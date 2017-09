Cerca de 300 profesores pidieron a alcalde Radonich solución a sus demandas salariales

Pese a los reparos de las directivas regional y comunal del Colegio de Profesores, ayer el alcalde Claudio Radonich convocó a unos 300 profesores en el Teatro Municipal, para dar cuenta de la situación crítica que vive la Corporación Municipal. Los docentes asistieron con la esperanza de tener alguna respuesta concreta a la incertidumbre que tienen respecto del pago de sus sueldos de septiembre.

En un diálogo que en general fue valorado por los profesores (muchos señalaron que nunca habían tenido una instancia similar en el pasado), Radonich dio cuenta de las gestiones que realizará la semana entrante en Santiago, como sus reuniones con la ministra de Educación Adriana Delpiano y el ministro del Interior Mario Fernández. Lo que sí, el alcalde lamentó que “la directiva regional y comunal del Colegio de Profesores pidieron que los docentes no llegaran. Me di cuenta que muchos no sabían lo que estaba pasando y cuáles eran las implicancias, por eso era fundamental saber y advertir”, explicó Radonich.

Respecto de las acciones que seguirá en la semana, “pediremos que la Subvención Escolar Preferencial, de 1.500 millones de pesos pueda estar disponible para el pago de remuneraciones. El lunes (mañana) vamos a determinar cuánta plata tenemos, porque la municipalidad no tiene la posibilidad de cubrir lo necesario, estoy hablando de una cifra cercana a los 100 millones de pesos, que es el 10% de lo que se requiere. En paralelo, está la posibilidad de reunirme con la ministra y los parlamentarios de la zona y pedirles derechamente lo que ya pedí en mayo: por qué no se reforma la Ley de Subvención que permita que los dineros retenidos por no pago de la previsión, el Mineduc directamente pague a la AFP. También se me confirmó una entrevista el jueves con el ministro del Interior, Mario Fernández a quien quiero valorar los gestos que ha tenido hacia nuestra ciudad. Confío en que las autoridades estarán a la altura porque, insisto, si hay proyectos de ley que en dos días lo sacan cuando hay un problema con un partido, por qué no hacerlo para un tema tan concreto y donde hay acuerdo unánime”, concluyó Radonich, quien hoy, al mediodía, también en el Teatro Municipal, tendrá otro encuentro, pero ahora con los asistentes de la educación.

Profesores

A la salida, algunos docentes se excusaron de hablar, pero otros no tuvieron problema en dar a conocer su opinión. Jocelyn Millaneri Raín, de la Escuela Portugal comentó que “se rescata que nuestro gran jefe de nuestro sistema municipal, diera la cara, porque nos encontrábamos en la incertidumbre de no saber lo que podría pasar a fin de mes, y este alcalde nos dice qué puede o no pasar. Confiamos en las gestiones que hace, exigir sí al Estado que se haga cargo de estos problemas, que si se da prioridad a la educación pública que sea como corresponde y no en pantalla y papeles”. En tanto, Zulema Cid, docente de Inglés en el Liceo Luis Alberto Barrera sostuvo que “lo que más me apena es que la comunidad no ha dicho nada al respecto, nuestros apoderados para otras cosas salen a dar opiniones y ahora están callados. Por otro lado, encuentro que el alcalde ha sido el único que ha dado la cara, los anteriores jamás. La esperanza es lo último que se pierde, pero se ve difícil la cosa porque realmente esto es del gobierno, que parece que no quiere nada con nosotros.

Finalmente, Erika Müller, docente de Artes del mismo establecimiento valoró la iniciativa, pero “el tema es mucho más de fondo. El Estado no se hace parte de la educación pública porque no le interesa. Dicen que han mejorado los sueldos, la carrera docente, pero no se ha mejorado la situación de los establecimientos ¿por qué no se les da más autonomía? ¿por qué no se puede plantear una cosa diferente en la educación y dejar de copiar de otros países y no ver nuestra realidad? Queremos rescatar a los niños y atraerlos a la educación pública como era antiguamente, perfecto, pero hagamos el trabajo, porque políticamente no se está haciendo nada en Chile, y esto le ocurre a todos los gobiernos, ninguno se salva”.