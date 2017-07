Colegio de Periodistas de Magallanes reconoce trayectoria de jefe de Fotografía de La Prensa Austral

Leer, escribir, corregir. Esa es la terna que todo buen periodista debe realizar para ejercer su labor de la mejor manera, según lo estipuló hace algunos años el destacado comunicador y escritor nacional, Enrique Ramírez Capello. Pero cuando la información se plasma en las imágenes y una sola fotografía tiene la capacidad de captar lo que está sucediendo, en el momento y lugar exacto, resumiendo lo que en millares de caracteres se podría expresar, sin duda que es un arte que pocos logran acercar a la realidad con la minuciosidad y el enfoque preciso que requiere este oficio.

Así lo definió ayer la directiva del Consejo Regional del Colegio de Periodistas de Magallanes, justamente en el día que conmemora el ejercicio de esta amada y odiada profesión.

Luego de congregarse en el bandejón central de Avenida Cristóbal Colón con calle Chiloé, para depositar la tradicional ofrenda floral al busto de Fray José Camilo Henríquez, editor del primer periódico nacional, La Aurora de Chile, alrededor de 25 periodistas y reporteros que ejercen tanto en medios de comunicación como en empresas y servicios estatales, que participaban de la instancia, se trasladaron hasta las oficinas de La Prensa Austral para distinguir y reconocer al jefe de Fotografía de este medio, José Villarroel González, por su excepcional labor diaria en el reporteo gráfico de los acontecimientos que generan noticia en la región, carrera que comenzó a ejercer desde 1973 en el diario El Magallanes, retratando en sus imágenes los importantes sucesos que han transcurrido en los últimos años en la zona más austral del país, lo que lo ha llevado a ser gratamente reconocido por la comunidad.

“Fue una tremenda sorpresa, porque yo ni lo soñaba y tampoco sé si me lo merezco o no, pero estoy profundamente agradecido con el Colegio de Periodistas, con los colegas que se hicieron presente también, con esta empresa y con mi familia. Es un reconocimiento a la labor de todos estos años porque he tratado de ser consecuente con mi trabajo”, expresó visiblemente sorprendido el reportero gráfico condecorado.

Crisis en el

gremio regional

En Magallanes existen aproximadamente 130 periodistas, de los cuales solamente 45 están colegiados, y de aquellos la participación como gremio en decisiones y actividades es bastante baja. Así lo reconoció Pamela Biott, tesorera del Colegio de la Orden, quien asumió que en el último año no se ha logrado unificar a los profesionales ni menos llevar a cabo instancias de representación en la región.

“Son 61 años del Colegio de Periodistas en Chile, con bastante presencia en años aquí en Magallanes, sin embargo, en el último tiempo hemos estado tal vez distanciados como gremio, hemos tenido poca actividad y necesitamos reencantarnos con esta labor (…). El Colegio no está en buen pie, hay una crisis como la hemos planteado, y necesitamos la colaboración de todos”, aclaró.

En lo inmediato, se citó a una reunión para este jueves a las 19,30 horas en el Café History del Casino Dreams, donde los periodistas podrán plantear sus inquietudes, conocer la situación en la que está el colegio, ya que la actual directiva dejará de ejercer representatividad, con el fin de buscar nuevas listas y personas que quieran continuar con este legado.

