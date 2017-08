Centro de Hombres: ¿Por qué tantos desertan del proceso de reeducación contra la violencia intrafamiliar?

Apenas menos del 10 por ciento de los usuarios termina con sus tratamientos.

El Centro de Hombres, que depende del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg), lleva funcionando en Magallanes 6 años, tiempo en el que menos del 10 por ciento de los ingresos ha logrado culminar con éxito su terapia.

Para ingresar al proceso de reeducación, los varones que por cuenta propia o por derivación de los Tribunales de Familia asisten al Centro, deben pasar por un periodo de evaluación que consta de cinco sesiones. Esta etapa es clave, ya que de ella depende o se determina si el individuo podrá optar a formar parte de la reeducación, que consta de dos niveles, con una duración de 30 semanas para evaluar su evolución y cambio.

Cabe señalar que en paralelo, el equipo de profesionales realiza un seguimiento a sus parejas, a través del Centro de la Mujer, incluso si el hombre deserta del programa.

La pregunta que cabe es a qué se debe la alta deserción que presenta el programa. Al respecto La Prensa Austral consultó a la directora del Sernameg, Teresa Lizondo Loncomilla, para despejar esta interrogante.

“Existen algunas aristas por las cuales algunos hombres no culminan este proceso de reeducación. Algunos, que son 150 desde 2011, ni siquiera pasaron la etapa de evaluación por no asistir a las evaluaciones por ejemplo, lo que se considera como una deserción al programa”, afirmó la directora.

Otra de las aristas por la que no culminan el proceso, se denomina “alta disciplinaria”, la cual implica que, ya sea por sistema de trabajo o traslado a otra región, no puede seguir asistiendo a las sesiones. Desde la apertura del programa existen 53 altas disciplinarias y también se consideran como una deserción.

Y por último existe una tercera arista, que es cuando no cumple con los requisitos mínimos para hacer ingreso y/o es derivado a otro servicio. Esto ocurre cuando el sujeto materia de intervención tiene una patología de base, antecedentes delictuales que demuestran un patrón antisocial de conducta, violencia generalizada, etc. Y por esta razón son derivados al servicio correspondiente, pero el sistema los considera dentro del porcentaje de deserción.

A la fecha, existen 97 casos que han sido considerados como “no cumple”, habiendo sido derivados según la consideración del caso a las redes a disposición. Por otra parte, “existen 33 derivaciones efectivas, las cuales fueron hechas no por el incumplimiento de los criterios de inclusión, sino debido a la urgencia de otro cuadro de complejidad que ameritaba atención más oportuna, como por ejemplo, consumo problemático de alcohol”, puntualizó Lizondo.

En términos generales, en estos seis años, de los 402 ingresos vía judicial o voluntariamente, sólo 29 usuarios han concluido con su proceso.

Cabe destacar que en lo que va del año, Magallanes no registra femicidios frustrados ni tampoco femicidios consumados. Lo cual, no significa que en la región no haya casos de violencia intrafamiliar, lo que sería un escenario ideal. Pero lo cierto es que esta cifra puede deberse a que las mujeres no están denunciando a sus agresores, que es una de las principales campañas que el Sernameg intenta trabajar con las mujeres y su entorno cercano.

“Yo no quiero autoevaluar la gestión que estamos teniendo. Pero parte de nuestro trabajo es darle a las mujeres herramientas para que por ejemplo puedan tener una autonomía económica para que ellas puedan tomar sus propias decisiones. Lo que pasa es que muchas mujeres denuncian, pero por temor a no tener cómo mantener a sus hijos, retiran la denuncia y siguen inmersas en el círculo de la violencia”, explicó la directora.

Y añadió que por eso el Sernameg siempre solicita a toda la ciudadanía, “centros de padres, en una fiesta, en el trabajo, etc, que cuando estén ante un caso de violencia o sean ellos mismos los que estén padeciendo violencia de cualquier tipo se comuniquen al teléfono 800104008 para solicitar apoyo”.

Cabe señalar que esta línea funciona las 24 horas del día, todos los días del año y cuando se llama, no se está haciendo una denuncia, sino que se moviliza un protocolo de acción que coordina el servicio para ir en el rescate o ayuda de la persona en cuestión.

Por otro lado es necesario señalar que el trabajo que está realizando Sernameg a través de sus distintos equipos e iniciativas, como las jornadas de sensibilización y los talleres de violencia en el pololeo que dictan en liceos, a largo plazo busca prevenir la violencia, con educación, atendiendo tanto a víctimas como a los agresores, pero sobre todo, a quienes crecen actualmente normalizando y atestiguando la violencia.