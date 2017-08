Carola Canelo busca firmas en Magallanes para oficializar su candidatura a Presidenta

Carola Canelo Figueroa, es abogada, y tiene un master en leyes, enfocado en estudios legales internacionales, obtenido en American University, de Washington D.C, Estados Unidos, y además es académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Sin embargo, su mirada actual es otra, pues busca oficializar su candidatura para llegar a La Moneda, apoyada por el movimiento independiente Somos el 95% de Chile. Y, es que señala que sólo el 5 por ciento de la población se siente identificada con los partidos políticos.

Quienes promueven esta precandidatura a nivel local, instan a los interesados a concurrir a la notaría Rehbein, en calle Lautaro Navarro Nº1048, para facilitar su firma a esta campaña. El trámite no tiene costo y los horarios de atención son de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 15 a 18,45 horas.

Los únicos requisitos son que la persona debe ser mayor de edad y no estar afiliada a un partido político o haber renunciado directamente en las oficinas del Servel.

Según asegura la página de la precandidata, www.carolacanelo.cl, hasta el momento llevan 4.365 patrocinios recepcionados, siendo la meta 33.493, por lo que aún restan 29.128 apoyos, cifra que deberá ser alcanzada antes del 21 de agosto. De igual forma, se precisa que la firma de la persona no significa que esta vaya a ser inscrita en algún partido político.

