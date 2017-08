“Claramente no tuvimos ninguna respuesta concreta”

El encuentro partió tenso. A las 12,30 horas el alcalde Claudio Radonich comenzó a impacientarse ante la demorada llegada de la jefa de la Unidad de Apoyo Municipal del Ministerio de Educación, María Angélica Valderas, quien fue mandatada desde Santiago para conocer la realidad de esta crisis que afecta a la administración de la educación pública. Cerca de las 13 horas se inició con sonrisas el encuentro, en el que la representante del Mineduc, quien arribó acompañada de la seremi del ramo Margarita Makuc, fue saludada por los concejales (el único ausente fue José Aguilante) ante la presencia de los directivos tanto regional como comunal del Colegio de Profesores, los representantes de las asociaciones gremiales de los asistentes de la educación y de los funcionarios, entre otros.

La presencia de la emisaria del Mineduc auguraba esperanzas de que llegara con alguna solución a la crisis financiera que tiene la Cormupa, y que los tiene “al tres y al cuatro”, con el temor de no poder cumplir con el pago de remuneraciones a los profesores, asistentes, funcionarios, así como los servicios básicos en los colegios, y un largo etcétera.

Tras la intervención del alcalde Radonich y el mensaje de Valderas, se dio la palabra a los concejales y a los dirigentes. Cada uno hizo sus comentarios y descargos, salvo uno que pudo haber aportado mucho a la discusión: el ex secretario de la Cormupa y abogado del organismo, Hermes Hein, que solamente se limitó a mover la cabeza ante los comentarios, así hasta completar más de dos horas, que no dejaron casi nada en limpio. Solamente la promesa de que la delegada del ministerio regresará en un mes más, para una reunión de carácter técnico. Otra medida concreta es que Valderas descartó la intervención gubernamental a la Cormupa, como había deslizado el intendente Jorge Flies.

Un tema espinudo fueron los recursos que el Mineduc le tiene retenidos a la Corporación, ante lo cual Valderas respondió que “estamos trabajando en tener los antecedentes que nos permitan hacer una transferencia con antelación. Lo más interesante que tuvimos fue trabajar con el Concejo en que estaban también presentes los docentes y asistentes, que son los entes que tenemos que ponernos de acuerdo respecto de los pasos futuros que vamos a dar, dado que evidentemente, en forma independiente, el ministerio no tiene atribuciones para incorporarse en el trabajo de la Corporación, pero tenemos toda la voluntad que con los recursos que nosotros aportamos al sistema educacional, podamos lograr los objetivos que es mejorar la calidad del servicio educacional”.

Pero el alcalde Radonich no quedó satisfecho, y lo expresó en todos los tonos. “Claramente no tuvimos ninguna respuesta concreta, en un mes más esperamos tenerla, porque mi ‘pega’ es garantizar que en octubre, noviembre y diciembre se sigan pagando los sueldos a los trabajadores de la corporación, a los docentes y asistentes. Hay muchas cosas que quedaron dando vuelta y sentí que los gremios tienen falta de respuesta a muchas inquietudes. Cómo se explica que hayan casi 2 mil millones de pesos empozados en el Mineduc y que no puedan pagar directamente las deudas previsionales de los trabajadores, están para eso, porque la ley lo impide, ¿y por qué no cambiamos la norma?”.

