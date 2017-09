Carolina Goic y el complicado escenario electoral que enfrentará la DC: “Me hubiera gustado más esfuerzo de Eugenia y Juan para buscar otros candidatos a diputado y completar la lista”

La senadora y candidata presidencial afirma que no tiene dudas de que el cupo parlamentario que hay en la zona lo van a mantener.

Constanza Poblete

cpoblete@laprensaaustral.cl

La candidata presidencial Carolina Goic estuvo en Punta Arenas durante esta semana e inauguró su comando en Magallanes, instancia en la que estuvo acompañada por el diputado Juan Morano y la candidata a diputada Eugenia Mancilla, sus camaradas, personas independientes y vecinos que quisieron estar presentes en la actividad.

Si bien Goic está dedicada al 100% a su candidatura presidencial, también está preocupada de desarrollar un trabajo conjunto con los candidatos al Parlamento en todas las regiones, y Magallanes, no es la excepción.

Ella asegura que el cupo de diputado que actualmente tiene la Democracia Cristiana (DC) en Magallanes se va a mantener, sin embargo, no oculta que le hubiese gustado un esfuerzo mayor tanto de Eugenia Mancilla como de Juan Morano para buscar otros candidatos que permitieran fortalecer la lista parlamentaria que finalmente resolvió presentar el partido en la región.

– ¿Cómo está la situación interna de la DC, luego de la crisis que vivieron?

– “Yo siempre he dicho que las crisis tienen que servir para pararse con más fuerza. De alguna manera es lo que hemos planteado como eslogan de campaña, que frente a las dificultades salimos adelante y lo hacemos en mejores condiciones, y yo no tengo duda que eso lo que ha pasado también en el partido. El poder establecer un estándar ético más elevado de lo que la ley hoy instaura respecto a nuestras candidaturas, pero, sobre todo, dar una señal contundente a la ciudadanía de no llevar candidatos que tengan condenas por Violencia Intrafamiliar, sea quien sea, y de alguna manera también hacer ese planteamiento más allá del partido. Creo que pese a todas las dificultades, el saldo es positivo y hoy, por ejemplo, somos el partido que más candidatas mujeres lleva a la elección de noviembre y eso es algo que a mí me alegra. No hay duda que aquí hay un proceso que iniciamos y que no tiene vuelta atrás, y que es bueno para la política y democracia”.

– Algunos parlamentarios han cuestionado la conducción de su candidatura e, incluso, medios nacionales indicaron que habrían ciertos candidatos que no querrían tomarse la foto con usted.

– “Ahí yo no me voy a quedar en las peleas pequeñas. Lo que he dicho es ‘Menos cuña y más trabajo’. Las campañas se ganan en la calle, se ganan conversando con la gente, golpeando puertas, haciendo propuestas y a eso estoy destinada al 100%. Desde que dejé como presidente subrogante a Matías Walker estoy dedicada a la campaña, y espero que eso es lo que prioricen todos nuestros candidatos, ya que ahí es donde se juega el resultado del 19 de noviembre”.

– Se habla de que al ir solos como DC perderían el 30% de la representatividad que actualmente tienen en el Parlamento ¿No cree que eso es un tanto sacrificado?

– “Vamos a tener una elección distinta y nosotros seguimos actuando en código de binominal y haciendo las proyecciones como si estuviéramos en el binominal. Hoy día este sistema que tiende más a la proporcionalidad es distinto, entonces creo que cualquier proyección tiene un amplio margen de error.

