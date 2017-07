Con acuerdo de último minuto este lunes colegios municipales podrán iniciar el segundo semestre

Los 10 mil alumnos de los 20 colegios administrados por la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa) podrán volver a clases este lunes 31 de julio. Segundo Alvarez, secretario general de esta entidad, logró llegar a un acuerdo de confianza con Edelmag y Gasco, para que repusieran los servicios básicos en la tarde del viernes, a la espera de una nueva modificación presupuestaria que el Concejo Municipal acordó realizar para saldar las deudas de luz y gas.

Momentos de incertidumbre vivieron esta semana estudiantes, apoderados y profesores, porque no sabían si podrían comenzar las clases, tras las vacaciones de invierno, luego de conocerse que una veintena de colegios fiscales se encontraban sin luz y sin gas por una deuda de más de 400 millones de pesos que dicha entidad mantenía con Edelmag y Gasco Magallanes.

Tras intensas gestiones del alcalde, Claudio Radonich, en busca de apoyo del gobierno regional y del Ministerio de Educación, al mediodía de ayer, a sólo dos días del inicio de clases, se pudo salvar la situación gracias a que el Concejo Municipal, en sesión extraordinaria número 10, una vez más acordara entregar parte del presupuesto anual del municipio para ir en auxilio de la Cormupa.

Al respecto, la concejala, Verónica Aguilar indicó que “lo importante acá es que los niños y niñas van a poder volver a clases como corresponde. Nosotros el miércoles veremos como quedamos con nuestros recursos. La Municipalidad de Punta Arenas en ocho meses ha entregado más del 10% de su presupuesto para la Corporación y es un tema que no podemos seguir manteniendo”.

Cabe señalar que el Ministerio de Educación finalmente sí accedió a adelantar los recursos del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (Faep). El problema es que éstos sectorizan lo que se puede cancelar, en este caso no se podrían destinar para pagar consumos básicos.

De ahí que la municipalidad accedió a entregar los recursos necesario para saldar la deuda con Edelmag y Gasco, así cuando lleguen los recursos Faep, pueden ser usados para cancelar las deudas previsionales y así recuperar los 1.770 millones de pesos que el Ministerio de Educación (Mineduc) le tiene retenido a la Cormupa, por el no pago de cotizaciones.

Sesión extraordinaria

Pasadas las 11,30 de la mañana se dio inicio a la sesión extraordinaria que el Concejo Municipal había acordado para tratar el tema que tenía a 20 colegios municipales sin luz y sin gas e imposibilitados de comenzar las clases este lunes 31 de julio.

El alcalde hizo una introducción breve donde explicó las gestiones realizadas con Edelmag y Gasco, la intendencia, y el propio Mineduc y su secretaría ministerial, dejando planteada la inquietud de qué va a pasar con la educación municipal cuando en septiembre se acabe el gobierno y comience la carrera presidencial, ya que el Mineduc accedió a adelantarles los recursos Faep, pertenecientes a octubre.

Luego, cada concejal entregó su punto de vista respecto de cómo se manejó la situación. El edil, José Aguilante Mansilla, tomó primero la palabra para expresar su descontento con el alcalde por el manejo de la situación, ya que apenas se planteó la posibilidad que Edelmag y Gasco cortaran los suministros de estos 20 colegios, ellos habían propuesto hacer una modificación presupuestaria para saldar esa deuda, moción que no fue tomada en cuenta por el alcalde, según el concejal.

Asimismo descartó la posibilidad de acortar el Festival de la Patagonia a sólo dos días en vez de tres, como una eventual solución a este conflicto, porque hay compromisos legales que cumplir con los participantes del célebre evento.

La concejala Daniela Panicucci por su parte se mostró molesta por las declaraciones que el alcalde salió dando en los medios, acusando a las administraciones anteriores y a los entes llamados a fiscalizar la administración que la Cormupa le daba a los recursos para educación e instó al alcalde y al Concejo a responsabilizarse también por estos hechos.

Sólo el concejal Vicente Karelovic salió en defensa de Radonich, señalando que no es su responsabilidad esta situación, pero que ha puesto todos los esfuerzos por solucionarla y le aconsejó dejar que esto explote para que al fin el Ministerio de Educación y el gobierno se hicieran cargo de solucionar el tema de fondo.

Pregunta clave: ¿Hay o no hay clases el lunes?

Fue la pregunta que la concejala Verónica Aguilar le hizo al alcalde luego de una hora de exposiciones. Radonich le cedió la palabra al secretario general de la Cormupa, Segundo Alvarez, para que le explique a los concejales el acuerdo al que había arribado con los gerentes de Edelmag y Gasco.

Alvarez expuso que tras varias conversaciones con las empresas de servicios básicos, había logrado llegar a un acuerdo de confianza, pero que necesitaba saber si contaría con el apoyo financiero del Concejo para proceder a la firma de dicho acuerdo.

“Este es un tema de seriedad. Credibilidad y transparencia que yo le he dado a esta Corporación, es por eso que las empresas me respetan. Ahora que se vio el tema aquí en la municipalidad, yo me voy para allá y les digo que tengo la posibilidad de pagar la deuda”, expresó el secretario general de la Cormupa.

Acuerdos

Finalmente tres fueron los acuerdos a los que llegó el Concejo Municipal tras la sesión extraordinaria: uno, el lunes se conocerán los montos que el municipio entregará a la Cormupa; dos el miércoles se citó a reunión para votar la modificación presupuestaria y tres, se invitará a la secretaria regional ministerial de Educación, Margarita Makuc, a exponer ante el Concejo los pormenores de la desmunicipalización de la educación.

El objetivo de invitar a la seremi de Educación es conocer de primera fuente cuál será el futuro de la educación municipal en Punta Arenas y así saber qué hacer para solucionar el grave problema financiero que tiene la Cormupa, ya que si se desmunipaliza la educación a fin de año, la entidad recibiría recursos frescos con los que podrá empezar a saldar sus deudas.

Al término de la sesión, el alcalde Radonich conversó con los medios y planteó una vez más su inquietud sobre qué va a pasar cuando todos entren en modo elecciones con este municipio y su educación. Incluso, señaló, que hasta se podría estudiar una demanda al Estado, de no haber respuestas y recursos concretos para sacar a la Cormupa del hoyo financiero en el que está porque la educación es un derecho constitucional.

“Hemos ido al ministerio y la respuesta es que no hay dineros frescos. Los fondos del Faep que nos colaboran con las deudas, sólo cubren hasta el año 2014 y justamente la deuda más alta es de 2015 con los trabajadores y es la que más nos duele porque tenemos cero peso para pagarla. Cada vez que hemos ido a pedir una colaboración, una ayuda, la respuesta es que “la ley lo impide”. Entonces les pido a los que hicieron vista gorda de esta situación a que se pongan los pantalones, porque hoy en Punta Arenas la educación de 12 mil 500 alumnos está peligrando por una falla en el sistema”, señaló la máxima autoridad comunal.

Y añadió que este tema no es un juego y que la solución a este problema está directamente en Santiago, ya que los fondos Faep son platas con las que ya se contaban, sólo que se adelantan para ir tapando hoyos e instó a las autoridades a generar las condiciones para que por ejemplo, el Mineduc cancele directamente las deudas de la Cormupa con los fondos que les tiene retenidos a los municipios.