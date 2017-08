Concejales advierten irregularidades en licitación del vertedero de Leñadura

A sólo una semana de que se cumpla el plazo para adjudicar la licitación del vertedero municipal Leñadura, los concejales aún no han podido tener la información pertinente para deliberar al respecto. Durante la sesión ordinaria Nº 27 del Concejo Municipal se les solicitó aprobar o desaprobar una modificación presupuestaria para el ítem del vertedero, cuyos informes de la comisión evaluadora les fueron entregados minutos antes de la sesión, dejándolos sin la posibilidad de estudiar a fondo el documento. A partir de ello, se acordó dejar el punto para otra sesión, para lo cual el alcalde propuso una mesa de trabajo a puertas cerradas para estudiar responsablemente el contrato del vertedero, cuyo presupuesto superaría los $2.500 millones.

Cabe señalar que la situación de colapso que vive el vertedero hoy, hace aún mas urgente la necesidad de contar con una empresa que se haga cargo de la limpieza del mismo, dado que hoy, tal como señala la concejala Daniella Panicucci se cuenta con un contrato “de trato directo, el cual es sólo para la maquinaria y para los operarios de la maquinaria. Sólo hay dos personas que trabajan en el vertedero, por tanto el trabajo de limpieza hoy día no se está realizando y eso es lo que nos pone en una situación critica, mas aún si no sale la licitación como se había pensado el 1 de septiembre”.

A esto hay que añadir que la misma concejala fiscalizó el vertedero hace una semana y pudo constatar in situ el estado deplorable y el peligro que reviste para los terrenos aledaños en términos de contaminación. Situación que también hizo notar el concejal Arturo Díaz: “El vertedero en estos momentos tiene problemas de líquidos descompuestos, de los gases que se esta produciendo por la basura en descomposición, hay alto riesgo de incendio, entre otros”. Y agregó que cuando, en el concejo pasado se les entregaron los resultados de la licitación, la cual supera los cuatro millones de dólares, era imposible decidir sobre esos montos en esas condiciones. “Además ahí nos enteramos que sobrepasa el presupuesto municipal en un 25% mas o menos. Estamos en una situación similar a lo que ha ocurrido con la licitación de la basura”, comparó Díaz.

El director de Aseo y Ornato, Marcelo Velásquez, explicó que esta licitación debió haberse adjudicado aproximadamente en junio del año pasado. Oportunidad en que no se realizó el proceso licitatorio y en la que se determinó que terminado el contrato, la misma empresa siguiera prestando el servicio hasta que se resolviera el tema. Luego, a fines del año pasado se generó un decreto que entrega la alternativa de justificar el compromiso económico para pagar por los meses que la empresa había estado trabajando. Y ya para fines de diciembre se hizo un nuevo proceso licitatorio que se declara inadmisible porque la comisión evaluadora indicó que la única oferta que estaba presente no cumplía con los requisitos. Seguido a eso, se realizó un nuevo proceso al que llegaron cuatro ofertas y de esas, tres no cumplían con los aspectos técnicos y la que pasaba hacia adelante no cumplía con una requisito administrativo. Siendo declaradas, una vez mas, inadmisibles las cuatro ofertas. Hoy está en vigencia el nuevo proceso sobre el que caben varias dudas, especialmente el ámbito presupuestarias, y con poco tiempo para decidir, pese a que el encargado del departamento de Aseo y Ornato señale que “Estamos justo en los límites”.

En tanto, el grado de contaminación y las irregularidades que rodean al vertedero han generado una serie de sumarios por parte de la seremi de Salud, que una vez más inicia un proceso administrativo contra el vertedero ya que tras una inspección se dieron cuenta de que el cierre perimetral estaba inconcluso. “Lo que nosotros hicimos esta vuelta fue comprobar que el cierre perimetral no estaba completo lo que hacía que ingresen personas que eventualmente pudieran retirar residuos, así que una de las obligaciones que habíamos generado en un sumario anterior no estaban cumplidas. Además tenían material sin cubrir y son todos temas que deben ser corregidos”, indicó el seremi de salud, Oscar Vargas.

El resultado de este sumario podría agregarle otro problema económico al municipio ya que en el caso de que se demuestre que el municipio ha incurrido en una falta, la sanción es monetaria. “Según el decreto supremo 189, es el municipio el encargado de mantener los vertederos ya sea por administración directa o delegada. Así que las sanciones serán que cada vez que nosotros visitemos el vertedero levantemos un sumario cuando no se ha manejado los residuos domiciliarios de buena manera. Uno eventualmente podría pensar en sanciones mayores, pero eso es muy fregado en el caso de los vertederos en la región, porque si uno piensa en hacer prohibición de funcionamiento, en realidad genera una situación incluso más complicada que la que pretende corregir”, concluyó el seremi.

Fotografía José Villarroel