“Me hubiera gustado haber generado un acuerdo con los partidos de la centro izquierda, porque estuvimos siempre en disposición para ello, sin embargo, no estuvo la disposición del resto de los partidos y quiero decirlo con esta claridad: hasta el último minuto ese fue nuestro planteamiento, en la lógica de abrirnos a llevar dos candidatos, pero para rearticular un acuerdo de centro izquierda que tiene que ser distinto a lo que hemos vivido como Nueva Mayoría en este gobierno, de eso no hay duda. No puede ser que tú no tengas un acuerdo de gobernabilidad interna que garantice que un partido que está dentro del gobierno lo apoye en un proyecto prioritario en el Parlamento, para ponerte un ejemplo, a propósito del voto negativo de la bancada del Partido Comunista por el tema del reajuste. Aquí lo que estamos pensando es dar gobernabilidad a Chile, de eso estoy preocupada yo como candidata presidencial, y eso requiere no solamente el pauteo entre comillas de las encuestas que podemos discutir, sino más bien la discusión de temas de fondo”.

– Usted ha dicho que no toma en cuenta las encuestas. ¿En qué pie está su campaña?

– “En mi primera elección, no aparecía en ninguna encuesta y, sin embargo, dimos una tremenda sorpresa, saqué la primera mayoría. No tengo duda de que mi desempeño va a ser mucho mejor de lo que marcan algunas encuestas, lo siento en la calle, recorriendo Chile, en el cariño de la gente, en la recepción que tiene también nuestra propuesta de volver a ser política desde el sentido común, representar a la gente decente de nuestro país, hablar con franqueza, decir efectivamente las cosas que vamos hacer. Más que grandes propuestas, más que centrarnos en el 20% que nos divide, centrarnos en el 80% que sí podemos transitar en conjunto, en eso yo reitero no son las encuestas las encargadas de definir el próximo Presidente o Presidenta de Chile, sino que al contrario, lo que nos toca a quienes lideramos, es cambiar esos resultados, y yo estoy abocada a aquello con mucho trabajo en terreno, desplegando además no sólo mi caso como candidata, sino que a muchos actores en cada una de las regiones y sus comunas”.

– ¿Cuáles son sus propuestas prioritarias?

– “Nuestras prioridades incluyen el tema previsional, porque no podemos pedirles a nuestros adultos mayores que sigan esperando el debate presidencial, no es la respuesta que se merecen; que avancemos en salud, hay una reforma necesaria al sistema de isapres que es inaceptable que no la hayamos llevado a cabo durante estos cuatro años, porque los que perdieron son los adultos mayores que los expulsan del sistema privado, las mujeres en edad fértil que las siguen castigando con las primas más altas, y los enfermos, como si fuera un pecado enfermarte; además sacaré adelante la Ley del Cáncer, entre otros temas”.

Cupo parlamentario

La abandera de la falange está convencida de que el actual cupo parlamentario que tiene su partido en la región, gracias al diputado Juan Morano, se va a mantener tras la elección de noviembre, y en eso apuesta sus fichas al trabajo que deberán realizar tanto Morano como Eugenia Mancilla y el aporte que pueda hacer Carlos Mandriaza desde Puerto Natales.

– ¿Cómo está su relación con el diputado Morano?

– “Ahí siempre hay mucho mito al respecto. Estoy abocada a la campaña y estamos trabajando con todos los candidatos parlamentarios en todas las regiones y en particular en Magallanes. Entiendo que siempre hay quienes van a tratar de generar conflicto. Con Juan hemos tenido posturas diferentes internamente en varias oportunidades y jamás las hemos ocultado. El no me respaldó en la interna para la presidencial, y lo dijo con todas sus letras, eso es parte de la democracia interna de los partidos, pero en los temas que tienen que ver con el trabajo con la región, siempre hemos estado en conjunto, que es lo que corresponde, en eso uno no se puede perder, puedes tener diferencias en tus posturas internas, pero no en los temas sustantivos”.

– Considerando los más de 17 mil votos que obtuvo el diputado Morano en la elección del año 2013 bajo el sistema binominal, ¿Por qué no buscaron algún independiente para potenciar más la lista parlamentaria?

– “En eso a mí me hubiera gustado más esfuerzo en particular de Eugenia y de Juan para buscar otros candidatos, lo digo en forma muy fraterna. Yo hice varios esfuerzos, pero fueron en el último minuto. Me hubiese gustado incorporar candidatas mujeres y del mundo independiente, y me hubiera encantado que completáramos todos los cupos, dándole posibilidades a otras personas que también pudieran ser candidatas”.

