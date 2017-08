Colegio Médico: el 80 por ciento de los abortos será por vía farmacológica

Tras la aprobación del proyecto que despenaliza el aborto bajo tres causales y luego de que el Tribunal Constitucional acogiera la objeción de conciencia frente a un procedimiento de aborto, el Colegio Médico de Magallanes sostuvo que es necesario asegurar la atención y que en este contexto propuso crear un registro de recintos que harán este tipo de intervenciones.

El doctor Gonzalo Sáez Torres, presidente regional de la Orden, insistió en que si bien los facultativos pueden recurrir a la objeción de conciencia, se debe procurar que la prestación se realice por otro colega o se derive a otro centro donde se pueda practicar el procedimiento, pero si esta opción no existe, entonces prevalece el derecho del paciente por sobre la objeción de conciencia.

“En la región los hospitales públicos deberán generar medidas que aseguren la prestación y en el caso de los médicos que sean objetores de conciencia se tendrá que revisar la situación”, complementó.

Mientras tanto, la presidenta nacional del Colegio Médico, Izkia Siches, en conversación con La Prensa Austral sostuvo que es necesario contar con un número aproximado de médicos no objetores para que la implementación de la ley no sea tan compleja. “Tenemos algunas encuestas, pero no sabemos cuántos médicos no objetores hay. Previamente vamos a hacer un seminario sobre la objeción de conciencia y después de eso esperamos para tener una percepción real respecto de cuántos son, lo otro tiene que ver con las instituciones donde hay que esperar al lunes para ver si la objeción de conciencia será institucional”, afirmó la presidenta nacional del Colegio de la Orden.

Remarcó la necesidad de definir cuáles son las instituciones que serán objetoras de conciencia para los distintos sistemas previsionales y la generación de redes de derivación. La medida busca poder garantizar convenios con las aseguradoras para entregar el servicio. “Por ejemplo, para que la gente de isapre pueda ser derivada a otros establecimientos de la red”, sostuvo Siches.

El país cuenta con alrededor de 2 mil especialistas según el último registro del Ministerio de Salud. La mitad de ellos trabaja en el sector público. Al respecto, la Sociedad Chilena de Obstetricia contempla 600 médicos. “Hoy se ha sensibilizado harto la especialidad y creo que hay más médicos no objetores en la cifra global, pero necesitamos saber cómo están distribuidos, porque si todos están en la Región Metropolitana es complejo”, subrayó, asegurando que un 80% de los abortos será por la vía farmacológica y el resto será con una intervención quirúrgica.

