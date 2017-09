Concejales acusan juego político del alcalde por crisis de la Cormupa

Este viernes, a petición de los ediles se celebrará una sesión extraordinaria para la que solicitaron la presencia de Segundo Alvarez, secretario de la Corporación Municipal a quien le pedirán explicaciones.

“Hoy día estamos ante una situación inédita, jamás había ocurrido en los últimos años que un alcalde manifestara que no le va a pagar los sueldos a los profesores”, palabras manifestadas por el concejal José Aguilante y que resumen la crisis que sigue viviendo la educación pública en la comuna de Punta Arenas.

Deudas millonarias en suministros básicos, más de 58 juicios vigentes por el no pago de cotizaciones a los profesores, falta de gestión de los administradores, cifras poco claras, son algunas de las situaciones que se están dando al interior de la Corporación Municipal (Cormupa) y que los concejales vienen exigiendo transparentar desde hace varias sesiones.

Se trata de una situación que se venía anunciando, podría llegar a un punto crítico, principalmente porque la Corporación no contaría con recursos frescos para pagar deudas y a la vez cancelar los sueldos al día de todos los trabajadores de la educación pública.

Además hay que agregar que la vuelta a clases tras el receso invernal estuvo en jaque por una semana luego de que las compañías distribuidoras de gas y luz cortaran los suministros a los colegios administrados por la municipalidad por deudas de arrastre de más de 200 millones de pesos a cada empresa.

Pero hoy el tema que más preocupa es la incertidumbre que viven los profesores tras anunciarse que no hay plata para pagar sus sueldos de septiembre. Efectivamente, el plazo para el pago de las deudas previsionales venció ayer, sin embargo éste no se realizó, lo que además aumenta los intereses de dicha deuda.

En varias ocasiones el alcalde Claudio Radonich, ha señalado que la solución a todos estos problemas no se encuentra en la región, sino que en Santiago y que es el propio Ministerio de Educación el que tiene que cambiar la ley para poder liberar fondos que se le han retenido a la Cormupa, como castigo por las deudas impagas, o bien hacer los pagos de manera directa para que no tengan que pasar por la Cormupa.

También, cabe consignar que en varias oportunidades el jefe comunal ha citado a la secretaria regional ministerial de Educación, Margarita Makuc al Concejo para conversar del tema y ella no ha asistido. Y, también ha gestionado reuniones con la ministra Adriana Delpiano, pero no lo han recibido.

Por otra parte, el Sindicato de la Administración Central de la Cormupa se reunió esta semana con la autoridad regional del Trabajo y la seremi de Educación para iniciar una labor colaborativa a fin de velar por el resguardo de sus derechos laborales, ya que se encuentran aquejados por la situación financiera que vive la Corporación.

Concejales se

impacientan y

piden explicaciones

En este complejo contexto son los concejales quienes salen a pedir legítimas explicaciones de cuáles serán los pasos a seguir por la Cormupa para ir solucionando la crisis financiera, teniendo en cuenta que ya han destinado más de 1.600 millones de pesos del presupuesto municipal para “salvar” la educación pública.

“Me parece irresponsable el actuar de quienes administran hoy día la educación. Cuando recién llegó esta administración a nosotros se nos dijo que descontarle las previsiones a los trabajadores era impresentable, pero hoy se sigue haciendo lo mismo”, cuestionó la concejala Daniela Panicucci, quien desde que comenzaron a salir a la luz pública las deudas de la Cormupa está exigiéndole al alcalde que se pronuncie en el Concejo sobre lo que harán en el corto, mediano y largo plazo.

“Yo me pregunto cuál es el compromiso real del alcalde con la educación pública porque resulta que dice que le preocupa, pero al otro día que anuncia que no tenía plata para pagarle a los profesores, lo vemos en un colegio particular de los más caros de acá compartiendo con los niños y qué es lo que pasó con los otros estudiantes. Aquí lo que falta insisto es un compromiso real y dejarse de juegos políticos”, increpó la concejala.

Además exigió nuevamente respuestas sobre lo que se hará para salir de esta situación de crisis. “¿Unificar escuelas, bajar los sueldos de administración? No lo sé, porque la Corporación no ha dicho nada. Aquí se espera a que otros vengan a dar soluciones, pero no se ha dicho nada de qué vamos a hacer nosotros, es nuestra responsabilidad. Yo no voy a permitir que a los trabajadores no se le pague lo que corresponde porque esa es una responsabilidad, nosotros tenemos que pagar el sueldo de los trabajadores”, enfatizó.

