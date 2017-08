Colegio de Profesores convoca a marcha para unirse a paro nacional

La directiva nacional del Colegio de Profesores, llamó para hoy, a un paro general de actividades, en protesta por el proyecto de Nueva Educación Pública. A esa convocatoria se sumó también la directiva regional, encabezada por Violeta Andrade, que espera que en la región se sumen a la medida unos 500 docentes. Pero además, el llamado es a marchar por el centro de Punta Arenas, estableciéndose como punto de encuentro Avenida Bulnes, frente al Santuario María Auxiliadora. Desde ahí, a las 11,30 horas, los profesores caminarán por calle Bories hasta la Plaza Muñoz Gamero.

“Nuevamente nos vemos en la necesidad de salir a las calles a protestar por algo que debiera ser un derecho: el Estado debe hacerse cargo de la educación, basta de entregar su responsabilidad a los municipios. Debemos luchar por dignificar nuestra profesión, no podemos seguir esperando con la incertidumbre de cada mes de que cada año muchos colegas deban rogar por un puesto de trabajo, que nuestros préstamos no sean pagados, que nos llamen para cobrarnos por algo que ya hemos cancelado”, declaró la presidenta regional del Colegio de Profesores, Violeta Andrade, quien además, indicó que la sede regional del Magisterio fue salvada del remate, tras ser la directiva nacional la que corrió con el pago, ascendiente a 240 millones de pesos.

En tanto, el presidente comunal de los docentes, Cristián Reveco, añadió que este paro además de ser una respuesta a la desmunicipalización, “este proyecto, como está planteado, no deja certezas sobre el pago completo de todas las deudas en créditos o beneficios sociales que puedan tener los docentes. Lo importante es tener una respuesta y no ser parte de una nueva deuda histórica. Punta Arenas tiene nuevas demandas por el Bono Sae, Coopeuch, que hizo que los profesores fuéramos a parar a Dicom, tenemos La Araucana y las mismas lagunas previsionales que son las que no permiten que se liberen recursos de la subvención retenidos por la Seremía de Educación”, lamentó Reveco.

Relacionado