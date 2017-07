Con crítica a la ausencia de gerencia de Enap comenzó primer congreso chileno-americano del petróleo y energía

Hasta este miércoles importantes firmas de 13 naciones fuertemente ligadas al rubro, entregarán contundentes insumos para el análisis a nivel local. Entre los expositores destacó Edmundo Laporte, de Alame, con la ponencia “Realidad energética latinoamericana: el desafío chileno”.

Con algunos retrasos de fuerza mayor relativos al traslado de algunos expositores pero con la mejor de las disposiciones, se dio el vamos ayer al esperado Primer Congreso Chileno Americano del Petróleo y la Energía 2017.

Tal como ya se ha indicado, se trata del hito más importante que se ha dado en nuestro país desde el descubrimiento del “oro negro” hace 7 décadas y donde Magallanes es nada menos que el anfitrión hasta este miércoles, período en el cual importantes firmas procedentes de 13 naciones fuertemente ligadas al rubro, entregarán contundentes insumos para el análisis a nivel local, además de los nexos necesarios para potenciar al sector.

Ausencia de Enap

Claro está, el tenor de la jornada, no estuvo exenta de ciertas incomodidades, como la que manifestó el intendente Jorge Flies, quien criticó la ausencia de la plana directiva local de Enap en el evento, en circunstancias que sí había trabajadores de la empresa. “Este es un esfuerzo importante del Instituto Chileno del Petróleo (IChP), para invitar a distintos actores de América a estar acá discutiendo sobre una empresa que ha sido pilar del desarrollo en Magallanes y es llamativo que no haya estado la gerencia, pero sí sus trabajadores. La verdad es que la tecnificación, la realidad aumentada y el cambio de los procesos productivos energéticos, tienen que tener hoy a la industria del petróleo y del gas muy atenta para no estar recibiendo las consecuencias del desarrollo, sino que al contrario, siendo parte de eso”.

Relevancia internacional

El director del Sindicato de Profesionales de Enap, Eduardo Carrión Gómez, calificó de relevante el hecho de que importantes eminencias a nivel técnico con alto conocimiento en la industria, se posicionen en la zona para propiciar el intercambio de información de tecnologías para la extracción, producción y comercialización del petróleo. Pero también algo extrañó. “Lamentamos que nuestra gerencia no haya estado presente en este gran evento porque su ausencia limita a nuestro gremio”.

Ellos se excusaron

Al respecto, el director nacional ejecutivo del Instituto Chileno del Petróleo (IChP), Marco Antonio Jara, indicó que ya se tenía conocimiento de que la plana gerencial estaría ausente. “Los invitamos pero se excusaron porque tenían otras actividades y es permisible. Nos hubiese gustado que estén porque este congreso se generó para trabajar en conjunto, pero nuestras puertas están abiertas y se sumen al trabajo nuestro, ellos son los importantes. Tenemos que pensar que los petroleros de América ven con buenos ojos el trabajo que hacen nuestros profesionales”.

Seguridad minera

Quien también intervino fue el director nacional del Sernageomin, Mario Pereira quien valoró el compromiso del gobierno para actualizar y mejorar el reglamento de seguridad minera -pasará de tener 4 artículos relativos a hidrocarburos, a 93-, el que será promulgado en un par de meses más. “Este incorpora incluso aspectos que tienen que ver con el uso intensivo de la tecnología, así que vamos avanzando bastante en esto”, expresó,

El seremi de Minería Manuel Aravena Drummond, enfatizó que a partir del evento se pueden abrir grandes oportunidades para la zona en materia de intercambio de conocimiento y tecnología. “Me interesa conocer las ideas que puedan tener otrasotros expertos, porque en otras naciones las regulaciones son autoimpuestas por las empresas en función de las normas norteamericanas de explotación.