la Avenida Colón y calle Dr. Lautaro Navarro.

Antes de terminar unas líneas más:

Un amigo muy dateado me señaló en su momento que el comandante en jefe de la Escuadra, vicealmirante Raúl López Silva estaba en Punta Arenas…

-¿En Punta Arenas?

-Así es y esta noche a las 20,45 horas (“tu sabes que es muy puntual”) estará en el Hotel Cabo de Hornos porque se va a encontrar con un grupo pequeño de amigos…

-No me digas…

A las 20,40 horas el alto oficial naval dio la vuelta en la esquina del actual Banco Santander y enfiló hacia el establecimiento hotelero con paso muy firme, como era su costumbre.

-¿Qué hace usted por estos lados?, consultó al periodista.

-Lo estaba esperando.

-A mí, pero si yo no soy noticia.

-Quisiera algunas declaraciones suyas.

-No amigo, Francisco.

-Pero…

-Le voy a decir algo.

-Soy todo oídos.

-Todo bien… se dio media vuelta para ingresar al hotel; caminó tres pasos y otra media vuelta. Clavó sus ojos en su interlocutor volviendo a expresar… TODO BIEN, Francisco, buenas noches.

-Buenas noches almirante.