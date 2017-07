Carro de Asmar ganó por segundo año consecutivo

Este fin de semana que transcurrió, la comuna de Punta Arenas celebró 121 años de aniversario celebrándolos con el tradicional Carnaval que inunda las céntricas calles con colores, alegría, efervescencia y por sobre todo con el ánimo festivo que hace desaparecer el frío característico del invierno austral.

Participaron casi dos mil personas, quienes recorrieron las ocho cuadras de calle Carlos Bories, para llevar la entretención y júbilo al público magallánico como también a los turistas que arribaron a la región con motivo de la festividad. Al mismo tiempo, fueron trece carros, siete comparsas, trece murgas, nueve batucadas y doce disfraces los protagonistas de ambas veladas.

Pero sin duda, y al igual que el año pasado, el carro de Asmar con su imponente King Kong de más de nueve metros de alto, obtuvo el primer lugar de la competencia, deleitando a los asistentes con sus movimientos y la recreación del conmovedor momento en que el gorila levanta a una damisela en peligro con su mano.

El segundo lugar recayó para el carro de Enap junto la Universidad de Magallanes, denominado “Pokepuq: Evolucionando hacia la inclusión”, el cual llevó a las calles de Punta Arenas el mundo de la serie animada Pokémon.

En la categoría Carro B, el vencedor fue el “Nao Industrial”, del Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, el cual representaba a la Nao Victoria, mientras que el segundo puesto fue conseguido por la empresa Ultraport y la agrupación Dibujando Sonrisas Patagónicas, con el carro “Historias y Fantasías en Magallanes”, el cual emulaba el mito un tesoro escondido en las tierras australes, y un grupo de piratas que deseaba reclamarlo.

En las comparsas, el Hotel Casino Dreams se alzó como vencedor, seguido por la empresa Asmar. El tercer puesto fue para la comunidad de Colombianos Unidos en la Patagonia.

Respecto a las murgas, la sorpresa la dieron los representantes de la ciudad de Arica Tinkus Jacha Merka, secundados por la unión de la empresa Gasco, la Escuela la Milagrosa y el Centro de Capacitación Laboral, mientras que el tercer lugar fue adjudicado por la Agrupación Cultural Austral Groove.

En la categoría de Batucadas, el podio lo lideró la Escuela Timbalada Do Sur, seguido por Sakumba Austral y finalmente el tercer lugar fue para la Comparsa Da Soul Zinho.

Por último, en los disfraces venció Marco Esteban Leal González con su representación de glaciar. El segundo puesto fue para la pareja compuesta por Jeanette Valdés y Jacinto Valdés, quienes se vistieron de Tarzán y Jane; y finalmente se premió a Rafael Barría Morales, por representar al dinosaurio en la Tierra de Kong.

“Según la información de Carabineros, 30 mil personas estuvieron el día sábado y 25 mil el domingo, lo que es un record para estos 22 años de carnaval. La calidad de los carros, disfraces, las coreografías, 2 mil 200 personas fueron las que participaron en estas dos jornadas, contar con la reina y virreina de Punta Arenas, las reinas de Natales y Porvenir es la primera vez que se hace. Solamente veo cifras positivas, tuvimos el concierto de Leo Rey con 4 mil personas, rompiendo el mito de que en Punta Arenas no hay conciertos al aire libre, y por eso que quedo con una sensación de satisfacción, contento y con orgullo. Además no hubo ningún incidente mayor y no sé qué ciudad de Chile puede decirlo”, analizó el alcalde Claudio Radonich.