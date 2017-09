Concejo negó renovación de patente al club Kdoba

El local nocturno Club Kdoba, emplazado en calle Ignacio Carrera Pinto, próximo a la plaza Sampaio, no pasó la prueba de los vecinos y el Concejo Municipal tomó la decisión de no renovarle su patente de alcoholes.

El martes recién pasado, vecinos del barrio Croata denunciaron en La Prensa Austral que estaban viviendo un infierno por culpa de la “disco”. Acusaron que no podían dormir a causa de ruidos molestos, gritos, discusiones en la plaza Sampaio, gente bebiendo en la vía pública, además de tener que presenciar todo tipo de actos indecorosos protagonizados por los asistentes a dicho establecimiento nocturno.

Tras la intervención de los concejales, quienes argumentaron su decisión de no renovarle la patente al dueño del local por los hechos relatados en los informes de Carabineros, el gobierno regional y los vecinos, el dueño del “pub”, que asistió a la sesión, se levantó indignado increpando al alcalde Claudio Radonich.

“Usted no puede hacernos esto alcalde, yo creí que era de otra manera, yo soy un joven emprendedor y lo que pasa fuera de mi restaurante no es responsabilidad mía, es responsabilidad de la municipalidad y de Carabineros”, exclamó muy ofuscado el dueño del recinto.

En tanto, el alcalde se levantó de su silla pidiéndole respeto al iracundo comerciante, quien salió raudo de la sala de Concejo.

Cabe señalar que este local tiene giro de restaurante de turistas y que en oportunidades anteriores los mismos concejales le habían exigido invertir en él por razones sanitarias, por lo cual el local cumple con todos los requisitos legales para funcionar. El problema radica en el mal uso del giro comercial y los trastornos que ocasionan los clientes a los vecinos del sector céntrico.

