Con problemas en la plataforma se inició proceso de Admisión Escolar

Etapa de inscripción se extenderá hasta el 13 de octubre.

Si bien el año pasado había debutado el Sistema de Admisión Escolar en Magallanes, ahora, al estar disponible para todos los cursos, los padres y apoderados aprovecharon el primer día para realizar el proceso, cuya etapa de inscripción se extenderá hasta el 13 de octubre. Por ello, en el hall de la Secretaría de Educación se habilitaron ocho computadores en el que personal del ministerio prestaba orientación a los apoderados.

No obstante, en esta primera jornada hubo problemas con la plataforma web, lo que hizo que muchos padres y apoderados tuvieran que esperar para hacer el trámite, que en la Secreduc está disponible de 9 a 15,30 horas, continuado. Unas 70 personas se acercaron durante la mañana para escoger el establecimiento de sus niños, por más que en la Secreduc insistieron en que los apoderados se tomen el tiempo de averiguar bien primero y que hacer antes el proceso no garantiza prioridad.

En ese sentido, la coordinadora regional del Sistema de Admisión Escolar, Claudia Araya, entregó como recomendación, “que postulen con calma, que conozcan los establecimientos, que la plataforma es una herramienta y no sustituye la visita que los padres deben hacer a los establecimientos. Y además, si bien la ley establece un mínimo de dos establecimientos, agreguen cuando el niño está en medio mayor y quiera postular a kínder, porque seguramente habrá dos establecimientos con alta demanda, y como las capacidades son limitadas por infraestructura de los establecimientos, si bien tienen el derecho de igualdad de postular, ojalá agreguen más”, recalcó.

Asimismo, Araya indicó que se pueden ir modificando las postulaciones las veces que sea necesario, igual que el año pasado, agregar, quitar alguno, pero lo importante es que cierren y envíen el comprobante de postulación, que cierra el proceso. Si no lo envían, no habrá recepción de postulaciones y si llegan a la mitad, y no enviaron la modificación, quedará como que no postuló”.

Sobre el sistema y sus fallas en la primera jornada, Claudia Araya sostuvo que “se nos cayó un rato por el exceso de cantidad de gente que ingresó, pero se solucionó. Es entendible la ansiedad de los papás, pero lo importante es que se solucionó y la postulación se realizó sin dificultad. En ese caso, los invitamos a acercarse a la Secretaría para dar soluciones”.

Lento pero aprobado

La caída del sistema hizo que el proceso para muchos apoderados fuera tedioso. Algunos llegaron a las 9 de la mañana a la Secreduc para iniciar la postulación y se fueron cerca de las 13 horas. Por eso, pocos quisieron hablar, apurados ante la hora de almuerzo.

“El proceso es lento, es por sistema, pero está bien por el lado de la no discriminación. Estuve unas dos horas más o menos, pero finalicé con éxito. Postulé a tres establecimientos, para prekínder”, opinó Verónica Vargas. En tanto, Ana Urrutia indicó que “el proceso es bueno, el tema de postulación y todo, pero lo único malo es que se caía mucho la página. Pero pude postular finalmente, aunque llegamos a las 10,30 horas y fue larga la espera. Postulé a dos establecimientos, para sexto básico”.

Finalmente, María Eugenia Yáñez también valoró la plataforma de postulación “porque fue muy expedito, además de la ayuda de los asistentes. Pude cumplir el proceso y con los requerimientos para postular a mi hija a prekínder. Postulé a dos establecimientos y me asesoraron muy bien. Había varios computadores y como mi esposo llegó 45 minutos antes, no tuve que esperar tanto”.

De todas maneras y aunque el sistema continuará funcionando en la Secreduc de 9 a 15,30 horas, se invitó a los padres y apoderados a seguir visitando la página www.sistemadeadmisionescolar.cl y sobre todo a asistir a los establecimientos para conocerlos, y así tomar una decisión informada, hasta el 13 de octubre, fecha en que termina la primera etapa, para comunicar los resultados del 20 al 24 de noviembre, y así dar paso a la etapa complementaria, del 4 al 7 de diciembre.