Colegio Punta Arenas regresa a sus orígenes: cambiará a particular pagado desde 2018

Otros establecimientos que manifestaron su cambio de régimen son los colegios

Charles Darwin y Pierre Faure, que pasarán a fundación sin fines de lucro.

Fundado en 1989 por Armando Plaza y con unos 70 alumnos, el Colegio Punta Arenas inició sus actividades como establecimiento particular pagado. En 2006 cambió a particular subvencionado, pero ahora, nuevamente pasará a ser pagado. La decisión se tomó a última hora, puesto que ayer venció el plazo que puso el Ministerio de Educación a los establecimientos del país para que definieran si continuarían como fundación sin fines de lucro, a particular pagado o cerraban.

Y en la región, la única institución de educación escolar que manifestó su intención de cambiar a particular pagado, a partir de 2018, fue el Colegio Punta Arenas. Al respecto, la representante legal e hija del fundador, Ximena Plaza y la directora, Floridema Vera, explicaron las razones que los llevaron a esta modificación, la que en el fondo, representa una crítica a la ley.

“A nosotros nos daba más garantía continuar el proyecto educativo siendo particular pagado que como particular subvencionado, y eso por tres razones. Uno porque la ley limita y restringe el uso de recursos, ya que en el fondo lo que se han hecho en las simulaciones, nosotros estamos adscritos a Fide, Federación de Colegios Particulares y Particulares Subvencionados, hemos visto que colegios con copago similar al nuestro, con el tiempo cae la estructura financiera. Es decir, el aumento de subvención no financia lo que se disminuye en el copago; entonces cualquier empresa en el mediano o corto plazo podría entrar en problemas de liquidez y de operatividad. Por otro lado, están obligando a los sostenedores a transformarnos en corporación o fundación, eso no sería ningún problema, pero en el fondo te están obligando a autocomprar, a la autocompra del inmueble, lo que según algunos abogados que hemos consultado, es ilegal, y el único banco que está operando con los colegios en Magallanes es el Banco Estado y las condiciones no son favorables, no hay consideración especial y al final, parte de la subvención que se revisaría el Estado iría destinada a pagar un crédito bancario y no con fines educativos, lo que se contradice con la reforma”, explicó Ximena Plaza.

La representante legal añadió que otra variable que analizaron fue lo sucedido con el Sistema de Admisión Escolar, “porque si bien es cierto en Magallanes se dijo que fue exitoso, nosotros lo vimos en la práctica el año pasado en los niveles que teníamos, recibimos a muchos papás angustiados porque sus hijos no habían quedado en los colegios a los que postularon, principalmente sus colegios eran particulares subvencionados y habían sido derivados a colegios municipales, probablemente porque la demanda de los particulares subvencionados era más alta que en los municipales”.

Por ello, Ximena Plaza aseguró que este cambio representa “una decisión forzada en vista de lo que propone la reforma educacional y plantea la ley. Observamos todas las variables involucradas y nos convencimos de que nuestra mejor opción para seguir conservando nuestro proyecto educativo en las condiciones que queremos, es en el escenario de un colegio particular pagado, que obviamente implica un riesgo, pero también estamos confiados en que nuestro proyecto educativo es sólido, de 28 años, es decir, no somos unos ‘aparecidos’ en la educación a nivel magallánico”, recalcó.

El Colegio Punta Arenas cuenta actualmente con una matrícula de 540 alumnos desde prekínder a cuarto medio y una plantilla de 40 docentes, que podría variar el próximo año, de acuerdo a la matrícula.

De esta forma, según explicó la representante legal, “los papás en preescolar, siempre ha funcionado como particular pagado, por lo que el valor 2018 será de 135 mil pesos mensual; en enseñanza básica y primero y segundo medio, hay una matrícula de 52 mil pesos y 12 cuotas de 175 mil pesos, y para tercero y cuarto medio entendimos que eran cursos terminales y que por lo tanto, les iba a costar más encontrar matrícula en otros establecimientos. Por eso no se les cobrará matrícula y la mensualidad será de 12 cuotas de 165 mil pesos”.

Estos cambios fueron informados a los apoderados en la reunión efectuada el jueves. Al respecto, la directora Floridema Vera indicó que “no tuvimos problemas con los apoderados, ellos estaban esperando respuesta y siempre se les estaba informando. Fuimos muy derechos en avisar hasta último momento y tomaron la decisión con tranquilidad, aunque otros reconocieron que no podrán cancelar”, razonó Vera, añadiendo que también hubo reuniones con profesores, centro de alumnos, asistentes de la educación, y auxiliares.

El único en la región

En tanto, el seremi (s) de Educación, Francio Meneses explicó que los establecimientos tenían plazo hasta ayer para informar sobre el cambio de su situación, y “el único que manifestó que pasará a ser particular pagado es el Colegio Punta Arenas. Hasta ayer esperamos la respuesta del Colegio de Puerto Natales, que continuará funcionando como subvencionado sin fines de lucro, esto significa que todo lo que llega vía subvención no se puede utilizar si no es para realizar mejoras en el establecimiento, por eso se le llama sin fines de lucro”.

En Punta Arenas, además de un par de escuelas de lenguaje, como recordó Meneses, los colegios Charles Darwin y Pierre Faure, anunciaron que pasarán a ser fundaciones sin fines de lucro. No obstante, apuntó el seremi (s) la decisión final es hasta el 31 de diciembre. Además, el año pasado, el Colegio Rubén Darío pasó a la modalidad de particular pagado como proyecto Green Hill College y el Liceo Nobelius, a los que se suma ahora el Colegio Punta Arenas.