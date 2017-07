Cese del Mepco al gas natural comprimido en Magallanes destaca en ley que moderniza gobierno corporativo de Enap

Antes el GNC que se utiliza para transporte en Magallanes se asimilaba con el gas licuado del petróleo (GLP). “Ahora el precio no variará de acuerdo al Mepco”, sostuvo el seremi de Energía, Alejandro Fernández.

Un paso clave en el proceso de modernización de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), marcó ayer la promulgación por parte de la Presidenta Michelle Bachelet Jeria, de la ley que moderniza el gobierno corporativo de la estatal.

Al respecto, el secretario regional ministerial de Energía, Alejandro Fernández, planteó que con este hito, se está dando un paso fundamental para Chile al entregarle una empresa de energía fortalecida, más moderna y mejor administrada, reforzando el compromiso con una energía sustentable y el bienestar social, económico y medio ambiental, para ésta y las próximas generaciones. “Esta ley también permitirá que en los próximos doce meses Enap pueda recibir una capitalización de US$400 millones, los que serán utilizados para desarrollar el plan de inversiones de mediano plazo que la compañía ya tiene en marcha, y entre cuyos objetivos está el asegurar el suministro de gas natural para los habitantes de Magallanes”, dijo.

Mepco

De igual modo, Fernández indicó que uno de los cambios sustanciales que propiciará la normativa legal, tendrá impacto directo en los automovilistas. “A través de ella, se incluyó también un artículo que no había sido considerado en la Ley de Distribución Gas, en la cual para la fijación tarifaria del gas natural comprimido (GNC), que al fin y al cabo afecta a todos los vehículos de transporte público y de carga -que lo utilizan-, se definió que en las regiones donde exista una fijación tarifaria como es el caso de Magallanes, el GNC utilizado para transporte no tendrá aplicación directa del Mepco. Por lo tanto, variará solo por el precio de venta de Gasco a la distribuidora de GNC, además del impuesto específico de transporte que se mantendrá fijo. Y también recordar que el valor de venta de Gasco a la población y también a los servicentros, se ajusta mensualmente por IPC”, dijo precisando que en adelante se evitarán distorsiones en la aplicación del Mepco. “Antes el GNC que se utiliza para transporte en Magallanes se asimilaba con el Gas Licuado del Petróleo (GLP). Cuando aplicabas Mepco dependía: si el GLP subía mucho, el impuesto bajaba para que se mantuviera dentro de un tramo. Si bajaba, el impuesto subía. Ahora se va a mantener en base de 1,93 UTM por cada 1.000 m3. Ya no habrá distorsiones del mercado acá y el precio no variará de acuerdo al Mepco, sino de acuerdo a la UTM y al IPC”, indicó.

Plan quinquenal

En tanto, con las nuevas disposiciones, Enap estará obligada a contar con un plan quinquenal de negocios y desarrollo para las definiciones de la empresa, que es elaborado y preparado por los organismos de dirección y ejecución. Lo anterior, para ser presentado a la junta de accionistas, y ser actualizado anualmente, en donde podrán verse reflejadas las definiciones del dueño sobre los planes de inversiones y políticas de dividendos de la compañía. El primer plan quinquenal debe ser realizado y presentado en el plazo de 90 días a contar de la publicación de la ley. Cabe señalar que esta vía permite a la petrolera ‘saltarse’ los ciclos políticos que hasta ahora la condicionaban.

Profesionalización

del directorio

En tanto, el directorio estará integrado por siete miembros, dos de ellos asignados por el Ejecutivo, donde por igualdad de género, habrá una mujer y un hombre. A su vez y una vez publicada la ley, en 60 días se remitirán a la Presidenta Michelle Bachelet las propuestas de los cuatro directores que serán seleccionados por el Consejo de Alta Dirección Pública y el director que será propuesto por los trabajadores.

Para el director ejecutivo de Enap Magallanes, Jorge Vera, con esta promulgación “se ha fortalecido financieramente a la empresa, se le ha dado estabilidad, ha podido incursionar en nuevas líneas de negocio y se encuentra preparada para proyectarla hacia adelante, orgullosos de su historia, pero mirando un nuevo futuro”.

Con este paso, se instala un conjunto de límites para el futuro actuar de la petrolera como empresa pública, manteniéndose la fiscalización correspondiente en el control de legalidad, probidad y eficacia de sus actividades y estableciéndose criterios exigentes, como son los impuestos por la Superintendencia de Valores y Seguros a las sociedades anónimas.

La aprobación se produjo luego de 18 meses de trámite en el Congreso Nacional y es uno de los cambios más sustanciales en la Empresa Nacional del Petróleo, desde su creación en 1950, según precisó Vera.