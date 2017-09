Caso “Quemados”: coronel (r) Julio Castañer es uno de los trece militares acusados

Este viernes el ministro Mario Carroza dictó acusación en contra de miembros del Ejército en retiro como autores de los

delitos de homicidio calificado consumado y homicidio en grado de frustrado.

Treinta y un años después, trece miembros del Ejército en retiro fueron acusados judicialmente por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado de Rodrigo Rojas de Negri y homicidio calificado, en grado de frustrado, de Carmen Gloria Quintana, hechos conocidos como el caso “Quemados”, perpetrados el 2 de julio de 1986, en la comuna de Estación Central, Región Metropolitana.

La acusación fue dictada este viernes 22 de septiembre por el ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza.

Entre los procesados y ahora acusados, se encuentra el coronel en retiro Julio Castañer González, quien tras ejercer el cargo de comandante del Regimiento Dragones en Punta Arenas el año 2005, se establece en la zona junto a su familia luego de ser llamado a retiro.

En su resolución, el ministro Carroza sindica en calidad de autores de los delitos a: Nelson Medina Gálvez, Luis Alberto Zúñiga González, Jorge Astorga Espinoza, Francisco Vásquez Vergara, Iván Figueroa Canobra, Julio Castañer González, Leonardo Riquelme Alarcón, Walter Lara Gutiérrez, Juan Ramón González Carrasco, Pedro Fernández Dittus y Pedro Franco Rivas. En tanto, en calidad de cómplice acusó a Sergio Hernández Avila y como encubridor, a René Muñoz Bruce.

Durante la investigación de los hechos, el magistrado dio por establecido que “el día 2 de julio de 1986, tres patrullas militares pertenecientes al Regimiento de Caballería Blindada N°10 Libertadores ubicado en calle Santa Rosa N°900 en la comuna de Santiago, en horas de la mañana, efectuaron labores de patrullaje en la comuna de Estación Central, correspondiente a su sector jurisdiccional, con ocasión de una jornada de protesta convocada para ese día. Para ello se movilizaban en un camión Hino, una camioneta Chevrolet modelo C-10 color celeste y otra camioneta Chevrolet modelo C-10 color blanco, cada una de ellas a cargo de un oficial de grado teniente, y su respectivo grupo, perteneciendo uno de ellos a la sección II de dicho Regimiento”.

También que “en esta labor, una de las patrullas, comandada por el teniente Fernández Dittus, accede a la detención de dos jóvenes, un hombre y una mujer, a quienes se sindicaba como partícipes de disturbios y en particular como autores de barricadas que habían sido instaladas en la vía pública. Los jóvenes fueron reducidos por personal militar con golpes y amenazas con armas de fuego, luego fueron ubicados contra un muro de la acera sur de calle Hernán Yungue, el varón tendido en el suelo boca abajo y con las manos sobre la nuca y la mujer de pie con las manos en alto apoyadas contra la pared, de manera que bajo esas condiciones ya no representaban un peligro ni había posibilidad que tuvieran alguna reacción defensiva que implicara evadir su retención”.

Patrulla del teniente Julio Castañer

Los antecedentes señalan que “encontrándose bajo la custodia de la patrulla del teniente Fernández Dittus y a la que se sumaron las patrullas a cargo de los tenientes Iván Figueroa Canobra y Julio Castañer González, que llegaron al lugar a su llamado y en su apoyo, son rociados sus cuerpos con combustible y mediante el empleo de un elemento adicional, se les prende fuego, a consecuencia de esa acción se incendian sus ropas y resultan ambos con sus cuerpos quemados en una importante proporción, recibiendo la ayuda y el auxilio de algunos conscriptos que lograron apagar el fuego empleando para ello frazadas y sus parkas”.

Entonces, dicen los antecedentes, los tres oficiales ordenan a suboficiales y conscriptos subirlos al camión conducido por Sergio Hernández Avila, para trasladarlos hasta un sector cercano a la intersección de las calles San Pablo con Américo Vespucio, “donde nuevamente se reúnen los oficiales y acuerdan ahora su traslado a la camioneta a cargo del teniente Fernández Dittus, instruyendo a suboficiales y conscriptos en esta labor, vehículo que emprende nueva marcha acompañado esta vez sólo del vehículo a cargo del teniente Castañer González y su grupo, hasta un sector interior de Lo Boza en la comuna de Quilicura, distante varios kilómetros del lugar donde ocurren los hechos y en una zanja finalmente los abandonan heridos, a su suerte, de manera de favorecer la impunidad de sus actos y sin haberles prestado ninguna ayuda médica dada la gravedad de sus heridas, no obstante las víctimas haberse quejado de su condición y por lo demás, ésta era evidente”.

Después de estos hechos, “los integrantes de las tres patrullas militares regresan a su cuartel, y sólo con los antecedentes que se han adjuntado a la investigación provenientes del Segundo Juzgado Militar de Santiago Rol N°261-1987 seguido contra René Muñoz Bruce por el delito de falsedad en asuntos del servicio, ha sido posible establecer además que los hechos consignados ese mismo día, por los oficiales involucrados, fueron puestos íntegra y detalladamente en conocimiento del comandante del Regimiento N°10 Libertadores, coronel René Aníbal Muñoz Bruce, quien acordó con ellos no comentarlos, y decide no darle cuenta a sus superiores, ocultando lo ocurrido, de manera de facilitar la impunidad”.

“Lo anterior lo mantiene por casi 15 días, viéndose definitivamente forzado a entregar dicha información a sus superiores y reconoce la participación de las tres patrullas de su regimiento, sólo cuando la propia institución mediante una investigación interna determina la individualización de los responsables y los hechos, dada la presión del caso, salen a la luz pública, situaciones que de no haber ocurrido, habrían significado un silencio indefinido”.

Reclama inocencia

En junio de 2016, a propósito de su procesamiento y detención de la que fue objeto, el ex comandante Castañer González envió una carta al diario El Mercurio, donde reclama su inocencia y denuncia “distorsiones del proceso”.

Carmen Gloria Quintana

La sicóloga Carmen Gloria Quintana, víctima del caso Quemados, reiteró su esperanza que el penal de Punta Peuco sea cerrado por este gobierno, aunque por el momento aquello no tiene fecha.

En diálogo con Radio Cooperativa este viernes, Quintana, quien vive desde hace años en Canadá, sostuvo que no deben existir reos de dos categorías y que los genocidas deben tener castigos ejemplares, en relación a los internos que actualmente se encuentran en el penal de Tiltil.

“Se hace lo justo porque en Chile no se debe establecer diferencias de categorías de reos, todos los reos deben tener un trato similar y pienso que los genocidas en particular deben recibir el castigo ejemplar para que las sociedades comprendan que estos delitos que atentan contra toda la sociedad y la humanidad no deben volver a repetirse”, afirmó.

“Me parece muy bien que la Presidenta cierre Punta Peuco y que la gente sea trasladada a cárceles comunes que es lo que debería pasar”, añadió.

Además, Quintana valoró que el juez Mario Carroza dictara acusación en contra de 13 ex militares por el caso “Quemados”, donde se vio involucrada ella y el fotógrafo Rodrigo Rojas, quien falleció a causa de sus lesiones.

“Me da alegría que esto haya sucedido finalmente, después de 30 años en búsqueda de la verdad, la verdad hace bien para el alma”, sostuvo.

“Nuestro país necesita muchas verdades que aún no se han develado, sé que esa verdad está, como lo demostró mi caso en 2015 cuando uno de los militares develó los pactos de silencio que existen al interior de las fuerzas armadas, así que para mí esta verdad es muy gratificante”, enfatizó.