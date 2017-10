Caso Rayen: Corte rechaza recursos de nulidad y confirma absolución de ex intendente Storaker

Este lunes la Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó los recursos de nulidad interpuestos por el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y el Servicio de Impuestos Internos, en contra de la sentencia que absolvió al ex intendente de Magallanes, Arturo Storaker Molina en el extenso caso Rayen, cuyos hechos tienen relación con el desborde del río de las Minas, el 12 de marzo de 2012 y las posteriores faenas de limpieza en calles y patios de viviendas anegadas por la salida del cauce.

En dicho proceso, se le acusaba al ex jefe del gobierno regional de haber intervenido en razón de su cargo, defraudando y consintiendo en que se defraudara al fisco por el imputado Luis Sáez Martínez, quien era el jefe de la División de Análisis y Control del Gobierno Regional (Dac), a quien se le otorgó y encomendó por el propio jefe regional la función de coordinar con la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) y el Ministerio de Obras Públicas (Mop) todas las labores relacionadas con la emergencia.

Bajo este contexto, la noche del domingo 6 de agosto, el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas absolvió al ex intendente respecto a los delitos de fraude al fisco, cohecho y malversación de caudales públicos. La misma suerte corrieron Luis Sáez, Hugo Reyes y Javier Gómez. Asimismo, condenó a los copropietarios de la empresa contratista Rayen SPA, Patricia Leiva Narváez y Javier Gajardo Castro, a 541 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena, en calidad de autores del delito consumado de estafa, más las accesorias legales de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de las condenas; y al pago de una multa de 10 UTM, quedando ambos asimismo absueltos de los supuestos delitos de estafa y soborno (cohecho activo).

Ante esta situación, el fiscal Felipe Aguirre no quedó conforme, presentando en conjunto con el Consejo de Defensa del Estado y el Servicio de Impuestos Internos los recursos de nulidad respectivos, los cuales fueron rechazados este lunes en la Primera Sala del tribunal de alzada, con el voto en contra de la ministra titular Marta Jimena Pinto.

El fallo de 51 páginas, sólo revocó el pago de las costas de la causa que imponía a los recurrentes, mientras que no dio lugar a la pretensión de anular la sentencia y el juicio, al establecer que la sentencia apelada se dictó sin infracción de ley.

“Si bien se trató de una extensa investigación, a la que estuvieron sujetos los imputados -absueltos-, y posteriormente se les acusó y sometió al juicio oral, los recurrentes de apelación, al ejercitar y sostener las acciones penales, en referencia, lo hicieron en base a los antecedentes reunidos que, no obstante que no fueron, en definitiva, suficientes para arribar a una convicción de condena, sí les permitían formular cargos y someter sus probanzas a la apreciación y valoración del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, en comento, como se hizo (…) Asimismo, el Consejo de Defensa del Estado dedujo demanda civil fundada en motivos plausibles, estimando también que contaba con antecedentes probatorios suficientes, en relación a los demandados que posteriormente fueron absueltos, y se desestimó la acción civil”, se extrae de la resolución que contiene el voto de mayoría del ministro suplente José Octavio Flores y el fiscal judicial Fabio Jordán.

El voto de minoría de la presidenta de la Corte de Apelaciones, Marta Jimena Pinto, arribó a la convicción que el Tribunal Oral -conformado por Claudio Neculmán (voto de minoría), Luis Alvarez y Jovita Soto- eludió analizar la abundante prueba documental, testimonial y pericial que se proporcionó a estos efectos, dando plena validez a los recursos de nulidad, cuando señala que “los recursos se potencian por su armónica forma de asentar sus argumentos en similares reproches que saltan a la vista”.

Relacionado