Comunidad Yagán denuncia que fotos de osamentas de sus ancestros fueron difundidas por Facebook

El presidente de la Comunidad Yagán de Puerto Williams, David Alday, denunció que las fotos de las osamentas pertenecientes a sus ancestros, fueron difundidas en una página de red social (Facebook), sin ningún pudor ni respeto, por quienes descansan en toda la isla Navarino, Hualalanuj, en su lengua originaria.

Alday envió una carta a este diario haciendo ver el hecho, ocurrido el pasado 19 de agosto. Según señala, esto enciende las alarmas, “del poco respeto y cuidado al conservar nuestro patrimonio por quienes visitan este territorio, territorio del milenario pueblo Yagán”.

“Algunos con complejos de Darwin, queriendo pasar a llevar a una comunidad presente, como es la comunidad Yagán, toman lo que para ellos es un posible despegue o descubrimiento en sus carreras”.

“Además, de las preocupaciones por las condiciones en que se encuentra nuestro pueblo en el aspecto social, por los compromisos incumplidos de las autoridades de este país, debemos agregar otra preocupación, que es el cuidado y protección de nuestro patrimonio una vez más extraído y exhibido sin ningún tipo de permiso y poco cuidado. Patrimonio que históricamente ha sido mostrado en distintos puntos del planeta, a veces sin saber cómo se obtuvieron”.

“Este caso, es uno de estos, que se obtienen registros, los que seguramente serán exhibidos en alguna charla de ‘grandes descubridores’. Hoy debemos estar enfocados en conservar, no en extraer y menos exhibir de una forma grotesca e irresponsable, como lo hizo esta persona, que sin pensar o siquiera apelando a sus estudios, el daño que significa para un pueblo el ver los restos de sus ancestros, publicados como si fuera un trofeo, o un gran descubrimiento. Duele el alma y asusta que en este tema las autoridades han puesto poco y nada de atención; estamos preocupados de cuánto nos dejará el turismo y por dónde pasarán los cruceros o dónde ponemos la próxima estructura que albergará al turista. Sin detenernos a pensar en dónde estamos parados. En estos sitios, se debe tener una visión de protección y conservación, forma de vida y pensamiento de nuestro pueblo”.

“A pesar del dolor, que como pueblo sentimos hoy, sabemos que somos los primeros que debemos estar presente en estas situaciones de total irresponsabilidad y falta de ética hacia nuestro pueblo. Estas acciones lo único que saca a la luz, es la falta de seguridad e ignorancia con respecto a la memoria y honra de los pueblos originarios”.

“Como pueblo, y como prediciendo estas situaciones, hace unos meses se ha elaborado un protocolo que lleva por nombre “Protocolo de Buenas Prácticas para la Protección del Patrimonio Cultural Yagán”, en el marco del Convenio 169 de la OIT, vigente en Chile desde 2009. El ejercicio y protección de los derechos indígenas debe realizarse de forma integral, por tanto se debe tener presente que dentro de los derechos mínimos intangibles de los pueblos indígenas, se encuentra el derecho a la integridad cultural, consagrado en el Convenio 169”.

“No se debe y no se puede dejar pasar ni una sola situación de tamaña irresponsabilidad, se agrega que se violan además la ley de monumentos y la ley indígena”.

“Es el llamado de atención del pueblo Yagán, que por generaciones está presente en su territorio ancestral, conservando y cuidando lo que es suyo, y que hoy por hoy coopera y aporta con el llamado desarrollo, del que muchas veces es dejado fuera. Situación que no detiene el orgullo y el amor por lo que somos, y la responsabilidad que sentimos de conservar y cuidar lo que nuestros ancestros han dejado en su territorio”, concluye la misiva enviada a La Prensa Austral.

Relacionado