Cequa se compromete a restaurar el dinosaurio que botó el viento

Directora del Centro de Estudios del Cuaternario Fuego Patagonia y Antártica (Cequa) explica que ya está gestionando la llegada de un restaurador para reconstruir el “Elvisaurio” y retocar a los otros ejemplares del parque.

“No está completamente lastimado, no está roto, no fue la gente, nada de eso y además se fraccionó donde está una de las junturas del molde, no es algo que sea difícil de reparar. Entonces lo que vamos a hacer en vínculo con la alcaldía, es pedirle al restaurador que venga y lo componga y de paso revise las otras figuras”, explicó Paola Acuña, directora del Cequa.

Esto a raíz de que el pasado martes 12 de septiembre fuertes rachas de viento que alcanzaron máximas de 98 km/h a las 16,10 horas de la tarde -según registros de la Dirección Meteorológica de Chile, con asiento en el Aeropuerto Presidente Ibáñez- terminaron por derribar una de las réplicas de la muestra jurásica del Parque María Behety, el Elvisaurio (Cryolophosaurus).

Ante esta lamentable pérdida, la directora del Cequa comentó que cuando se inauguró el “parque saurio” en el año 2015, se le entregó en comodato a la Municipalidad de Punta Arenas junto con la firma de un convenio de colaboración entre ambas entidades para la mantención de las réplicas.

“Yo aún no he hablado personalmente con el alcalde Radonich, pero no tengo duda en que junto con el municipio, con el que ya hemos realizado conversaciones respecto de cómo vamos a trabajar para el parque, vamos a poder reinstalarlo ahora que viene el tiempo bueno en que los niños van a educarse al parque. De hecho, nosotros como Cequa vamos a prestar la asesoría científica para hacer una mejor ruta turística a colegios y visitantes”, confirmó Paola Acuña.

La directora del centro de investigación adelantó que ya está coordinando la visita de un restaurador a terreno para que pueda reinstalar la estructura que cedió producto de las fuertes ráfagas de viento. “El viento fue más del previsto, era una figura grande y se desmontó pero no pasará más allá”, se comprometió Acuña.

El “parque saurio”

El lunes 7 de septiembre de 2015 fue inaugurada la muestra de animales prehistóricos instalados en el Parque María Behety, proyecto que tuvo un costo total de 110 millones de pesos.

La iniciativa fue adjudicada por los investigadores Marcelo Leppe y Rodrigo Villa, quienes lo postularon el año 2012 al gobierno regional. Son figuras de cuatro metros diseñadas para resistir vientos de 160 kilómetros por hora, según lo expresó la directora regional de Sernatur, Lorena Araya a La Prensa Austral en 2015.

Cabe señalar que el valor turístico que tiene esta muestra a escala real de animales prehistóricos que vivieron en la Patagonia hace unos 145 millones de años es incalculable.

Demás está mencionar el valor educativo que significan estos animales que son visitados por los colegios de la comuna para que los escolares puedan aprender de los dinosaurios patagónicos.

El vandalismo

Mucho antes de que el viento derribara a uno de los dinosaurios del parque, otros hechos no naturales estuvieron a punto de acabar con esta gran iniciativa cultural y científica.

A penas fue inaugurado, hechos vandálicos fueron constatados por la ciudadanía quienes denunciaron el daño que algunos jóvenes comenzaron a ocasionarles a las muestras por las noches.

Un dinosaurio sin una de sus garras y el tigre dientes de sable sin uno de sus colmillos ilustraron la portada de La Prensa Austral. Poco a poco este comportamiento fue decayendo y hoy los dinosaurios habían alcanzado notoriedad en la comuna, cumpliendo el rol para el que fueron instalados ahí.