Con bailes, comida y rogativas celebraron año nuevo mapuche

Los niños de prebásica y sus padres y apoderados fueron los grandes protagonistas de la ceremonia mapuche del We Tripantu, que se celebró ayer en la Escuela República de Croacia, establecimiento que ha destacado por su enseñanza de la lengua mapudungun, además de la kawésqar y el idioma croata.

Hasta el gimnasio de la escuela llegaron autoridades como el intendente Jorge Flies, la jefa regional de la Superintendencia de Educación, Nieves Raín, el alcalde Claudio Radonich, y el secretario general de la Corporación Municipal de Punta Arenas, Segundo Alvarez. Todos disfrutaron de la celebración, que consistió en dos vueltas (Purrún), oración rogativa o Llellipún, el canto de los niños (Ulkantún) y el cierre con un Choyke Purrún, que estuvo a cargo de la profesora de mapudungun y apoderada del establecimiento, Lidia Placencia Guenante, quien fue acompañada de Sandra Jélvez (de la agrupación Pewü Antu), Kuan Lupy-Choyke (que significa ‘pluma del ñandú’), Martín Nahuelpán, Arnoldo Cárcamo e Hipólito Huala.

Tras la ceremonia, Lidia Placencia explicó que en los establecimientos en que han estado sus hijos, trata de difundir la cultura mapuche. “Este es mi primer año enseñando mapudungun en la Escuela Croacia. Anteriormente había vivido en la Quinta Región donde también hice talleres de interculturalidad en distintos jardines infantiles. Como experiencia en la comuna, se trabaja el programa A y B que es el intercultural bilingüe, y la Escuela Croacia me ha abierto las puertas para poder ejecutar el programa en este espacio”, indicó Placencia, cuyas clases se desarrollan los lunes, durante una hora y media.

La apoderada explicó que desde el vestuario ha logrado que su familia se empodere de esta cultura y que así también se le han abierto espacios para enseñar el mapudungun. Puso como ejemplo, que su hijo mayor estudia en el Liceo Contardi, y que “en septiembre tenía que ir con vestimenta típica, y él fue con su vestuario mapuche, me dijo ‘soy mapuche y mis compañeros van a ir con trajes de huaso, pero yo nada que ver que me ponga esos trajes’ y ya tiene 17 años y se ha empoderado de su cultura y tradiciones”, manifestó Lidia Placencia, antes de pasar a degustar algunos preparados tradicionales mapuches, como el Muzay, bebida preparada a base de maíz (wa) o trigo (kachilla).

