Con el ex alcalde Emilio Boccazzi como invitado de honor, Radonich inauguró el Terminal de Buses Rurales

Una masiva y significativa ceremonia se llevó a cabo ayer, cuando pasadas las 10,30 horas, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich Jiménez, hacía su ingreso al recinto ubicado en calle Chiloé con Ignacio Carrera Pinto, para aprontarse a dar la partida al esperado acto de inauguración del Terminal Interurbano Mina Loreto. Aplaudido por diversas autoridades regionales y vecinos, quienes lo esperaban junto a los ediles Vicente Karelovic, Germán Flores, José Aguilante, más la concejala Verónica Aguilar; se cumplía el momento en que, el jefe comunal, saludaba a cada uno de los presentes, antes de anunciar un discurso que fue la antesala, para el pie de cueca -a cargo de la Agrupación Folclórica Esmeralda- a la que se sumó, la respectiva bendición del inmueble municipal, la que estuvo a cargo del sacerdote Pablo Vargas.

Sin dejar de desconocer que el anhelado Terminal de Buses Rurales, completa el ciclo de un proyecto ‘de arrastre’, originado bajo la ex administración municipal, fue el propio alcalde Radonich, quien saludó a su antecesor (Emilio Boccazzi), quien se encontraba en medio del público, distinguiéndolo a través de un saludo directo y que marcó una ceremonia marcada por la cordialidad y la camaradería, de quienes asistieron a ella.

“Hay una persona que hemos querido invitar de manera especial y es el alcalde (ex) Emilio Boccazzi (aplausos)…Y ahí lo veo y para él, pido ¡un gran saludo!, porque esta obra estaba lista desde noviembre. Y si bien, tendría que haberse cortado la cinta el año pasado, por razones diversas -que escaparon a la responsabilidad municipal- finalmente hoy (ayer) estamos cortando la cinta”, expresó Radonich.

Destacando que el recinto municipal constituye un hito que permitirá conectar a diversos sectores interurbanos con el centro de Punta Arenas, el jefe comunal además destacó el aporte que el gobierno regional, ha generado para poder dar concreción a dicha iniciativa.

“Este es un punto de conectividad y que permitirá dotar de transporte a vecinos de diversos sectores, tanto de Río de los Ciervos, Ojo Bueno, Río Seco y Barranco Amarillo y otras localidades de nuestra comuna (…) Simplemente decir ‘gracias’ por el aporte regional y reiterar que la política pública se construye entre todos y este es un muy buen ejemplo de ello. Nos demoramos bastante en su inauguración, porque tuvimos que cumplir con todas las normas. Este paradero comenzó a funcionar de a poco, parcialmente hace cuatro semanas y hoy está funcionando tal como fue concebido, con locales, resguardo, calefacción y con todos los permisos correspondientes. Para mí, es un honor poder decir a los vecinos de nuestra ciudad y región que estamos cumpliendo con este paradero que va a conectarnos, de muy buena forma, porque también generará un eje turístico dentro del centro de la ciudad”, exclamó el edil, sacando aplausos de vecinos y diversas autoridades, entre las cuales se encontraban el intendente Jorge Flies; la gobernadora Paola Fernández; el seremi de Transportes, Gabriel Muñoz, los consejeros regionales Jorge Vega Germain y Antonio Brasadic, así como la ex directora del Injuv (Instituto de la Juventud), Yenifer Elass, entre otros.

El alcalde Radonich no dejó pasar la oportunidad para hacer un llamado -tanto a los comerciantes que ya están ubicados en el Terminal Interurbano, así como a los puntarenenses- para que todos aporten con el cuidado del recinto.

“Quiero dar un recado a cuidar este lugar, porque si bien, tenemos guardias, eso no es suficiente. Tenemos que cuidarlo entre todos, a los amigos que están acá y están agrupados, les pido, esto es parte de ustedes. Somos todos responsables de mantener este lugar, tan lindo como hoy”, finalizó la autoridad comunal.

