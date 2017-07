Concejal acusa a área de comunicaciones de la Municipalidad de sesgar información

En la sesión comunal efectuada ayer, el concejal Germán Flores pidió al alcalde Radonich, evitar ‘manipular’ información, vinculada a las nueve causas judiciales que fueron falladas la semana pasada, contra el municipio y que refieren a despidos laborales, ocurridos bajo la actual administración edilicia.

“Si queremos comunicar señor alcalde(dirigiéndose a Radonich), hagámoslo bien y no confundiendo y distorsionando”, fueron las palabras con las cuales el concejal y periodista, Germán Flores Mora, cuestionó un comunicado divulgado por los integrantes del área de Comunicaciones del municipio de Punta Arenas y que se encuentra publicado en la web de la repartición edilicia.

La información que fue expuesta por el edil DC, y que refiere a la sentencia judicial, fallada el pasado 6 de julio contra el municipio por nueve trabajadores despedidos bajo la administración Radonich, habría sido reemplazada, por la divulgación de la única demanda que ha sido ganada hasta aquí por la repartición edilicia y que recayó en la figura del asesor del ex alcalde Boccazzi, Domingo Rubilar Ruiz.

“Yo no tengo ningún vínculo con Rubilar, ni pretendo tenerlo, pero la información que se originó desde el municipio fue totalmente distinta (…) Y más aún, tampoco se dio a conocer que no son 103 millones los que podría tener que pagar el municipio, sino mucho más, pudiendo superar incluso los 200 millones. Y yo espero que esta situación no vuelva a ocurrir, porque eso significa que estamos ocultando algo, que efectivamente sucedió”, expresó el concejal Flores, dando además lectura a dos artículos del Código de Ética que regulan el ejercicio y abordaje del tratamiento informativo.

Tras la intervención del edil, y que se basó en una nota que se encuentra publicada en la web de la Municipalidad de Punta Arenas desde el día 7 de julio, el alcalde Radonich respondió escuetamente, expresando, que “para una misma información, existen distintas interpretaciones”.

Posterior a ello, el concejal Karelovic acotó que, estando Domingo Rubilar como el encargado de ayudar a patrocinar la demanda laboral en que nueve ex trabajadores, resultaron favorecidos por el Juzgado del Trabajo, lo que cabía era efectivamente destacar que “quien promovió la demanda, la perdió. No veo motivaciones políticas en esto”, exclamó el edil pro RN.

Por su parte, la concejala Verónica Aguilar(militante del PPD, al igual que Domingo Rubilar), observó que existían dudas respecto a la cantidad de recursos con los cuales contaría la Municipalidad de Punta Arenas, destinados al pago de demandas judiciales, cuestionamiento que no fue respondido con precisión por la autoridad comunal, ni tampoco inquirido por otros ediles presentes en la 22ª sesión municipal.