Un poco más conciliador, pero en sintonía con las exigencias de Panicucci, el concejal José Aguilante, señaló que es necesario dejar de endurecer las posiciones para no seguir en este “tira y afloja”, respecto de quien tiene la responsabilidad en el tema. “Estamos ante una situación bastante crítica, jamás había ocurrido en los últimos años que un alcalde manifestara que no le va a pagar los sueldos a los profesores y eso me parece que es una situación grave porque detrás de los profesores hay familias, no podemos ser indolentes y seguir con este gallito de que tiene la solución sino que lo más importante para mí es tener que velar por respetar la dignidad salarial de los trabajadores”, manifestó.

Nuevas contrataciones

y sueldos millonarios

Durante la mañana de ayer el concejal Aguilante fue entrevistado en varios medios de comunicación locales sobre el tema que aqueja a la Cormupa. El edil dejó entrever una nueva arista de toda la situación que tiene que ver con supuestas nuevas contrataciones con sueldos millonarios en la entidad, en un contexto de crisis.

Si bien aún se trata de un supuesto, ya que todavía no se cuenta con la información que confirme dichas contrataciones, no deja de inquietar el hecho de que el mismo alcalde ha señalado que una de las medidas que ha tomado la Cormupa es el ahorro máximo y que el mismo Segundo Alvarez le ha solicitado a los directores de los colegios que bajen el gasto en los consumos básicos.

“Con este informe que solicité podríamos ratificar la contratación de nuevos funcionario desde diciembre a la fecha por más de 30 millones de pesos al mes. Lo cual sería vergonzoso e impresentable que en una situación de quiebra estén contratando más gente sobre todo por ese monto”, expuso Aguilante.

El concejal Vicente Karelovic que en la sesión extraordinaria del lunes, a propósito del mismo tema exigió una explicación del secretario general de la Corporación Municipal porque estaría al tanto de choferes de la Cormupa que estarían ganando sueldos por sobre el millón de pesos señaló, “Mauricio Bahamonde hace tres meses solicitó esa información y no le ha llegado aún, tienen que entregarla se supone que el viernes próximo pero yo no tengo esperanza”.

Contrario a la visión de Aguilante y Panicucci sobre quién tiene la responsabilidad de resolver la situación financiera de la Cormupa, el concejal Karelovic expuso que “el viernes vamos a tener que tomar una medida de fuerza como yo lo vengo anunciando hace rato, yo estoy dispuesto a que por último no se paguen los sueldos y en 24 horas el Ministerio de Educación y la señora Delpiano se va a poner con la plata estoy seguro de que esto va a ser así”.

Intensa jornada

en el Congreso

Este miércoles, el alcalde, Claudio Radonich, vivió una intensa jornada de reuniones en el Congreso en Valparaíso, donde fue invitado por los parlamentarios regionales para aprovechar la visita de la ministra Delpiano y así conversar con ella la situación de la Cormupa.

Según informó el propio alcalde, le entregó una carpeta con solicitudes y propuestas de cambios legislativos para poder flexibilizar el uso de los recursos que el Mineduc retiene cuando las Corporaciones no cumplen con los pagos de sus trabajadores.

Respecto de la reunión que finalmente pudo sostener con la ministra Delpiano, sólo indicó que hay algunas fórmulas con las que se pueden seguir jugando para salvar la situación actual de los sueldos de los profesores para que de a poco el ministerio vaya liberando recursos retenidos.

No obstante, el concejal Aguilante, indicó que a través de los medios de prensa, la solución que el ministerio le habría dado, incluye una nueva modificación presupuestaria, lo cual fue ratificado por el diputado Gabriel Boric quien fue uno de los parlamentarios que presenció y propició dicha reunión.

Ante esta situación el concejal Karelovic indicó: “veremos qué noticias trae el alcalde, pero por lo que anticipó Aguilante quiere decir que no hubo solución, nos piden plata para que el ministerio se ponga con el dinero y no tenemos de dónde sacarla. Estamos quebrados en ese aspecto”, sentenció.

Habrá que esperar efectivamente para conocer los pormenores de las reuniones que sostuvo el alcalde en Valparaíso y de las cuales tendrá que dar cuenta junto al secretario general de la Cormupa el viernes en la sesión extraordinaria que fue acordada para estos efectos.