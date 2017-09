Cifra de fallecidos en siniestros de tránsito en Magallanes casi se triplica en un año

De acuerdo a un reciente diagnóstico de siniestros de tránsito del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, determinó que en la Región de Magallanes hubo una disminución del 5,5% de accidentes vehiculares entre 2015 y 2016. Sin embargo, el número de fallecidos y lesionados tuvo un alarmante incremento del 145,5% y 12% respectivamente.

Según este estudio, durante 2016 se reportaron 1.269 siniestros en Magallanes, cifra que dejó como saldo 1.017 personas lesionadas, mientras que hubo 27 fallecidos. Si se compara estos datos con 2015, hubo 74 accidentes menos, pero dejaron de existir 16 personas más.

En base a estos datos, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Gabriel Muñoz Obando, dijo que se comenzó a trabajar en distintas campañas a través de la Comisión Nacional del Tránsito (Conaset). “Hemos realizado diversas campañas con Senda y Carabineros. La semana pasada estuvimos haciendo fiscalizaciones nocturnas; se realizaron varios operativos con presencia policial y se detectaron personas conduciendo vehículos sin portar su licencia de conducir. Un tema preocupante para nosotros y ha hecho que efectuemos un cambio en nuestro servicio de fiscalización”, enfatizó la autoridad regional.

Las cifras de accidentes

De los 1.269 siniestros de tránsito ocurrido el año pasado en Magallanes, 221 ocurrieron en las zonas rurales, mientras que 1.048 se registraron en la zona urbana. Lo llamativo de esta estadística, es que el índice de mortalidad en las zonas rurales es mayor que en la urbana, con un 63% frente a un 37%. Es decir, que un alto porcentaje de los accidentes vehiculares con resultado mortal ocurre en carreteras.

Esta publicación, entregó el ranking de siniestros según su tipo. Por ejemplo, la mayor cantidad de estos hechos se produjo por colisión, con un total de 543. En segundo lugar están los choques con 422 y en tercer puesto están los volcamientos con 189 eventos.

Las causas

La mayoría de los siniestros que ocurren es por la imprudencia del conductor. Este último factor lidera el ranking con 424 hechos; en segundo lugar se ubica la conducción bajo los efectos del alcohol (216), en tercer lugar está la pérdida de control de vehículo (185) y luego la desobediencia a la señalización (150).

A raíz de estas preocupantes cifras, el seremi de Transportes sostuvo que se están haciendo varios operativos de control, en conjunto con Carabineros, para evitar estas lamentables consecuencias y enseñar a la ciudadanía los alcances del exceso de velocidad, la influencia del alcohol al manejar y la importancia de tener el auto en condiciones óptimas. “Estamos en varias campañas con todo lo que tiene que ver con el 18 de septiembre, que es una fecha donde vamos a llamar al no consumo de alcohol si se va a conducir; también a no chatear mientras se maneja y como no, a usar el cinturón de seguridad si vamos a viajar fuera de la ciudad”, recalcó Gabriel Muñoz Obando.

