Cinco colegios que ofrecen educación media en Magallanes en riesgo de cerrar sus puertas

El 66% de los recintos educacionales de la Región de Magallanes, que imparte educación media, están en un nivel medio.

Hace dos meses, la Agencia de Calidad en la Educación informó a todos los colegios que imparten la educación media, los resultados con que fueron clasificados de acuerdo a los resultados del Simce (que pondera un 67%) y otros 10 indicadores de calidad.

La Agencia de Calidad en la Educación es un organismo del Estado que pertenece al Ministerio de Educación. Esta institución fue creada dos años después que entró en vigencia la Ley de Aseguramiento de la Calidad, que busca mejorar la educación nacional y que establece nuevas reglas para los recintos educativos.

Para efectos del presente año a nivel nacional, donde se dio inicio a una marcha blanca que durará hasta el primer semestre de 2018, se ordenaron 2.674 establecimientos que imparten enseñanza media. De ellos, el 63% quedó en un nivel alto y medio; mientras que 658 recintos están en un nivel medio bajo y finalmente, fueron 318 colegios, que corresponden al 12% del total, que están en nivel insuficiente. “Las categorías de desempeño es un insumo muy significativo para la escuela, porque le muestra a la institución cuál es su ubicación respecto a sus similares en igualdad de contextos, respecto a su gestión y a cómo funcionan los aprendizajes de los alumnos y el desarrollo de competencias o habilidades”, destacó la encargada de la macrozona (Región de Aysén y Magallanes) de la Agencia de Calidad, Mónica Cerro Mercado.

De acuerdo a esta Ley de Aseguramiento de la Calidad, los recintos educacionales que estén en rendimiento insuficiente y no mejoren sus calificaciones dentro de 5 años, tendrán que cerrar, independiente de qué dependencia tengan.

El panorama regional

El 66% de los recintos educacionales de la Región de Magallanes, que imparte educación media, está en un nivel medio; mientras que sólo un 3% del total está calificado como alto. Por otro lado, un 14% de los colegios está en un nivel bajo y un 17% tiene un nivel insuficiente, cifra que enciende las alarmas, ya que es el porcentaje más alto a nivel nacional en conjunto con la Región Metropolitana. “El foco de mejora para esos establecimientos, pasa por conocer dónde están los nudos críticos que no han permitido que esa escuela mejore, entonces podemos encontrarnos con dificultades, que han estado puestas en el ámbito de gestión pedagógica principalmente”, señaló Mónica Cerro.

Al estar los resultados en una marcha blanca, no permite tener acceso a los colegios que fueron catalogados dentro de ese 17% más crítico. Sin embargo, La Prensa Austral conoció que en total son cinco colegios en situación insuficiente, con presencia en Punta Arenas y Puerto Natales.

El gran problema, es que si no mejoran esa cifra de rendimiento institucional, tienen riesgos de que el colegio sea cerrado. Así lo comentó Mónica Cerro, cuando señala que “efectivamente la posibilidad de cerrar una escuela es real. La ley que habilita el sistema de aseguramiento, dice que después de 3 mantenciones de categoría de desempeño, insuficiente en este caso, la escuela puede ser cerrada; pasa que son 5 años continuados, pero es de acuerdo a las visitas que nosotros hayamos efectuado”, aclaró.

Fuertes críticas a la ley

La encargada de la macrozona, precisa que la Ley de Aseguramiento de la Calidad no responde a lo que realmente se busca y que está en contra del trabajo que se lleva haciendo desde 2013. “El sistema de aseguramiento y la tarea que hace la agencia, parte de la base que la escuelas quieren y pueden mejorar. Tenemos una visión que si las escuela está en insuficiente, es porque la escuela no ha logrado la manera de gestionar los recursos humanos, económicos, pedagógicos, etc. Por ende, si ellos reciben orientación y el apoyo respectivo, la escuela debería mejorar”, puntualizó.

Otro de los temas que llaman la atención y que no tienen un sentido claro, es cuando un mismo colegio tiene un rendimiento alto en su enseñanza básica, pero a la vez presenta un rendimiento insuficiente en la media; la legislación no establece un punto claro con respecto a que si el colegio tendría que cerrar o no. “Es un punto muy crítico de la ley que ha sido discutido desde muchos sectores, donde se han hecho planteamientos para eliminar ese artículo de la ley, porque la idea no es que se amenace a la escuela con que puede cerrarse, debieran haber otras formas de motivar a las escuelas y no este tipo de amenazas”, propuso Mónica Cerro.