– ¿Cuál es la votación que aspiran en la elección parlamentaria?

– “Yo soy muy mala para las matemáticas electorales, nunca han sido mi fuerte, y en esto creo que lo fundamental está en el trabajo que desarrollen tanto Eugenia, Juan y Carlos, así como el trabajo de nuestros consejeros regionales, esto no es sólo la elección de parlamentarios, el Core es fundamental, y yo espero que a nuestros consejeros en ejercicio Nicolás Gálvez, Miguel Sierpe y Tolentino Soto les vaya muy bien, creo que tienen el respaldo de la gente a quienes han demostrado en el trabajo cotidiano sus capacidades. Además me alegra que haya espacio para gente nueva, que va por primera vez a una elección, como es el caso de las otras provincias”.

– ¿Cómo está su vínculo con Eugenia Mancilla?

– “Yo entiendo ahí a veces, esta lógica del café que es tan propio de Magallanes, pero creo que la gente nos ha visto trabajando, sobre todo, además en su rol de presidenta regional y de integrante del Consejo Nacional, he sentido el respaldo durante las últimas actuaciones que he tenido. La definición de mi candidatura presidencial ha sido fundamental y creo que hay un aprendizaje respecto de otros momentos que estuvimos en posturas diferentes. Hoy día espero que todo ese aprendizaje se vuelque en un trabajo conjunto que va más allá de las individualidades, más allá de las personas, creo que en esto yo he marcado como diputada y senadora de la DC un aporte relevante para la región y más allá de la región, y yo no quiero que sea algo sólo mío, sino que sea algo que compartamos con nuestra colectividad, que se vayan sumando actores, y que permitamos también que gente nueva se integre a ese desafío”.

– Por su candidatura usted ha estado más distanciada de la región. ¿Cree que a futuro eso pueda pasarle la cuenta?

– “Físicamente he estado alejada, pero yo tengo una tranquilidad, porque donde voy hablo de Magallanes. Me siento una gran embajadora de la región y me reconozco aquí. Aprovecho esta instancia para agradecer todos los mensajes que recibo a diario de respaldo, de orgullo de ver como una magallánica se proyecta más allá de la región, y cómo nuestra experiencia la llevamos a otras regiones, esto que nosotros podemos trabajar juntos y que de alguna manera es la clave para sacar adelante la región.

“Magallanes pasó de ser la región más rezagada en materia económica, a ser hoy de las más competitivas, y eso es producto del trabajo de mucha gente que hemos sido equipo, desde distintos espacios, de distintos cargos, que hemos puesto la bandera de la región primero, antes que las diferencias políticas, y que hemos enfrentado el centralismo, entonces uno dice si esa experiencia la podemos llevar al resto del país yo no tengo dudas que vamos a crecer como un país mejor, más inclusivo, así que agradecer esos mensajes de apoyo”.

– De no ser electa como la próxima Presidenta de Chile, y sea Alejandro Guillier el que pase a segunda vuelta ¿lo va a respaldar?

– “Eso requiere previamente conversar cuál es la propuesta de gobierno que tiene, para mí eso es lo más importante. Esto no se trata de la figura que es más popular, se trata de cómo garantizamos gobernabilidad, y hay ciertos temas que para mí son fundamentales, y que lamentablemente, a pesar de que lo hemos pedido, no se ha dado el diálogo. Espero que sobre todo mi rol como candidata, nos permita tal cual como te señalaba, rearticular a un mundo de centro izquierda, porque efectivamente aquí el adversario político es Sebastián Piñera. Cuando él plantea un mundo que se mueve más bien por la lógica del mercado, donde el dinero es el que marca las diferencias. Yo aspiro a una sociedad distinta, en eso yo insisto que hay que construir la discusión más de fondo de cómo garantizamos gobernabilidad y cómo rearticulamos para ser una mayoría constructiva”.