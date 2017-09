Colombianos: los rostros de la migración en Punta Arenas

Entre Colombia y Punta Arenas hay más de ocho mil quinientos kilómetros de distancia, pero ese factor ni la drástica diferencia en el clima, han sido impedimentos para que ellos vean a la ciudad como propicia para empezar una nueva vida y buscar oportunidades laborales que en su país no han tenido.

De acuerdo a los datos del departamento de Migración y Extranjería del Ministerio del Interior, de enero a julio de 2017, se han otorgado 446 visas a extranjeros que buscan una oportunidad en la provincia de Magallanes. De ellas, 137 han sido para personas de nacionalidad colombiana. Si se compara esta última cifra en relación a los primeros seis meses de 2016, hay un aumento de 33 visas tramitadas.

Punta Arenas se ha transformado en una ciudad multicultural en los últimos años, ya sea por el aumento del turismo en la zona y al fenómeno migratorio que ocurre a nivel nacional, en donde la Región de Magallanes no está exenta.

Angélica Florez es la presidenta de la Agrupación “Colombianos unidos en la Patagonia”, además es comerciante y lleva ocho años en la ciudad, donde ha formado una familia lejos de su patria. Para ella, la migración de sus compatriotas no ha sido solamente por motivos económicos, sino que la seguridad pública es muy importante para ellos. “Uno de los mayores factores es la economía. Chile tiene una economía estable, entonces eso hace que uno tenga estabilidad laboral en este país. Aparte Chile es un país con oportunidades, aún se ve mucha seguridad y nosotros como colombianos buscamos eso”, explicó Florez en conversación con La Prensa Austral.

Sus experiencias al extremo sur del mundo

Por calle Bories antes de llegar a Avenida Colón caminaba Amalia Márquez Salazar, comerciante colombiana que vive hace 7 años en Punta Arenas. Vino a la ciudad por muy poco tiempo, pero se terminó quedando más de la cuenta. Una amiga le recomendó venirse a vivir al sur al sur. Y, no lo dudó. “Yo no tengo quejas con lo que he vivido aquí, estoy muy contenta trabajando desde que llegué”, comenzó relatando Amalia.

Si bien para ella ha sido difícil la adaptación desde la calurosa Cali hasta el frío magallánico que ofrece Punta Arenas, no oculta el cariño que le tiene a la capital regional. “Ustedes no están acostumbrados a tantos extranjeros, pero con el tiempo se van a tener que acostumbrar. La ciudad me gusta, aunque el frío no tanto; yo vengo de un lugar muy opuesto al de aquí, aunque uno en sus casas no pasa el frío, el problema es cuando sales a la calle. Los magallánicos me han tratado muy bien, y la verdad que es una ciudad muy linda”, concluyó.

Algo similar le ocurrió a Valeria Gutiérrez que hoy trabaja como vendedora en una de las tiendas de El Arte de Vestir. Llegó a la ciudad para encontrar oportunidades laborales y un buen pasar económico. “Comencé a trabajar en Santiago, pero me gustó más Punta Arenas por la tranquilidad que brinda, además de que aquí hay mejor trabajo que en la capital. Allá es estresante”, complementó.

Ella vive con su pareja en Punta Arenas y acá tiene grandes planes. Desde continuar con sus estudios universitarios hasta formar una familia. “Me gustaría quedarme aquí. Volvería a Colombia sólo por visitar a mis familiares, pero ya no encajo allá. Fui en febrero y siento que no es lo mismo que aquí; pero el calor ya no lo aguanto. En Magallanes he encontrado a excelentes personas, ya muchos de ellos son mis amigos”, señaló.

Igualmente, Alejandro Salazar es un colombiano oriundo de Bogotá y lleva algunos meses en Punta Arenas siguiendo a uno de sus tíos que llegó a la ciudad hace dos años. Si bien ha tenido un buen recibimiento de sus pares, en el ámbito laboral cuenta que se le han dado pocas oportunidades para mejorar su calidad de vida. “Ahora estoy trabajando aquí vendiendo productos, varias empresas no me han querido contratar por el momento, aunque espero que pronto se dé la posibilidad de encontrar un mejor empleo. Yo me siento bien en Punta Arenas”, confiesa el joven de 29 años.